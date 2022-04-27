В Кремле заявили об отсутствии планов встречи Путина и Макрона

Путин предложил ООН проверить содержание украинских военнопленных

Президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем предложил ООН и представителям Международного Красного Креста посмотреть, как содержатся военнопленные Украины и пообщаться с беженцами из Мариуполя.

«Если есть желание посмотреть, уважаемый господин генеральный секретарь, и представителям Международного Красного Креста, и представителям ООН, как они содержатся и где, как оказывается помощь раненым – пожалуйста, мы готовы такую возможность предоставить», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Он также заявил, что генсека ООН ввели в заблуждение по гуманитарным коридорам.

«Вы говорите о том, что гуманитарные коридоры России не действуют, господин генеральный секретарь, Вас ввели в заблуждение. Эти гуманитарные коридоры действуют. В Мариуполе вышло при нашем содействии свыше 100 тыс. человек, 130 или 140 тыс. человек вышло, и они могут ехать куда угодно. Кто-то хочет в Россию, кто-то хочет на Украину – куда угодно, мы их не держим, оказываем всяческую помощь и поддержку. То же самое могут сделать и гражданские лица, если они есть на территории «Азовстали» – они могут выйти и все», – подчеркнул Путин.

Пример цивилизованного отношения к этим людям очевиден, подчеркнул Путин и предложил генсеку ООН поговорить с этими людьми.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод «Азовсталь» полностью изолирован, там не ведутся боевые действия, если на заводе есть гражданские, то украинские военные должны их выпустить.

Также президент отметил, что Россия рассчитывает, что удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке с Украиной.

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