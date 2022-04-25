Журова: Соревнования без российских спортсменов не интересны зрителю

«Когда все запреты уже будут сняты, мировые спортсмены рискуют сильно отстать в том или ином виде спорта от россиян», – заявила газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя решение Международного союза конькобежцев (ISU) запретить российскому и белорусскому Союзам конькобежцев проводить соревнования.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщили, что Союзы конькобежцев России и Белорусский не могут претендовать на проведение соревнований на неопределенный срок. Уточняется, что такое решение было принято в связи с проведением военной спецоперации на Украине.

«На самом деле, все эти решения, насколько я понимаю, приняты не сегодня, мы все о них ранее знали. Но у меня складывается ощущение, что они нарочно выдают эти запреты в разные дни, чтобы лишний раз в информационном поле было «мы наказываем Россию». Поэтому каждая федерация старается это продемонстрировать», – говорит Журова.

Она отмечает, что международные соревнования для спортсменов – это не только заработок и опыт, но и площадка, на которой можно продемонстрировать и объективно оценить свои навыки. Такой возможности россиян пытаются лишить.

«Но, например, в случае с фигурным катанием, вводя подобные ограничения, они многое теряют, а не мы. Это мир заинтересован больше в наших фигуристах, потому что у нас высочайший уровень, к которому иностранцы стремятся. По крайней мере, по итогам выступлений наших ребят все понимают, какого уровня в принципе можно достичь», – считает депутат.

Таким образом, когда все запреты уже будут сняты, мировые спортсмены рискуют сильно отстать в том или ином виде спорта от россиян, полагает собеседница. «С одной стороны, шансы на победу появляются у спортсменов других стран, не форсируя, не делая что-то сверхъестественное. С другой, будет ли это вообще интересно зрителю», – рассуждает эксперт.

Тем не менее пока российским спортсменам депутат рекомендует продолжать тренироваться, соревноваться друг с другом, а также с белорусами, китайцами и гражданами других стран.

«Ну и потом, если мы говорим про шорт-трек и коньки, то здесь спортсмены могут сравниваться по результатам, чтобы не отставать друг от друга. А на наших фигуристов на Западе пусть смотрят, что наши ребята будут еще предлагать. Вон, Александра Трусова пятерной хочет прыгнуть, Запад пусть молча завидует, смотрит. Только пока западные незнанием, что и как у нас, свой уровень понижали, наши сильно поднимутся, когда вернутся», – заключила Журова.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) порекомендовал всем международным спортивным федерациям в целях безопасности запретить участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях.