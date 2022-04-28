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Британия захотела сделать НАТО «глобальным»
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У НАТО должно быть «глобальное видение» и готовность отвечать на глобальные угрозы, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
Трасс считает, что «требуется глобальное НАТО». При этом, как уточнила министр, она «не имеет в виду, что нужно расширить членство на страны из других регионов». Трасс объявила «политику открытых дверей» НАТО «неприкосновенной», передает ТАСС.
«Мы также отвергаем ложный выбор между Евроатлантической и Индо-Тихоокеанской безопасностью. В современном мире мы нуждаемся в обеих», – заявила она, подчеркнув важность работы с Японией и Австралией. По ее словам, это позволит гарантировать что Тихоокеанский регион будет защищен, а у демократических стран наподобие Тайваня «будет возможность защитить себя».
Трасс считает, что «время для осторожности прошло». «Мы обязаны гарантировать, что наряду с Украиной у западных Балкан и таких стран, как Молдавия и Грузия, будет запас прочности и возможности сохранить свой суверенитет и свободу», – сказала она, призвав продолжать и нарастить поставки вооружения на Украину.
Напомним, НАТО объявило о «трансформации», предполагающей существенное увеличение войск альянса в Восточной Европе. Эксперты уверены, что реформы НАТО принципиально перекроят архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию и Запад в новую гонку вооружений.
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Лондон одобрил использование Украиной британских вооружений для ударов по территории России
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Лондон поддерживает украинские войска, которые наносят удары по территории России, а использование ВСУ оружия, поставляемого британцами, «не обязательно является проблемой», заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хеппи.
Хеппи заявил, что Британия считает «абсолютно законным» для Украины наносить удары по целям на территории России. Кроме того, он не видит проблемы в том, чтобы для этого использовалось оружие, которое поставляет Киеву британская сторона, пишет The Guardian.
По мнению министра, есть «все шансы», что украинцы смогут отразить дальнейшие атаки ВС России. Так, по его словам, на востоке Украины конфликт будет между силами, которые «гораздо более сбалансированы», при этом ВСУ имеют «преимущество в оборонительных позициях, которые были подготовлены за последние восемь лет». Вместе с тем Киев продолжает получать военную помощь со всего мира.
Отметим, что должность Хеппи отличается от министра обороны – он отвечает за оперативную деятельность британской армии.
Ранее ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области. До этого при обстреле села Журавлевка под Белгородом пострадали два человека. Кроме того, в понедельник от обстрелов со стороны Украины вновь пострадал поселок Нехотеевка.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела Нехотеевки и села Отрадное Белгородской области со стороны Украины.
Кроме того, 19 апреля три человека пострадали в результате обстрела со стороны Украины села Головчино. 14 апреля приграничный район Брянской области также подвергся обстрелу: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, в результате были повреждены жилые дома, восемь человек пострадали.
В начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Он охватил резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека.
Стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье
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Источники в Тирасполе сообщают, что удар по военному аэродрому в Приднестровье был нанесен минами калибра 60 мм – это штатный боеприпас НАТО.
Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Мины были сброшены ночью, вероятнее всего, с дронов. Известно о четырех-пяти взрывах. Ранее такие боеприпасы не раз находили на территориях Донбасса, оставленных украинскими силами.
Указывается также, что о возможных провокациях в Приднестровье сообщалось еще порядка четырех месяцев назад. Кроме того, Украиной у границ Приднестровья развивается «серьезная база по беспилотной авиации».
Напомним, во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы. Сообщалось, что здание было обстреляно из гранатометов.
В Приднестровье заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности.
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Лавров указал на риск Третьей мировой при вводе войск НАТО на Украину
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Россия надеется, что западные страны рассматривают призывы Владимира Зеленского ввести войска НАТО на Украину в русле постоянных заверений о недопустимости начала третьей мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».
«Я очень надеюсь, что, как все делают заклинание, что мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны, именно в этом контексте рассматривают постоянные провокации Зеленского и его команды, которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть. И все всегда говорят, что мы будем давать вооружения – что тоже, конечно же, подливает масло в огонь, – и они хотят этими поставками вооружения заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт, лишь бы только, как они надеются, Россия от него страдала все больше и больше», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
При этом министр отметил, что западные страны, поставляя вооружения на Украину, «все лидеры заявляют, что исключен вопрос о направлении войск НАТО, кроме Польши».
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе находятся порядка 400 иностранных наемников.
В середине апреля Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В российском МИДе подтвердили, что нота была отправлена.
Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что НАТО поставляет Украине «уже и тяжелую технику, свои разработки, а не советское военное наследие», разведка НАТО работает на Украину, предоставляя информацию в реальном времени, используя спутники, самолеты разведки, беспилотники и возможности интернета, военнослужащие НАТО находятся на территории Украины, обучая и координируя деятельность ВСУ. В связи с этим Соловьев задался вопросом, объявил ли блок НАТО войну России и каков будет наш ответ?
Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. Он назвал безответственными призывы политиков ЕС к военному решению ситуации на Украине.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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Россия потребовала от США прекратить поставки оружия на Украину
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Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие, сообщил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия 24».
Антонов указал, что США планируют поставлять оружие на сумму 800 млн долларов, «это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации», передает ТАСС.
«Передавали ли мы ноту – да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики», – добавил он.
Посол отметил, что США «пытаются еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию».
«Задача – не допустить того, как говорят [американские] сенаторы открыто, чтобы Россия твердо стояла на ногах, чтобы российские интересы уважались в мире, чтобы российский голос был слышен», – указал дипломат.
Ранее президент США Джо Байден объявил о предоставлении военной помощи Украине на 800 млн долларов. Также СМИ раскрыли детали новой поставки оружия из Британии на Украину. Кроме того, отмена штурма «Азовстали» сорвала провокацию Запада с оружием массового поражения.
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Польский генерал испугался разрушения НАТО Россией «руками Варшавы»
Польский генерал и бывший начальник армейской контрразведки Петр Пытель испугался, что Россия «разрушит Североатлантический альянс» руками Варшавы, сообщил портал Onet.
Генерал заявил, что «некоторые лица» в Польше якобы угрожают западным блокам и продвигают интересы России. «Реализуют следующие тезисы: крах западной системы, развал НАТО», – передает РИА «Новости» слова генерала.
Также он заявил, что обеспокоен «идеями создания экономических организаций, альтернативных Евросоюзу». Кроме того, Пытель считает, что Польша во многих сферах якобы «находится под российским влиянием».
Западные политики и военные регулярно выступают с заявлениями о мнимой «российской угрозе» или с абсурдными требованиями в адрес Москвы. Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что Польша якобы может претендовать на Калининградскую область.
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Подсчитаны потери экономики Британии из-за антироссийских санкций
Экономика Великобритании за ближайшие девять лет понесет убытки в 6,2 млрд фунтов стерлингов (7,96 млрд долларов) из-за санкций против России, сообщила The Telegraph со ссылкой на доклад правительства.
Самый большой ущерб, согласно докладу, будет вызван запретом на поставки предметов роскоши: это, например, поставки автомобилей Bentley, Aston Martin, а также сумок Burberry. По оценкам правительства, ущерб этих компаний к 2030 году составит 881,7 млн фунтов стерлингов, передает «Коммерсант».
Убытки компьютерной индустрии составят 4,1 млн фунтов, а потери компаний, экспортирующих товары и технологии нефтеобработки, – 6,7 млн фунтов.
В 2021 году общая стоимость экспорта попавших под эмбарго товаров из Великобритании в Россию составила 775,9 млн фунтов, это 27,9% всего британского экспорта в Россию за 2021 год.
Ранее британцы начали выбирать между едой и оплатой счетов.
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Джонсон: Киев будет сам принимать решение по возможному обмену пленных британцев
Решение по возможному обмену пленных британцев, воевавших в рядах ВСУ, будет принимать Украина, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.
По его словам, Британия не хочет, чтобы конфликт на Украине вышел за пределы украинских границ, передает ТАСС.
Также Джонсон отметил, что не считает события на Украине конфронтацией между Россией и НАТО.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Британию мало интересует судьба британцев, попавших в плен в Донбассе. По его словам, по линии посольства разговор об обмене пленных британских граждан на задержанного СБУ Виктора Медведчука не возникал.
До этого Джонсон призвал российские власти отнестись с милосердием и соблюдать права попавших в плен в Мариуполе британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, служивших в рядах ВСУ, в рамках Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
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В Пентагоне допустили вступление Украины в НАТО в будущем
НАТО не откажется от политики «открытых дверей», Украина в будущем может снова попытаться присоединиться к альянсу, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
Дальнейшие рассуждения на тему присоединения Украины к североатлантическому альянсу он назвал «не очень продуктивными спекуляциями», передает РИА «Новости».
Ллойд Остин также призвал президента России Владимира Путина к деэскалации и возвращению к переговорам для завершения конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия надеется, что западные страны рассматривают призывы Владимира Зеленского ввести войска НАТО на Украину в русле постоянных заверений о недопустимости начала третьей мировой войны.
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СМИ: Швеция получила от Запада гарантии безопасности до вступления в НАТО
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Швеция получила «конкретные обещания» со стороны США и Великобритании, которые касаются гарантий безопасности. Их предоставят на тот период, пока Стокгольм не вступит в состав НАТО, сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на источники в правительстве страны.
По данным Aftonbladet, правительство получило информацию от Соединенных Штатов и Соединенного Королевства, в частности, о том, как может выглядеть защита и поддержка во время возможного процесса подачи заявления, передает РИА «Новости».
«Речь идет о сильной политической поддержке со стороны стран НАТО, углубленных учениях, расширении присутствия НАТО в регионе Балтийского моря, углубленном сотрудничестве в области разведки и экспертной поддержке для выявления и противодействия гибридным, кибер- и обычным угрозам», – заявил газете правительственный источник.
В четверг заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что власти Соединенных Штатов в рамках противостояния с Россией подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в Североатлантический альянс.
В среду официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.
Ранее Захарова обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.
По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.
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NYT: США планируют длительное противостояние с Россией
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Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой, считает журналист газеты The New York Times Дэвид Сангер.
Сангер пишет, что в начале российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден «настаивал на том, что не хочет превращать ее в столкновение США и России», однако в последнее время «линии размылись, а риторика стала более резкой», передает ТАСС.
«Тщательно спланированное» заявление главы Пентагона призвано в ближайшие месяцы обозначить поддержку США Украины в «том или ином виде мирных переговоров», указывает автор, ссылаясь на источники в Госдепартаменте США.
В долгосрочной же перспективе заявление Остина говорит о том, что Вашингтон готовится «к многолетнему противостоянию с Москвой за власть и влияние», считает Сангер. Данная стратегия, констатирует он, «связана с некоторыми рисками» для США.
Ранее министр обороны США во время выступления в Польше после посещения Киева, говоря о целях Вашингтона, отметил, что Штаты «хотят увидеть ослабление России». Таким образом, по мнению журналиста, Вашингтон констатировал «трансформацию конфликта» на Украине, который теперь характеризуется «более прямым противостоянием Вашингтона с Москвой». Также в Пентагоне пообещали продолжить военную помощь Киеву.
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Лавров назвал желание Запада измотать ВС России на Украине иллюзией
Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать и, как им кажется, изматывать российскую армию и военно-промышленный комплекс – это иллюзия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».
«Еще раз подчеркну: у нас ощущение, что Запад хочет, чтобы Украина продолжала воевать, продолжала, как им кажется, изнашивать, изматывать российскую армию и российский военно-промышленный комплекс – это иллюзия», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».
При этом глава МИД России отметил, что «здравые люди все понимают». Однако есть и такие, кто считает: «а вдруг у [Владимира] Зеленского получится нанести какой-то непоправимый ущерб русским и победить их на поле боя, когда русские должны будут просить пощады и соглашаться на гораздо менее выгодные условия, чем они рассчитывали».
«Они хотят реально постараться сделать так, что «а вдруг у него получится», – сказал Лавров. «Такие спекуляции идут», – добавил министр.
Ранее Лавров сообщил, что конфликт на Украине закончится договором, параметры которого будут определяться той стадией военных действий, во время которой его заключат.
В минувшую субботу президент Украины Владимир Зеленский пригрозил выходом Киева из переговоров с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что Россия не потерпит от Украины каких-либо ультиматумов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа с четкими формулировками и теперь мяч на стороне Украины. При этом Зеленский заявил, что не видел переданный Россией документ.
Отметим, президент Владимир Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, открыто желающих урегулирования на Украине путем победы Киева на поле боя. В телефонном разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем Путин назвал безответственными призывы представителей ЕС к военному решению ситуации на Украине.
Напомним, 11 апреля глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими», подчеркнув, что «это на самом деле меняет существенно правила игры», «потому что никогда Евросоюз до сих пор <...> не выступал как военная организация».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил масштабное развертывание войск альянса на восточном фланге. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации России на Украине и возможности прямого военного противостояния России и США. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России, хоть и отрицает открытое вступление в конфликт на Украине. Она также назвала ЕС отделом экономических сношений НАТО, комментируя призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к Украине «выиграть войну». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия НАТО носят агрессивный, а не оборонительный характер.
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Финляндия примет участие во встрече стран НАТО в Рамштайне
В немецком Рамштайне во вторник пройдет встреча стран НАТО, организованная США, в которой намерена принять участие Финляндия.
Страну будет представлять глава канцелярии финского Минобороны Эса Пулккинен, глава канцелярии Министерства обороны, передает Yle.
Ожидается, что генсек альянса Йенс Столтенберг представит доклад о ходе дискуссий примерно.
При этом отмечается, что саммит пройдет на авиабазе ВВС США в Рамштайне. На встрече будут обсуждаться вопросы крупномасштабных оружейных поставок Киеву со стороны НАТО, передает «ФАН».
По данным немецкого издания Compact, Украина ожидает получить различные системы тяжелого и мощного вооружения. Журналисты отмечают, что в случае принятия такого решения странами НАТО возможно начало третьей мировой войны, поскольку Москва ранее уже заявила о недопустимости накачивания Украины современным западным оружием.
Ранее зампредседателя комитета по иностранным делам финского парламента Эркки Туомиоя назвал срок подачи заявки на членство республики в НАТО.
Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что власти Соединенных Штатов в рамках противостояния с Россией подталкивают Финляндию и Швецию к вступлению в Североатлантический альянс.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.
Захарова обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность.
По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.
Шеф Пентагона отказался считать ситуацию на Украине конфликтом России и НАТО
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Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что нельзя говорить о возможности «поражения» России от действий США, поскольку США с Россией не воюют.
Обсуждая высказывание Остина о том, что США стремятся ослабить Россию, журналистка Fox News спросила, почему шеф Пентагона не говорит о поражении России. «Мы не воюем с Россией. Украина в нынешний момент борется с Россией», – приводит его слова РИА «Новости».
Как указывали американские СМИ, заявление главы Пентагона о намерении США ослабить Россию говорят о готовности Вашингтона к многолетнему противостоянию с Москвой.
Остин подчеркнул: «Совершенно ясно, что это борьба Украины». По его мнению, ситуация на Украине не является скрытым конфликтом России и НАТО. Глава Пентагона заявил, что другие страны только помогают Киеву.
Как заявил Остин, глава американского государства Джо Байден «чувствует уверенность не только в способности» США «защитить себя», но и в способности шефа Пентагона «предложить список возможностей и дать президенту адекватный выбор». Остин призвал «избегать» разговоров о риске ядерной войны, так как «подобная риторика не помогает» и «опасна», ведь «ядерную войну ни одной стороне не выиграть». Остин не верит в то, что ситуация вокруг Украины перерастет в ядерный конфликт.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
На вопрос о возможности вступления Украины в НАТО Остин ответил, что не собирается «спекулировать о том, что может произойти». Он подчеркнул, что сейчас возможности вступления Украины в НАТО на повестке нет.
Отметим, что на пресс-конференции в Германии Остин заявил, что НАТО не откажется от политики «открытых дверей», Украина в будущем может снова попытаться присоединиться к альянсу.
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Лавров обвинил страны НАТО в нежелании учитывать законные интересы Москвы
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Страны – члены НАТО в ходе переговоров по гарантиям безопасности продемонстрировали полное отсутствие желания учитывать законные интересы Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.
«Переговоры, которые тогда состоялись между нашими делегациями с Соединенными Штатами, и потом я с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном встречался, и потом наша команда ездила в НАТО, где презентовала договор уже в натовском контексте, контексте Россия – НАТО, показали, что никакого желания учитывать наши законные интересы, наши интересы безопасности, никто из них не проявил», – приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства ТАСС.
При этом он подчеркнул, что Москва на протяжении долгого времени пыталась выстроить конструктивный диалог с Западом в сфере безопасности. «[Президент РФ Владимир] Путин многократно публично заявлял, что уже подошли прямо к нашим границам, вопреки всем нашим просьбам, заявлениям, предостережениям, просто подошли и ничего не собираются менять и говорят: «Это не против вас, вашей безопасности ничего не угрожает», – обрисовал ситуацию Лавров. «Это как можно расценивать?» – задался он вопросом.
Глава МИД отметил, что западные страны демонстрируют пренебрежительное отношение и к другим великим державам. «Это так же, кстати сказать, как сейчас Индию они активно обхаживают, всячески хотят вовлекать ее в свои форматы, вот [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон ездил [в Индию], перед этим туда ездили американские делегаты. Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман публично – это все делается без какого-либо стеснения – заявила, то ли в сенате на слушаниях, то ли в интервью, о том, что США обязательно должны помочь Индии понять, что ей необходимо для обеспечения ее безопасности. Это сказано не какой-то крошечной, островной стране, это сказано великой цивилизации», – указал Лавров.
В минувшую пятницу в МИД заявили, что происходящее вокруг Украины стало, во многом, следствием того, что США и НАТО отмахнулись от озабоченностей России и требований предоставить юридические обязывающие гарантии безопасности.
В начале апреля президент Владимир Путин поручил разработать план по ответному укреплению военного потенциала РФ на западных рубежах, чтобы поддерживать необходимый паритет во всем и чтобы никому не приходило в голову напасть на Россию.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан. Полученный от Запада ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Госдуме назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией.
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Лавров обвинил НАТО в намерении передвинуть «линию обороны» альянса
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Соединенные Штаты и НАТО явно планируют передвинуть «оборонительную линию» альянса в Южно-Китайское море, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Открыто заявляют, что мы (западные страны) будем главными, что НАТО имеет полное право делать что она хочет. Они могут в одном заявлении сказать, что НАТО – оборонительный альянс, поэтому не бойтесь, ничьей безопасности НАТО не угрожает. И тут же (глава альянса Йенс) Столтенберг может заявить, что НАТО несет глобальную ответственность за безопасность во всем мире, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе», – передает РИА «Новости» слова Лаврова в программе «Большая игра» на Первом канале.
«То есть так же, как они от Берлинской стены после исчезновения Варшавского договора и Советского Союза пять раз передвигали линию обороны – раз они оборонительный альянс, – к нашим границам и заявляли нам – «не бойтесь, это для вашей безопасности, это ничего не значит», – в общем-то достаточно невежливо. Давая понять, что не мы будем решать, что нужно для нашей безопасности. Также они теперь будут передвигать линию обороны своего «оборонительного альянса в Южно-Китайское море», – добавил министр.
Он добавил, что в русле этих попыток лежит создание альянса AUKUS, втягивание в него Японии, Южной Кореи и других стран АСЕАН.
Ранее директор департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД России Алексей Овчинников заявил, что новое партнерство США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности (AUKUS) может помешать выработке Кодекса поведения в Южно-Китайском море между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китаем.
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