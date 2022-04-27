В России решили усилить охрану учебных учреждений после убийства детей в Ульяновской области

Безопасность школ и детских садов по всей стране усилят после трагедии в Ульяновской области, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

«У нас усилена безопасность школ и детских садов, я дал соответствующие поручения», – цитирует министра РИА «Новости».

Между тем глава министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Анна Тверскова сообщила, что дочь погибшей воспитательницы будет передана под опеку бабушке.

«У воспитательницы, погибшей во время стрельбы в вешкаймском детском саду, осталась несовершеннолетняя дочь, которую женщина воспитывала одна. Сейчас девочка находится с бабушкой и дедушкой, где жила долгое время вместе с мамой. Семью незамедлительно посетили сотрудники опеки. С сегодняшнего дня начнем процесс оформления опекунства», – сказала Тверскова.

Она пояснила, что речь идет о бабушке по линии матери девочки, в семье – хорошие условия для проживания и воспитания. Все бюрократические препоны минимизируются, указала глава ведомства.

Сенатор от региона Айрат Гибатдинов сообщил, что всем семьям пострадавших окажут необходимую поддержку и помощь, как материальную, финансовую, так и психологическую. «28 апреля будет объявлено днем траура на территории Ульяновской области», – указал он.

Глава Вешкаймского района области Ряхим Камаев сообщил, что похороны двух детей и воспитательницы пройдут в четверг в Вешкайме в четверг.

«Похороны будут завтра. В какое время, это зависит и от родителей. Это все мы будем еще раз собираться и уточнять. Хоронить здесь будем и воспитательницу, и детей», – указал он.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что вероятный виновник нападения на детский сад в Ульяновской области был психически ненормальным.

Бывшая одноклассница подозреваемого рассказывала, что его во время учебы в школе обижали из-за того, что он рос в малообеспеченной семье и был «не как все».

Напомним, в Ульяновской области неизвестный ворвался в детсад и начал стрелять, погибли два ребенка и двое взрослых. Источник в правоохранительных органах уточнил, что причиной нападения мог стать бытовой конфликт.

Депутат Госдумы Сергей Морозов уточнил, что в результате нападения ранение получила и другая воспитательница.

В правительстве региона сообщали, что открывший огонь, по предварительной информации, не являлся владельцем этого ружья. Позже стало известно, что владелец оружия найден застреленным.