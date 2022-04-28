Британия захотела сделать НАТО «глобальным»

Лавров обвинил страны НАТО в нежелании учитывать законные интересы Москвы

Страны – члены НАТО в ходе переговоров по гарантиям безопасности продемонстрировали полное отсутствие желания учитывать законные интересы Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Переговоры, которые тогда состоялись между нашими делегациями с Соединенными Штатами, и потом я с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном встречался, и потом наша команда ездила в НАТО, где презентовала договор уже в натовском контексте, контексте Россия – НАТО, показали, что никакого желания учитывать наши законные интересы, наши интересы безопасности, никто из них не проявил», – приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

При этом он подчеркнул, что Москва на протяжении долгого времени пыталась выстроить конструктивный диалог с Западом в сфере безопасности. «[Президент РФ Владимир] Путин многократно публично заявлял, что уже подошли прямо к нашим границам, вопреки всем нашим просьбам, заявлениям, предостережениям, просто подошли и ничего не собираются менять и говорят: «Это не против вас, вашей безопасности ничего не угрожает», – обрисовал ситуацию Лавров. «Это как можно расценивать?» – задался он вопросом.

Глава МИД отметил, что западные страны демонстрируют пренебрежительное отношение и к другим великим державам. «Это так же, кстати сказать, как сейчас Индию они активно обхаживают, всячески хотят вовлекать ее в свои форматы, вот [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон ездил [в Индию], перед этим туда ездили американские делегаты. Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман публично – это все делается без какого-либо стеснения – заявила, то ли в сенате на слушаниях, то ли в интервью, о том, что США обязательно должны помочь Индии понять, что ей необходимо для обеспечения ее безопасности. Это сказано не какой-то крошечной, островной стране, это сказано великой цивилизации», – указал Лавров.

В минувшую пятницу в МИД заявили, что происходящее вокруг Украины стало, во многом, следствием того, что США и НАТО отмахнулись от озабоченностей России и требований предоставить юридические обязывающие гарантии безопасности.

В начале апреля президент Владимир Путин поручил разработать план по ответному укреплению военного потенциала РФ на западных рубежах, чтобы поддерживать необходимый паритет во всем и чтобы никому не приходило в голову напасть на Россию.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан. Полученный от Запада ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Госдуме назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией.

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