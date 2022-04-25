Заветные пожелания ветеранов пообещали исполнить в ходе акции «Мечты победителей»

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» запускает акцию «Мечты победителей», в ходе которой будут исполнены заветные желания ветеранов и всех тех, кто имеет непосредственное отношение к событиям Великой Отечественной войны.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков напомнил, что первоначальный старт акции пришелся на 2020 год и время пандемии, когда ветераны находились на самоизоляции и особенно сильно нуждались во внимании и заботе. В этом году акция пройдет уже в третий раз в партнерстве с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и начнет свою работу 1 мая в преддверии 77-й годовщины Великой Победы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Участники акции – это люди, которые отдали свою молодость и здоровье ради мира на земле и будущих поколений. К сожалению, времени для того, чтобы претворить в жизнь свои собственные мечты, у них не осталось. После войны нужно было заново отстраивать страну, налаживать быт, развивать инфраструктуру, чтобы сейчас мы жили сыто, спокойно и счастливо. Помочь им исполнить заветную мечту – это то малое, что мы можем и должны сделать для героев, перед которыми мы в неоплатном долгу», – сказал Сериков.

Организаторы сообщили, что в акции примут участие ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашизма, жители блокадного Ленинграда, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также труженики тыла. В рамках акции «Мечты победителей» они смогут исполнить свои материальные и нематериальные мечты. Любой желающий может присоединиться к акции «Мечты победителей», предварительно оформив заявку на участие в качестве партнера или волонтера на сайте мечтыпобедителей.рф. Поддержать акцию можно и финансово, оформив пожертвование на комфортную сумму.

Кроме того, как сообщила заместитель директора Роспатриотцентра Анна Захматова, Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» в начале марта запустил специальную благотворительную акцию «Дарим вместе». Так, сейчас в 30 городах России до 3 мая проходят концерты музыкально-патриотического марафона «За Россию». На площадках концертов расположены волонтерские шатры, где зрителям рассказывают об акции, приглашают присоединиться к поздравлениям с днем рождения детей, которые попали в непростые условия. Также зрители концерта могут увидеть на сцене транслируемые на экранах QR-коды с переходом на сайт акции «Дарим вместе».

«Не могу не отметить участие волонтерского корпуса в данной работе. Уже пять лет мы сотрудничаем с проектом «Мечтай со мной» и третий год реализуем «Мечты победителей». У волонтеров эта одна из любимых акций, потому что они видят те искренние эмоции, которые приносят исполнение мечты ветеранам. Конечно же, связь поколений – это повод еще раз сказать спасибо нашим ветеранам. Молодежь активно принимает участие в организации процесса. Волонтеры культуры организовывали концерты, когда все закрылись на пандемию. Ресурсные центры и волонтеры на местах, которые позволяют сделать охват по всей стране, сопровождают ветеранов. Волонтеров Победы мы всегда можем видеть на параде, и здесь тоже идет соприкосновение с историей, с ветеранами, которым мы, как потомки великих победителей, не устаем говорить спасибо», – говорит Захматова.

В свою очередь, руководитель проекта «Мечтай со мной» Тимур Сафин отметил, что акция «Дарим вместе» является логическим продолжением той благотворительной работы, которую проект «Мечтай со мной» ведет, предоставляя эмоциональную поддержку нуждающимся, и на текущий момент удалось поздравить более 200 детей вынужденных переселенцев. Все они получили на день рождения подарки, о которых мечтали. В основном это велосипеды, самокаты, спортивные мячи, развивающие игрушки, наборы для творчества, энциклопедии.

«С уверенностью можно сказать, что это дарит потрясающее количество эмоций, потому что создает ощущение, что мы не забыли этих детей и приходим к ним, чтобы подарить радость в их временный дом – пункты временного размещения. Нам помогают и физические, и юридические лица – люди, которым ценно то, что мы делаем. Я думаю, что эта акция еще будет идти долгое время и мы осчастливим много детей», – рассказал Сафин.