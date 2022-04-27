СК установил причастных к незаконному уголовному преследованию российских депутатов на Украине

Эксперт: Россия фактически перекрыла поставки топлива в Одессу из стран НАТО

«Судя по опубликованным в Сети снимкам, мост серьезно поврежден. Для его восстановления потребуется полностью перекрыть движение составов, привлекать дополнительные инженерные войска», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее украинские власти сообщили, что ракетным ударом поврежден мост на железной дороге, соединяющей Одессу с Румынией.

«В условиях боевых действий под угрозой новых воздушных атак украинские военные инженеры и строители просто не смогут быстро починить конструкцию. На это время им придется перенаправить поезда по другим магистралям, а это отнимет много времени. Зато, если этот объект впоследствии понадобится России, она сможет его быстро восстановить. Если же мост сейчас полностью разрушить, то нам же его потом придется строить заново, а это уже совсем другие затраты, в том числе временные», – пояснил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, полковник запаса Сергей Хатылев.

По словам эксперта, этим ударом Россия фактически перекрыла поставки топлива в Одессу, которые шли из Румынии – страны, которая входит в НАТО. Причем удар по мосту в Затоке – вынужденная мера, поскольку российская сторона четко нацелена на то, чтобы в ходе спецоперации не трогать мирное население и при этом по максимуму сохранить инфраструктуру, напоминает Хатылев. «Мы заранее предупреждали, что обрубим им каналы в случае, если Запад и дальше будет оказывать военную поддержку Киеву. Этот удар по мосту – еще один сигнал Зеленскому, в котором однозначно читается: в Киеве должны либо капитулировать, либо должным образом вести переговорный процесс», – отметил собеседник.

Во вторник в результате ракетного удара был поврежден железнодорожно-автомобильный мост, расположенный в Одесской области на Каролино-Бугазской косе в районе поселка Затока. Как сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на представителя Одесской обладминистрации Сергея Братчука, движение по мосту в направлении Белгорода-Днестровского перекрыто из-за «ситуации, вызванной повреждениями». Ранее появлялась информация о том, что со стороны Молдавии и Румынии в Одесскую область в последние недели резко вырос трафик горючего. Цистерны оттуда шли по железной дороге, в том числе и по этому мосту.

Мост имеет важное стратегическое значение – через него осуществляется сообщение с дунайской портовой инфраструктурой Измаила, где, по некоторым данным, железнодорожные составы загружались топливом и вооружениями в интересах ВСУ. Накануне именно этот мост называла газета ВЗГЛЯД в числе потенциальных мишеней для российских ударов.

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