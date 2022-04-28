Обвиняемую в подлоге следователя полиции выпустили из СИЗО

Московский горсуд перевел из СИЗО под домашний арест на два месяца следователя Валерию Крылову, арестованную ранее по обвинению в подлоге ради улучшения показателей, сообщили в апелляционной инстанции.

«Крыловой изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест на тот же срок. Мосгорсуд установил ей стандартные ограничения: нельзя общаться с участниками уголовного дела, пользоваться телефоном и интернетом, получать почтовые и телеграфные отправления, а телефон можно использовать только для вызова специальных служб. Также ей установлен запрет покидать место фактического проживания под домашним арестом», – приводит ТАСС комментарий суда.

Следователь незаконно приняла решение о приостановлении предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств), находившемуся у нее в производстве. В полиции заявили, что сотрудники собственной безопасности УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве проводят служебную проверку по факту возможной противоправной деятельности сотрудницы следственного отдела ОМВД России по району Соколиная гора. В случае подтверждения вины она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечена к ответственности в соответствии с законом.

Ранее суд в Москве арестовал следователя Валерию Крылову, которая ради улучшения показателей в работе совершила служебный подлог и освободила от уголовной ответственности фигурантку дела о растрате.