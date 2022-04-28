Эксперт: Поправки в Конституцию показали свою важность в условиях противостояния с Западом Кремль рассказал о работе Путина в майские праздники 28 апреля 2022, 13:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Первая часть майских праздников будет рабочей для президента России Владимира Путина, о части встреч Кремль сообщит, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Будем вас информировать. Разумеется, у президента это будут рабочие дни. Каких-то публичных мероприятий не запланировано. Будут встречи, будем информировать, какие из них будут публичные», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о планах президента на дни с 1 по 3 мая. По его словам, президент России Владимир Путин в четверг проведет три международных телефонных разговора и встречу с главой Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. «Президент сегодня работает в Кремле. У него сегодня целый ряд международных телефонных разговоров запланирован. В течение дня мы будем вас информировать. Запланировано три телефонных разговора – с 13.00 до 17.00 будем вас информировать», – передает РИА «Новости» слова Пескова. «И (запланирован) целый ряд встреч, они не носят публичный характер. Мы приоткроем встречу с губернатором Хабаровского края. Михаил Дегтярев сегодня в Москве, будет докладывать президенту о том, как Хабаровский край живет. Президент регулярно продолжает заниматься региональными делами», – отметил представитель Кремля.

Путин пообещал «молниеносный ответ» за вмешательство третьих стран в ситуацию на Украине 27 апреля 2022, 16:54

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Ответ в случае вмешательства третьей стороны в ситуацию на Украине будет молниеносным, заявил президент России Владимир Путин. «Подчеркну еще раз: если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события [на Украине] со стороны, то они должны знать – да, они будут создавать России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера – они должны знать, что наш ответ на встречные удары будет молниеносным», – передает слова Путина официальный сайт президента России.



«У нас есть для этого все инструменты, – заявил президент. – Такие, которыми сейчас не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали – все решения у нас на этот счет приняты! Также глава государства в среду подчеркнул, что специальная военная операция на Украине обеспечит на перспективу безопасность Донбасса, Крыма и всей России. Путин: Спецоперация предотвратила нависшую над Россией реальную опасность 27 апреля 2022, 16:43

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Начало операции предотвратило реальную опасность, которая нависла над Россией, все ее задачи будут выполнены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей. «Нужно чётко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей Родиной. Своим мужеством и решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», – заявил глава государства.



«Все задачи специальной военной операции, проводимой нами в Донбассе и на Украине, начатой 24 февраля, будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны», – передает слова Путина официальный сайт президента России. Также Путин назвал реакцию России на циничные замыслы Запада на Украине правильной и своевременной. Он добавил, что «Россия достойно ответит на все вызовы и угрозы, так было всегда и будет сейчас». Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Путин заявил о скорых решениях об индексации пенсий и зарплат бюджетников 27 апреля 2022, 17:34 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин на встрече с Советом законодателей заявил о скором принятии решения по индексации социальных пособий, пенсий и заработных плат бюджетников. «В ближайшее время будут приняты конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере», – сообщается решение Путина на сайте Кремля.



«Эти и другие наши решения нацелены на оказание прямой помощи наиболее уязвимым категориям граждан: семьям с детьми и людям старшего поколениям. Ключевым отраслям экономики, стратегическим предприятиям, малому и среднему бизнесу также оказывается и будет оказываться поддержка», – сказал президент. Напомним, с 1 апреля в России планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Повышение коснулось 4 млн человек – это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на эти цели в федеральном бюджете заложили 33,7 млрд рублей до конца года. Внеочередная индексация пенсий в России прошла за счет средств из резервного фонда правительства, а также денег, сэкономленных после выхода России из пенсионного соглашения со странами СНГ. Путин: Запад уготовил украинскому народу судьбу расходного материала 27 апреля 2022, 18:06

Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Украинский народ недруги России сделали расходным материалом, большая часть украинского народа это осознает, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с Советом законодателей. «Недруги нашей страны форсировали создание геополитического оружия. Сделали ставку на русофобию и неонацистов, из года в год нагло превращая соседнюю страну, Украину, в «анти-Россию», – приводятся слова президента на сайте Кремля. По его словам, когда Россия по-братски отнеслась к созданию украинского государства, «конечно, исходили из того, что это будет именно дружеское государство». «Да, в новых исторических условиях, но уж, конечно, на создание на исторических российских территориях «анти-России» никто не рассчитывал. И допустить мы этого не можем», – сказал президент. «А затем подтолкнули Украину к прямому столкновению с нашей страной. А украинскому народу уготована судьба расходного материала. Я думаю, осознание этого приходит к большой части народа Украины», – заявил глава государства. «Весь ход последних событий, включая претензии киевского режима на обладание ядерным оружием, развертывание на украинской территории сети западных биологических лабораторий, бесперебойную поставку на Украину самого современного вооружения, подтверждают, что наша реакция на эти циничные замыслы была правильной и своевременной», – подчеркнул Владимир Путин. Ранее глава государства заявил, что Россия обладает такими инструментами для ответа на угрозы, которых нет у ее оппонентов. По его словам, Москва готова ответить на действия тех стран, которые попытаются вмешаться в нынешнюю ситуацию на Украине. Также в ходе встречи президент призвал доносить сторонникам России за рубежом правдивую информацию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Для недругов Россия представляет опасность просто по факту своего существования 27 апреля 2022, 16:48

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Ставка Запада на русофобов и неонацистов является новым геополитическим оружием, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей. По словам главы государства, оппонентам России в мире просто не нужна такая большая страна. «Недруги нашей страны форсировали создание нового геополитического оружия. Собственно, новым оно не является, но [они], безусловно, придали ему новые силы, новые импульсы. Сделали ставку на русофобию и неонацистов, из года в год нагло, бесцеремонно превращая соседнюю с нами страну, Украину, в «анти-Россию», – передает слова Путина официальный сайт президента России. «Силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России, такая самостоятельная, большая, даже огромная, по их представлению, страна не нужна. Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность. Хотя это далеко не так, они сами представляют для всего мира опасность», – добавил Путин. По словам президента, российские солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность. «Нужно четко осознавать, что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нашей родиной. Своим мужеством, решимостью, героизмом они упредили масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям», – заявил он. Путин: Для ответа на угрозы у России есть инструменты, которых нет у ее оппонентов 27 апреля 2022, 17:50 Текст: Алексей Дегтярев

Россия обладает такими инструментами для ответа на угрозы, которых нет у ее оппонентов, заявил президент Владимир Путин, выступая на встрече с членами Совета законодателей. Москва готова ответить на действия тех стран, которые попытаются вмешаться в нынешнюю ситуацию на Украине, заявил глава государства. «У нас есть для этого все инструменты – такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. Все решения у нас на этот счет приняты», – приводятся слова президента на сайте Кремля. Также в ходе встречи президент призвал доносить сторонникам России за рубежом правдивую информацию. Путин заявил о провале плана по удушению России санкциями 27 апреля 2022, 17:05 Текст: Алексей Дегтярев

Замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху, заявил президент Владимир Путин. «Сегодняшние планы экономического удушения также провалились», – передает слова Путина официальный сайт президента России. Он добавил, что оппоненты давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения». Глава государства отметил, что российская сторона ответит на грубые попытки изолировать ее. «Как я уже говорил, мы ответим на грубые, часто топорные внешние рестрикции, на разрушение всех цивилизованных прав и договоров, на попытки нас изолировать большей свободой предпринимательства, открытостью к честному партнерству, уважением и надежной защитой собственников и добросовестных инвесторов», – подчеркнул президент. Ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что российским властям удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны. Путин заявил об увеличении количества иностранных наемников на Украине 27 апреля 2022, 17:29 Текст: Ольга Иванова

Число иностранных наемников на Украине растет с каждым днем, Министерство обороны России вскоре представит общественности часть задержанных, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Советом законодателей. «Позавчера на коллегии Генеральной прокуратуры говорил о необходимости сформировать подробную и неопровержимую законодательную базу по всем чудовищным преступлениям, нарушениям норм международного гуманитарного права со стороны неонацистов, иностранных наемников, а их там все больше и больше появляется. В очередной раз опять несколько человек уничтожили, несколько задержали. Скоро Минобороны предъявит их общественности», – приводятся его слова на сайте Кремля. Ранее Следственный комитет России сообщил, что на Украине действуют не меньше 16 разных вооруженных формирований с наемниками более чем из 50 стран. Путин поручил продлить ограничения на экспорт удобрений 27 апреля 2022, 15:44 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин поручил правительству продлить ограничения на экспорт отдельных видов удобрений до 31 августа, а также предусмотреть возможность дальнейшего пролонгирования этой меры. «Обеспечить продление до 31 августа 2022 года действия порядка применения количественных ограничений на вывоз из Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отдельных видов удобрений, предусмотрев при необходимости продление действия данного порядка (ежеквартально)», – говорится в одном из поручений, опубликованных на сайте Кремля. Доклад по этому вопросу правительство должно предоставить до 31 мая, далее – ежеквартально. Кремль заявил об отсутствии конкретных договоренностей по участию МККК и ООН в эвакуации с «Азовстали» 27 апреля 2022, 14:02 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш не достигли конкретных договоренностей о привлечении ООН и МККК к эвакуации мирных жителей с «Азовстали», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Эта тема действительно была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться, каких-то конкретных договоренностей в этой области нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, согласился ли Путин к привлечению ООН и МККК к эвакуации мирных граждан с «Азовстали», передает РИА «Новости». Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что президент России был не против участия представителей ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных граждан с «Азовстали» в ходе переговоров с генсеком. Напомним, Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить. Путин посоветовал Западу заниматься своими проблемами в сфере прав человека 27 апреля 2022, 17:22 Европейский союз и Соединенные Штаты испытывают проблемы в сфере неравенства прав человека, им следует заниматься этим вопросом, заявил президент России Владимир Путин. На нескольких международных площадках стало бессмысленно работать, и им следует заниматься теми проблемами, «которых у них там полно», передает слова Путина официальный сайт президента России. «В том числе это касается и прав человека. Прав женщин, скажем, и так далее, неравенства женщин на рынке труда. В Европе, в Штатах этого полно, пусть занимаются своими проблемами», – заявил глава государства. Напомним, Генеральная Ассамблея ООН в ходе специальной сессии по Украине приняла западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. За решение проголосовали 93, против выступили 24 делегации, воздержались 58. В МИД России уточнили, что страна останется в качестве наблюдателя в Совете ООН по правам человека. Путин поручил учесть в стратегии развития АПК импортозамещение сельхозпродукции 27 апреля 2022, 15:48 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин поручил включить в стратегию развития агропромышленного комплекса страны меры по организации импортозамещения критически важных видов сельхозпродукции. «Правительству совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению «Сельское хозяйство» обеспечить внесение в Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на период до 2030 года изменений, предусматривающих определение исчерпывающих мер государственной поддержки агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, в том числе по организации импортозамещения критически важных видов сельскохозяйственной продукции», – передает ТАСС сообщение Кремля. Так, Путин поручил установить с 2023 года среднегодовые темпы роста объемов производства сельхозпродукции на уровне не менее 3%. Кабмину предстоит определить бюджетное финансирование, необходимое для достижения этого показателя. Кроме того, президент отметил, что в документе должна быть предусмотрена возможность развития сельхозпроизводства как экстенсивными, так и интенсивными способами, уточнены индикаторы стратегии и сроки ее реализации, определены ежегодные показатели импортозамещения критически важных видов сельскохозяйственной продукции, а также продукции, используемой в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах. Также в стратегии должны быть определены исчерпывающие меры государственной поддержки агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, «в том числе по организации импортозамещения критически важных видов сельскохозяйственной продукции», говорится в перечне поручений. Помимо прочего, Путин поручил включить в стратегию меры по реализации программ поддержки спроса на сельскохозяйственную технику и оборудование, по развитию новых направлений экспорта готовой продукции, по увеличению финансирования вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиоративного комплекса. Ранее стало известно, что производство тепличных овощей в России увеличилось на 11,1%: лидерами среди регионов являются Липецкая, Московская, Калужская, Волгоградская, Новосибирская, Челябинская области, Ставропольский край, республики Татарстан и Мордовия. До этого Владимир Путин поручил вывести темпы роста АПК на 3% в ближайшие годы. Напомним, правительство России утвердило комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия. Путин поручил создать в России рейтинг налогоплательщиков 27 апреля 2022, 20:34 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин поручил правительству создать в стране рейтинг добросовестных налогоплательщиков. «Правительству РФ совместно с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» рассмотреть вопрос о формировании рейтинга добросовестных налогоплательщиков с учетом уровня налоговой нагрузки в целях предоставления лидерам этого рейтинга налоговых преференций», – говорится в перечне поручений главы государства, передает ТАСС. Также глава страны дал поручение к 1 июня подготовить поправки об отмене уголовной ответственности по налоговым преступлениям, если нарушитель возместит недоимки. Ранее Владимир Путин заявил о скорых решениях об индексации пенсий и зарплат бюджетников. Эксперт: Поправки в Конституцию показали свою важность в условиях противостояния с Западом 27 апреля 2022, 21:20 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Поправки в Конституцию способствовали укреплению суверенитета России, что оказалось важным в нынешней ситуации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков, комментируя выступление Владимира Путина на заседании Совета законодателей в среду. «Поправки в Конституцию были важным шагом в развитии российской политической системы, и, безусловно, способствовали укреплению суверенитета, что важно в условиях политической войны, которую Запад ведет против России», – отметил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его мнению, обновление Основного закона в 2020 году стало упреждающим действием по защите нашей страны. Показательно, что в своем выступлении на Совете законодателей глава государства назвал любовь к Родине одной из ключевых основ российской государственности, отметил собеседник. Впрочем, подчеркнул Чеснаков, такое понятие, как любовь к Родине, «имеет многообразные формы, и вряд ли ее стоит регулировать законодательно». Важно, что в выступлении президента прозвучал призыв не только обеспечивать стабильность отечественной экономики, но и укреплять индустриальный суверенитет страны, указал эксперт. «Необходимо импортозамещение. Причем реальное, качественное, когда будут реализованы программы постоянного стратегического заполнения отечественного рынка отечественными товарами», – отметил Чеснаков.



В среду президент Владимир Путин выступил перед депутатами и сенаторами на Совете законодателей в Санкт-Петербурге. Президент, в частности, отметил, что поправки в Конституцию 2020 года укрепили парламентаризм, создали условия для развития законодательства без поучений и вмешательства извне. При этом глава государства указал, что Запад, для которого Россия представляет опасность фактом своего существования, «хотел перенести проблемы прошлого в нынешнюю жизнь, хотел загнать нас в медвежий угол, но не достиг цели». «Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать угрозу стратегического характера, они должны знать: наши встречные удары будут молниеносными, у нас для этого есть все инструменты», – подчеркнул российский лидер. Путин также отметил, что российская экономика устояла под напором западных санкций, которые на Западе считали сокрушительными. Россия ответит на «топорные» попытки ее изолировать большей свободой бизнеса и открытостью, заявил глава государства. Путин также упомянул меры социальной поддержки россиян в сложное время, напомнив, что решения по индексации пенсий, зарплат бюджетников и всех пособий будут приняты в ближайшее время. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поручил поддерживать стабильные цены на оптовом рынке продовольствия 27 апреля 2022, 14:49 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержания стабильных цен на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. «С учетом ранее данных поручений принять меры, направленные на поддержание стабильных цен на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Правительство должно предоставить доклад до 1 мая, далее – ежемесячно. Кроме того, глава государства поручил принять меры по мониторингу обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей минеральными удобрениями. Ранее Путин заявил, что положение дел на глобальном рынке продовольствия за последние два года осложнилось из-за ошибок развитых стран.