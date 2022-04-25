Во дворе знаменитого дома на Фрунзенской набережной разбили «Сад памяти»

Заслуженные артисты России Вячеслав Манучаров и Олеся Железняк, а также жители дома №50 на Фрунзенской набережной в Москве, где ранее проживали известные политические деятели советской эпохи, разбили «Сад памяти» в честь ветеранов Великой Отечественной войны: высадили ели, сосны и красный клен.

С инициативой разбить «Сад памяти» во дворе дома выступил заслуженный артист России Вячеслав Манучаров, который не первый год участвует в акции. По его словам, эта акция позволяет показать детям, как важно хранить память о своей истории и о тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину.

«Мне повезло родиться и вырасти во дворе с богатой историей. Я помню, как возвращаясь с детского сада с папой видел на лавочке во дворе того самого Лазаря Кагановича. В нашем доме в разное время жило множество Героев Советского Союза, но до наших дней дожили далеко не все. К сожалению, многие ценности того поколения уходят вместе с ним. И только живым примером мы можем показать детям, что значит память и как важно ее хранить», – заявил Манучаров.

На акции в Москве каждый смог отдать дань памяти и уважения своему герою. Заслуженная артистка РФ Олеся Железняк посадила дерево в память о муже своей тети – Николае Дворнике, который дошел до Берлина, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Я маленькая была, я застала его уже взрослым человеком, даже пожилым. Он всегда был очень величественный, добрый и веселый. Я знаю, что он дошел до Берлина. На 9 Мая всегда надевал свой китель в орденах. День Победы – прекрасный праздник. Наши отцы, братья и деды будут жить вечно, пока мы их помним», – сказала заслуженная артистка России Олеся Железняк.

Еще одна участница – Лилия Абрамова (Татарка FM) – высадила дерево в честь своего дедушки, который погиб, защищая родной город-герой Севастополь. Создание «Сада памяти» Абрамова назвала лучшим началом дня в своей жизни.

«Все больше молодых людей присоединяются к международной акции. Высаживая деревья, они выражают благодарность героям и стремятся увековечить их память. Для нас важно, чтобы ветераны видели их живой отклик и знали, что их великий подвиг не будет забыт», – заявила генеральный директор АНО «Сад Памяти» Ольга Степченко.

В доме №50 на Фрунзенской набережной сейчас проживают трое ветеранов. К одному из них участники зашли в гости, чтобы поздравить с наступающим 100-летием. Во время войны Шмакова Зоя Михайловна служила медсестрой и помогла спасти десятки жизней. Кроме того, она была первой, кто въехал в этот знаменитый дом лично по приказу Сталина. А сейчас Зоя Михайловна – старейший житель дома и всего района Хамовники.

«Жизнь пролетает за один миг. Берегите всё то, что она вам дает. Любите близких и дорогих вашему сердцу людей, заботьтесь о нашей прекрасной природе. Находите время для хороших дел и общения, ведь это самая большая радость для нас», – посоветовала ветеран.

К мероприятию во дворе дома №50 присоединился и 95-летний житель района, который рассказал, что в мае 1945 года он взял Берлин на танке. Тогда ему было всего 18 лет.

Дом №50 по Фрунзенской набережной часто называют «домом бывших вождей», ведь в свое время в нем жили Л. М. Каганович, В. М. Молотов и Г. М. Маленков. Сам дом был построен по заказу Управления Делами Совета Министров. Проект дома воплотила группа архитекторов во главе с Яковом Белопольским и Евгением Стамо.

Всего за два года в акции «Сад памяти» приняли участие более 2 млн человек в России и за рубежом. Памятные сады появились во всех 85 субъектах РФ и более чем в 50 странах: Китае, Германии, США, Кубе, Сирии, Египте, Алжире, Тунисе, Марокко, Ливане, Армении, Азербайджане, Молдавии, Киргизии, Румынии.

Акция организована АНО «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Министерства просвещения России, Министерства природных ресурсов России, Федерального агентства лесного хозяйства в рамках национального проекта «Экология».