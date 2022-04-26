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Путин: Итоговое место России на Олимпиаде в Пекине оказалось ниже запланированного
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Итоговое место сборной России на Олимпийских играх в Китае оказалось ниже, чем планировалось, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.
«Хотел бы отметить, что итоговое место в общекомандном зачете [на Олимпиаде в Пекине] у нашей сборной все-таки ниже, чем было запланировано в Стратегии развития спорта», – цитирует президента ТАСС.
Он попросил главу Минспорта Олега Матыцина изложить доклад по этой теме.
Вместе с тем президент отмечал, что победы российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине были блестящими и волевыми.
Сборная России завоевала 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых) и заняла девятое место в неофициальном медальном зачете зимних Игр. При этом по общему количеству наград российские спортсмены стали вторыми и показали лучший результат за всю историю выступлений на зимней Олимпиаде.
Путин разъяснил Эрдогану, что требуется от Зеленского в ситуации на «Азовстали»
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Киев должен направить приказ ВСУ сложить оружие на «Азовстали», сообщает пресс-служба Кремля.
«Что касается заблокированных на территории завода «Азовсталь» украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов, то киевские власти должны взять на себя политическую ответственность и, руководствуясь гуманными соображениями, отдать им приказ сложить оружие. Военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Главы государств обсудили обстановку на Украине «в контексте специальной военной операции по защите Донбасса и предпринимаемых российской стороной на постоянной основе усилий по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гуманитарных коридоров».
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Делимханову
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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, присвоить звания Героя Российской Федерации Делимханову Адаму Султановичу», – говорится в документе.
Делимханову 52 года, он является советником главы Чечни Рамзана Кадырова, с 2007 года – депутат Государственной думы. С марта принимает участие в спецоперации ВС России на Украине, руководил подразделениями бойцов из Чеченской Республики в ходе освобождения Мариуполя.
Делимханов был награжден тремя орденами Мужества, а также орденом Ахмата Кадырова, высшей наградой Чеченской Республики. Имеет благодарность правительства России (2019), сообщает ТАСС.
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Путин подписал указ о государственной системе против коррупции «Посейдон»
Президент России Владимир Путин утвердил положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции, она получила название «Посейдон».
«В системе «Посейдон» содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также информация о соблюдении (несоблюдении) ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования, в том числе персональные данные этих лиц», – говорится в указе президента.
Координатором системы, согласно документу, является администрация президента, функции оператора выполняет Федеральная служба охраны РФ.
Как говорится в указе, «система "Посейдон" создана для информационно-аналитического обеспечения деятельности федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов публичной власти и территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус», Банка России, иных организаций по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе по проведению с использованием информационно-коммуникационных технологий анализа и проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования«.
Внутренними пользователями системы являются должностные лица и самостоятельные подразделения администрации президента, отмечается в указе. Внешними пользователями системы «Посейдон» могут быть, согласно документу, федеральные и региональные госорганы, органы публичной власти и территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус», Банк России, государственные корпорации (компании), публично-правовые компании, государственные внебюджетные фонды, иные организации и лица, определяемые координатором системы «Посейдон».
Ранее Путин призвал Генпрокуратуру следить за эффективностью использования средств на гособоронзаказ и ОПК.
Путин: На некоторые товары цены уже начали снижаться
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Экономика России продолжает стабилизироваться, инфляция замедляется, а цены возвращаются к прежним показателям, заявил глава государства Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Подчеркну, что российская экономика продолжает стабилизироваться. Замедлилась инфляция, недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а на некоторые товары цены уже начали и снижаться», – передает его слова РИА «Новости».
Путин отметил, что, по словам экспертов, играют роль два важнейших фактора – ситуация на валютном рынке, где курс рубля в последнее время активно укрепляется, и динамика потребительского спроса.
После всплеска в феврале-марте наблюдается объективное снижение потребительской активности. Однако, подчеркнул президент, важно не отпускать контроль за ситуацией и не допускать «разбалансировки экономической динамики».
На совещании Путин также заявил, что российские власти будут принимать меры для поддержки граждан, предприятий и экономики в целом.
Путин заявил о необходимости стимулирования покупательной способности граждан
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложения по товарам и услугам.
«Таким образом в текущей ситуации необходимо поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить предложения товаров и услуг. Также нужно стимулировать внутренний спрос, покупательную способность граждан», – сказал он на совещании по экономическим вопросам, сообщает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что необходимо дать спокойно работать в России тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря на давление.
Путин назвал уровень доходов людей индикатором эффективности экономической политики
Эффективность экономической политики будет оцениваться по уровню занятости и уровню доходов людей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Здесь обращаю внимание на такие ключевые принципиально важные индикаторы, как уровень занятости и доходов людей. Именно по этим показателям, как уже не раз говорил, будем оценивать эффективность экономической политики», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее президент заявил, что российские власти будут принимать меры для поддержки граждан, предприятий и экономики в целом.
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Путин объявил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2022–2031 годы в России объявляются десятилетием науки и технологий.
«В целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны, учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году в РФ Года науки и технологий, постановляю объявить 2022–2031 годы в РФ Десятилетием науки и технологий», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Напомним, 2021 год был в России также Годом науки и технологий.
Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина
Безопасность президента Владимира Путина всегда обеспечивается на должном уровне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Безопасность президента всегда обеспечивается на должном уровне. График, как вы видите, весьма напряженный», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, усилена ли безопасность главы государства на фоне проведения военной спецоперации на Украине, влияет ли это на его график.
Ранее Песков рассказал, что рабочий график президента Владимира Путина не верстается по соображениям того или иного рейтинга, глава государства методично занимается всеми своими обязанностями.
Путин: Для России в спорте нет недружественных стран
Президент Владимир Путин на встрече с российскими олимпийцами в Кремле, заявил об отсутствии для России недружественных стран в спорте.
«Для России в спорте нет недружественных стран. Мы рады принимать всех, кто выступает за спорт без дискриминации и искусственных ограничений. За его идеалы – идеалы справедливости, равенства и честной борьбы», – передает его слова РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что Россия приложит все усилия для обеспечения прав своих атлетов.
«Мы приложим все силы для обеспечения прав наших атлетов, будем проводить соревнования, открытые для всех наших друзей и настоящих партнеров, таких как Всемирная ассоциация олимпийцев и Международный совет военного спорта, которые поддержали российских атлетов», – отметил Путин.
Глава государства отметил, что победы российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине были блестящими и волевыми.
Путин: Валиева вывела фигурное катание на высоту настоящего искусства
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Президент России Владимир Путин на награждении олимпийских чемпионов заявил, что российская фигуристка Камила Валиева вывела этот вид спорта на высоту настоящего искусства.
«Она (Камила Валиева) вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций», – передает слова президента РИА «Новости».
26 апреля Валиева отмечает день рождения, президент предложил поздравить спортсменку. «У меня еще будет возможность в неформальной части это сделать дополнительно», – сказал Путин.
Вместе с тем глава государства отметил, что виртуозные прокаты российских фигуристок остаются недостижимыми для соперниц.
«Уже третью Олимпиаду подряд у России – абсолютное лидерство в женском одиночном фигурном катании на коньках, и удивительно красивые, виртуозные прокаты наших девочек, первой из которых стала Анна Щербакова, остаются недостижимой для соперниц вершиной. Это действительно так», – сказал он.
На Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. Победительницей Олимпиады в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, серебро в этой дисциплине выиграла Александра Трусова.
В рамках произвольной программы на зимних Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева дважды упала в произвольной программе и заняла четвертое место.
До этого вокруг Валиевой разгорелся скандал: Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято, спортсменку все же допустили до соревнований.
Путин высказался об отстранении пловца Рылова
Президент России Владимир Путин высказался об отстранении российского пловца Евгения Рылова от соревнований, заявив, что дело довели до абсурда.
«К сожалению, мы встречаемся с случаями, которые доводят эту ситуацию или вот такие действия, такую политику наших партнеров, до абсурда. Совсем недавний пример с нашим пловцом Евгением Рыловым. Международная федерация плавания на девять месяцев отстранила его от соревнований только лишь за присутствие, за присутствие на концерте, посвященном годовщине воссоединения России и Крыма. Просто довели дело до полного абсурда», – сказал Путин на встрече с российскими спортсменами, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «Россия постоянно предостерегала партнеров от использования в спорте двойных стандартов и принципа коллективной ответственности. Руководствуясь Олимпийской хартией, мы убеждали, что Игры являются соревнованием не стран, а спортсменов. Призывали очистить мировой спорт от политики, которая девальвирует все его ценности, превращает спорт в инструмент манипуляций».
В пятницу двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов был отстранен от соревнований Международной федерацией плавания на девять месяцев.
Санкции в отношении Рылова введены из-за его участия в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел 18 марта на московском стадионе «Лужники».
В Кремле отметили, что отстранение российского спортсмена из-за его посещения концерта-митинга в «Лужниках» абсолютно противоречит идее спорта и вредит международным соревнованиям.
Политолог: Трибунал по Украине должен осудить организаторов госпереворота в 2014 году
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В ходе трибунала по Украине должны быть преданы суду не только люди, совершившие военные преступления, но и организаторы госпереворота в Киеве в 2014 году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Во вторник президент Путин на коллегии Генпрокуратуры обозначил элементы денацификации Украины. В частности, глава государства упомянул необходимость провести трибунал над неонацистами.
«Могу сказать как социолог – в обществе сложился запрос на проведение суда над киевскими военными преступниками, в том числе над организаторами государственного переворота на Украине 2014 года», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Поэтому, подчеркнул он, крайне важно, что глава государства, выступая в понедельник на коллегии Генпрокуратуры, назвал критерии денацификации Украины и в том числе упомянул необходимость трибунала над виновными в военных преступлениях.
«Кроме того, президент отметил, что российское общество не поддалось на идущую с Запада пропаганду и оказалось устойчивым к потоку лживой информации о спецоперации наших Вооруженных сил, – указал Потуремский. – Важную часть этого внешнего давления составляют агрессивная риторика, искаженная картина спецоперации на Украине и фейки о якобы преступлениях российских военных, например, «резня в Буче», атака на роддом в Мариуполе или удар «Точкой-У» по Краматорску».
Кроме того, добавил Потуремский, Путин развеял звучащие из уст западных политиков, СМИ и экспертов мифы о том, что санкции якобы разрушили экономический базис России. «Глава государства отметил, что экономика работает адекватно тем условиям, которые создал нам Запад. Ажиотажный спрос на товары спал, идет коррекция цен – и это показатели здорового состояния экономики», – отметил собеседник. Президент поставил задачу усилить работу по поддержке граждан в непростых условиях, вызванных внешним давлением, напомнил Потуремский.
На прошедшей в понедельник коллегии Генпрокуратуры Владимир Путин заявил, что все следственные органы должны детально фиксировать преступления украинских силовиков, устанавливать их организаторов и исполнителей, возбуждать уголовные дела и доводить до логического завершения – до суда. Он также указал, что Москве известны имена кураторов украинских нацистов из числа западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов.
Глава государства также предупредил: у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри. По его словам, российское общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает вооруженные силы страны и усилия, направленные на обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе.
В Кремле вручили награды серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр 2022 года
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента Игорь Левитин вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр в Пекине.
Во вторник в Кремле проходит встреча российских олимпийцев с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой состоялось награждение государственными наградами призеров зимних Олимпийских игр 2022 года.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили серебряные призеры прыгуны с трамплина Ирина Аввакумова, Евгений Климов, Ирма Махиня, Даниил Садреев, конькобежцы Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Сергей Трофимов, шорт-трекисты Семен Елистратов, Константин Ивлиев, хоккеисты Тимур Билялов, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев, Арсений Грицюк, Никита Гусев, Александр Елесин, Александр Никишин, Артур Каюмов, Александр Самонов, Кирилл Семенов, Сергей Телегин, Владимир Ткачев, Дамир Шарипзянов, Вадим Шипачев, фристайлисты Илья Буров, Сергей Ридзик, биатлонисты Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, фигуристка Александра Трусова и лыжник Иван Якимушкин. Также награды удостоен бронзовый призер Игр биатлонист Максим Цветков, передает РИА «Новости».
Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены бронзовые призеры Олимпиады: сноубордист Вик Уайлд, конькобежка Ангелина Голикова, саночница Татьяна Иванова, биатлонисты Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, фристайлистка Анастасия Смирнова, лыжник Александр Терентьев. Также награды удостоены серебряные призеры Игр–2022 фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова.
На награждении не присутствовали хоккеисты московского ЦСКА Иван Федотов, Никита Нестеров, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев, а также игроки магнитогорского «Металлурга» Артем Минулин, Егор Яковлев и Андрей Чибисов, которые завоевали серебряные медали на Олимпиаде–2022. Во вторник им предстоит сыграть в пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Фигурист Кацалапов указал на важность завоевания золота на Олимпиаде без флага и гимна
Для спортсменов было очень важно завоевать высшие награды, выступая без флага и гимна, заявил олимпийский чемпион Игр в Пекине российский фигурист Никита Кацалапов входе награждения победителей ОИ госнаградами.
Во вторник президент России Владимир Путин встретился с победителями Олимпийских игр в Пекине и вручил госнаграды золотым медалистам. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля, передает РИА «Новости».
«Я хочу выразить вам огромную благодарность за огромную поддержку, что вы верите в нас, за любовь к спорту. Чувствовали, как вся страна болеет за нас, для нас было очень важно завоевать высшие награды, выступая без флага и гимна. Россия – великая страна, несмотря на все преграды, мы продолжим выступать и побеждать. Благодарю всех, кто за нас переживал, болел, молился и держал кулаки», – сказал Кацалапов.
Ранее Путин назвал блестящими победы российских олимпийцев в Пекине.
Песков: Рабочий график Путина не верстается в зависимости от рейтингов
Рабочий график президента Владимира Путина не верстается по соображениям того или иного рейтинга, глава государства методично занимается всеми своими обязанностями, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Рабочий график президента не верстается по соображениям того или иного рейтинга. Вы знаете отношение президента Путина к рейтингу. Это рейтинг является отображением того, чем занимается президент. И вы знаете, что он методично занимается всеми обязанностями и как главы государства, и, конечно же, в ходе специальной военной операции как верховного главнокомандующего», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Отвечая на вопрос о том, кто верстает график Путина, Песков ответил, что это делает сам глава государства. «Конечно, это президент», – сказал Песков, отметив, что для организации рабочего процесса у Путина есть администрация.