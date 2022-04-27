Эксперт: Высланных с Запада наших дипломатов нужно перенаправить в исламские страны

«Сейчас обсуждается вопрос, куда перебросить сотни наших сотрудников, покинувших посольства в недружественных государствах. Я уверен, что значительная их часть будет отправлена в страны арабо-мусульманского мира», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов. Ранее в МИДе сообщили о том, что из недружественных стран было выслано 400 российских дипломатов.

«Сейчас проходят совещания, на которых решается вопрос, куда перебросить ставки, которые освобождаются за счет стран Запада. На одном из таких совещаний я присутствовал и предложил, в первую очередь, расширить штаты наших миссий в странах арабо-мусульманского мира. Кроме того, надо усилить посольства в странах Черной Африки и Латинской Америки», – сообщил бывший посол РФ в Саудовской Аравии Олег Бакланов, выступая в среду в Институте актуальных международных проблем Дипломатической академии МИДа, на учредительном заседании «Хакимовского клуба».

«Отсутствие наших дипмиссий в таких местах, например, как крупный промышленный центр Египта Порт-Саид, бросается в глаза. В советское время там было консульство. Уход оттуда был вынужденной мерой начала 90-х годов. Сейчас пришло время скорректировать ситуацию. Я уверен, что в руководстве прислушаются к таким рекомендациям», – заявил Бакланов газете ВЗГЛЯД после заседания.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что страны арабо-мусульманского мира в большинстве своем отказались поддерживать Запад в его конфликте с Россией из-за украинской операции. «Это удобный момент для резкого расширения нашего сотрудничества с этими государствами, особенно – с Саудовской Аравией. Пора расширить штат нашего посольства в Эр-Рияде. Это сулит нам прямые финансовые выгоды. Например, наша эффективная дипломатическая работа с этой страной и другими странами Залива привели к вступлению России в объединение «ОПЕК плюс». Участие в этой организации позволяет нам регулировать цены на нефть, а значит и пополнять бюджет. По сути мы ежедневно получаем десятки миллионов долларов дополнительных доходов. Вот почему России необходимо расширять сотрудничество с Саудовской Аравией», – отметил спикер.

«В недавнем прошлом России удавалось налаживать враждебные, казалось бы безнадежные, отношения. Например, в начале 2004 года благодаря визиту Ахмат-хаджи Кадырова в Саудовскую Аравию из этого королевства прекратился финансовый поток поддержки для сепаратистов на Северном Кавказе. Королевская семья стала доверять российскому руководству. Но для такой тонкой дипломатической работы нужны квалифицированные кадры», – пояснил эксперт.

Следует также развивать отношения с дружественными государствами в Африке, например, в такой молодой стране, как Эритрея. «Там до сих пор штат российского посольства не превышает трех человек. Получается, если один сотрудник уехал по делам, а другой заболел, то посол России должен сам встречать гостей, что ли? Необходимо расширить там штат миссии. Напомню, Эритрея была одним из пяти государств, открыто проголосовавших в ООН против антироссийской резолюции по Украине», – сказал дипломат.

«Необходимо также расширять отношения с Экваториальной Гвинеей. И МИД уже работает в этом направлении. В этой стране у России есть ощутимые нефтяные интересы, но пока даже нет посольства», – посетовал Бакланов.

С начала украинской операции из 28 стран Запада было выслано порядка 400 российских дипломатов. Об этом в понедельник заявил замглавы МИДа Евгений Иванов, выступая на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета, передает ТАСС. «В лидерах там Польша, Германия, Словения, Словакия, Хорватия, Франция, Италия, Испания. Фактическое сокращение до минимума аппарата посольств в ряде государств означает, что Запад перешел к курсу на изоляцию РФ в самых разных сферах», – сказал замминистра.