Один из готовивших убийство Соловьева находился под домашним арестом

Подозреваемый в подготовке убийства ведущего Владимира Соловьева ранее задерживался по делу о драке в столице, он был под домашним арестом, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Один из подозреваемых в подготовке убийства Соловьева и других российских журналистов – Андрей Пронский – летом 2021 года участвовал в драке. 6 июня его задержали и по решению Головинского суда Москвы отправили под домашний арест, под которым он находился до сегодняшнего дня», – сказал собеседник ТАСС.

Источник не привел подробностей о роли Пронского в подготовке нападения.

В материалах суда указывается, что Пронский имеет среднее образование, холост, инвалид 2 группы, не имеет судимостей. Его обвиняли по статье «Хулиганство с применением оружия, либо в составе группы лиц».

Басманный суд получил ходатайство следствия об аресте по делу о покушении в отношении Андрея Пронского, Владимира Белякова, Владимира Степанова.

До этого суд арестовал двоих фигурантов дела – Максима Дружинина и Василия Стрижакова.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста.

Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева. Во время обысков у задержанных нашли самодельное взрывное устройство, восемь зажигательных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, свыше тысячи патронов разного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику.

В СК уточняли, что злоумышленники планировали подорвать автомобиль Соловьева.

Подозреваемые в покушении изучали возможность убийства другого журналиста Дмитрия Киселева и главреда RT Маргариты Симоньян.

Сам телеведущий заявил, что ему не было ничего известно о готовящемся покушении, и поблагодарил сотрудников спецслужб.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Киев планировал убийство российского телеведущего.