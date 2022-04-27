Норвежских дипломатов в Москве признали персонами нон грата

В Госдуме призвали игнорировать вернувшихся из-за границы «звезд» шоу-бизнеса

Представители российского шоу-бизнеса, уехавшие за границу после начала спецоперации на Украине, начинают возвращаться на Родину, но русскими их назвать теперь нельзя, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«С самого начала специальной военной операции на Украине мы наблюдаем, как многие звезды российского шоу-бизнеса поехали за рубеж каяться в том, что они россияне. Русскими их назвать никак нельзя. Здесь стоит вспомнить высказывание Дмитрия Пескова: «Настоящему русскому не стыдно, что он русский – а если ему стыдно, то он не русский и не с нами», – написал он на своей странице «ВКонтакте».

Водолацкий заявил, что звезды ищут оправдания, ссылаясь на запланированный отпуск, кто-то говорит о страхе за свою жизнь. «На самом деле все сводится к простой истине: только преступная трусость и страх перед понижением уровня жизни гонят российскую богему прочь из России. (…) Можно ли говорить о наличии в их душе хотя бы капли патриотизма и любви к Родине? Очевидно, что нет. У этого явления есть название – предательство», – заявил депутат.

«Однако сейчас заметна тенденция к возвращению представителей шоу-бизнеса на Родину. Совсем немного времени им потребовалось на то, чтобы понять – на Западе они не востребованы. С одной стороны, это говорит об отсутствии выдающихся талантов у так называемой творческой элиты России. А с другой – это лишний раз подтверждает их беспринципность и, в некотором роде, лживость», – продолжил парламентарий.

При этом Водолацкий считает, что и в России эти звезды не очень-то нужны. «Недавние поклонники отвернулись от предателей, о чем как минимум свидетельствуют комментарии в их социальных сетях. Обеднела ли Россия в культурном плане? Считаю, что наоборот. Произошла нравственная очистка нашего общества. Маски сброшены, и люди увидели истинные лица своих кумиров. Лидеры мнений, пропагандирующие западные ценности и бездуховность, потеряли значительную часть своей аудитории», – написал он.

Депутат считает, что таких знаменитостей нужно просто игнорировать: не ходить на концерты, не звать на телепередачи.

«Эмигрировавшие звезды сделали выбор против России, который теперь приведет к осознанию ими собственной никчемности», – заключил Водолацкий.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне спецоперации России на Украине проявляются предатели, которые покидают страну. Так идет «самоочищение» России.