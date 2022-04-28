Путин назвал президенту Анголы причины и цели спецоперации на Украине

Украинские войска обстреляли Херсон ракетами «Точка-У» и «Ураган»

Со стороны украинских войск по центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У», также огонь велся с использованием РСЗО «Ураган», сообщают информационные агентства.

«Корреспондент стал свидетелем прилета со стороны, контролируемой украинскими войсками, как минимум двух ракет «Точка-У», прямо перед ними было как минимум пять ударов РСЗО «Ураган», произошла серия мощных взрывов и ярких вспышек», – передает РИА «Новости».

Перед этим «Известия» сообщали, что вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар ракетой «Точка-У» по центру Херсона, но ракету сбили. Вероятно, целью было здание администрации, которое находится под контролем российских сил.

Источник в российских силовых структурах в Херсоне сообщил, что «со стороны, где расположены украинские войска, было выпущено три «Точки-У» по центру Херсона, две из них удалось сбить». Воронка от одного из взрывов, по словам источника, около пяти метров. Осколки ракеты упали также в Шевченковский парк.

Ракеты летели со стороны Николаевской области, которую контролируют украинские войска. Сообщается, что «сначала раздался взрыв от «Урагана», их запускают обычно перед «Точкой-У», чтобы сбить с толку ПВО». ЗРПК «Панцирь» открыл огонь.

«Я видел вспышку в небе, было ясно, что летело со стороны Николаевской области, с северо-запада. Увидел, как что-то спускается на парашютах (очевидно – кассетные части), сначала один, потом другой. И после раздался первый большой взрыв, это была боевая часть «Точки-У», и спустя минуту второй большой взрыв, от второго парашюта. Потом полетели осколки, я пригнулся. Потом еще было примерно десять маленьких разрывов, но это, может, «Панцирь» стрелял, точно сказать сложно», – рассказал корреспондент РИА «Новости».

Сообщается, что телевизионная вышка Херсона, ретранслирующая российские каналы в городе и области, устояла после ракетного удара по району телецентра и не получила видимых повреждений. Российские каналы заработали после кратковременного сбоя. Информация о пострадавших уточняются. На улицах города людей нет, действует комендантский час.

Напомним, по инициативе новых властей Херсонскую область возглавил Владимир Сальдо, новым главой Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец. Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД