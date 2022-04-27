Погибшую и раненую воспитателей ульяновского детсада зрешили представить к наградам

Воспитателя детсада в поселке Вешкайма Ульяновской области Ольгу Митрофанову, погибшую при нападении, а также ее раненую коллегу Елену Карпову решили представить к госнаградам, сказал глава региона Алексей Русских.

«Все вы знаете о мужественном поступке Ольги Митрофановой, воспитательницы детского сада, которая попыталась преградить вход в спальню детишек вооруженному преступнику и погибла от его рук. Возможно, если бы не эти ее действия, жертв среди детей было бы больше», – сказал глава региона, передает РИА «Новости».

Он предложил представить Митрофанову к государственной награде за отвагу, смелость и решительность, проявленные в экстремальных условиях.

«Буду ходатайствовать перед полномочным представителем президента, перед главой нашего государства о награждении этой мужественной женщины», – сказал Русских.

Также он отметил, что к награде представят младшего воспитателя Елену Карпову, получившую ранение в ходе инцидента.

«Благодаря действиям этой отважной женщины были спасены жизни других ребятишек. Я выражаю самую глубокую признательность Елене Викторовне и хочу пожелать ей скорейшего выздоровления. Кроме того, прошу также проработать вопрос о представлении Елены Викторовны к государственной награде», – заключил губернатор.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что вероятный виновник нападения на детский сад в Ульяновской области был психически ненормальным.

Бывшая одноклассница подозреваемого рассказывала, что его во время учебы в школе обижали из-за того, что он рос в малообеспеченной семье и был «не как все».

Напомним, в Ульяновской области неизвестный ворвался в детсад и начал стрелять, погибли два ребенка и двое взрослых. Источник в правоохранительных органах уточнил, что причиной нападения мог стать бытовой конфликт.

Депутат Госдумы Сергей Морозов уточнил, что в результате нападения ранение получила и другая воспитательница.

В правительстве региона сообщали, что открывший огонь, по предварительной информации, не являлся владельцем этого ружья. Позже стало известно, что владелец оружия найден застреленным.