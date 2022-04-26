Путин: Итоговое место России на Олимпиаде в Пекине оказалось ниже запланированного

Итоговое место сборной России на Олимпийских играх в Китае оказалось ниже, чем планировалось, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта.

«Хотел бы отметить, что итоговое место в общекомандном зачете [на Олимпиаде в Пекине] у нашей сборной все-таки ниже, чем было запланировано в Стратегии развития спорта», – цитирует президента ТАСС.

Он попросил главу Минспорта Олега Матыцина изложить доклад по этой теме.

Вместе с тем президент отмечал, что победы российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине были блестящими и волевыми.

Сборная России завоевала 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых) и заняла девятое место в неофициальном медальном зачете зимних Игр. При этом по общему количеству наград российские спортсмены стали вторыми и показали лучший результат за всю историю выступлений на зимней Олимпиаде.