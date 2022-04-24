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Российские космонавты приготовили пасхальный кулич на борту МКС
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Космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков самостоятельно приготовили пасхальный кулич прямо на борту Международной космической станции (МКС).
Учитывая обстоятельства, рецепт приготовления кулича исключал выпекание. Космонавты собрались на «кухне» и стали готовить пасхальный хлеб по авторскому рецепту с использованием нескольких видов печенья, медовой коврижки, лепешки, джема с лимоном, имбирем и медом, передает ТАСС.
На финальной стадии они покрыли свое праздничное изделие творогом с орехами и посыпали цукатами. Космонавты попробуют кулич собственного приготовления только после общения с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которое состоится в скором времени.
Ранее сообщалось, что в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве проходит богослужение по случаю праздника Воскресения Христова.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина и российских государственных деятелей с праздником Светлого Христова Воскресения, выразив благодарность за соработничество с Русской православной церковью. Предстоятель РПЦ отметил, что церковь призывает верующих «к совершению добрых дел во благо ближних своих и во славу Отечества».
Зеленский нарушил правила безопасности США
Пентагон и Госдеп отказались комментировать заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что главы этих американских ведомств Ллойд Остин и Энтони Блинкен посетят Киев.
Официальный представитель Пентагона Сью Гоф на соответствующий вопрос ответила: «Мне нечего сообщить вам по этому поводу». В Госдепе заявили, что «отказываются комментировать», передает ТАСС.
Напомним, в субботу Зеленский объявил, что в Киев «завтра приезжают люди из США». Он сообщил, что у него состоится «встреча с министром обороны и с госсекретарем США». При этом только во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Белый дом или правительство США «не будет заявлять, кто и когда» посетит Украину в текущей ситуации. Она подчеркивала, что такое решение принято в интересах безопасности.
Хаматова выступила на митинге в поддержку Украины в Риге
Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова выступила на митинге в столице Латвии, она обвинила Россию в событиях на Украине.
Чулпан Хаматова выступила на митинге в Риге, где на фоне украинского флага призналась, что «чувствует боль украинцев». Также Хаматова обвинила Россию в событиях на Украине, передает «Царьград».
«Чулпан Хаматова выступает на антивоенном митинге в Риге. За ее спиной бело-синий-белый флаг предателей России, придуманный живущей в Берлине эмигранткой-трансгендером», – написал в Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.
Ранее Народная артистка России Чулпан Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года.
До этого стало известно о том, что Хаматова покинула Россию сразу же после начала военной спецоперации России на Украине. Артистка переехала жить в Латвию, где раздает антироссийские интервью иностранным СМИ.
Зеленский пригрозил выходом Украины из переговоров с Россией
Если украинских военных в Мариуполе уничтожат, Украина выйдет из переговоров с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский на пресс-конференции в Киеве заявил, что его страна «выйдет из любых переговоров», если «будут уничтожены» украинские «люди в Мариуполе», а также в том случае, если «будут проведены псевдореферендумы в новых псевдореспубликах», пишет «Коммерсант».
Напомним, Зеленский заявил, что украинские власти не готовы идти на деблокаду Мариуполя военными средствами. Глава российского государства Владимир Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела». Тем временем глава временной гражданской администрации освобожденной территории Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в области может пройти референдум или опрос граждан о политическом будущем региона.
Украина заявила о возможном сокращении транзита газа из России в ЕС на треть
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Треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину, может быть «потеряна», заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Витренко заявил, что, по оценкам компании, данный объем окажется «потерян», если российские войска «не перестанут срывать работу станций» на контролируемых Россией территориях, пишет «Страна.ua».
В марте Витренко заявлял, что страна будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно. Он признал, что российские силы в ходе спецоперации на Украине стараются не наносить ущерб инфраструктуре, с помощью которой осуществляется транзит газа через страну.
Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.
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Турция закрыла воздушное пространство для направляющихся в Сирию российских самолетов
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Воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию, Турция временно закрыла. Президент России Владимир Путин об этом уведомлен, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу турецким журналистам в ходе турне в страны Латинской Америки.
«Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы выдавали [каждый раз] разрешение на три месяца. Разрешение закончилось в апреле. Наш президент [Турции Тайип Эрдоган] это также сообщил [президенту России Владимиру] Путину. После полеты были приостановлены», – приводит слова Чавушоглу газета «Сабах», передает ТАСС.
Глава турецкого МИДа подчеркнул, что таким образом Турция «ведет переговоры с РФ путем диалога, [имплементацию] Конвенции Монтре, а также через другие вопросы».
Чавушоглу отметил, российские компании могут вести бизнес в Турции, поскольку Анкара не присоединилась к санкциям против Москвы.
«Мы являемся страной, которая не участвует в санкциях. Если компания [из РФ] хочет вести бизнес, она должна соблюдать наши законы и нормы международного права», – заявил министр иностранных дел Турции
Напомним, в начале февраля посол России в Сирии обвинил Турцию в невыполнении части договоренностей по Идлибу. Кроме того, в начале января артиллерия Турции обстреляла сирийскую провинцию Хасеке. Отметим, Москва подчеркивала, что установление долгосрочной стабильности в районе сирийско-турецкой границы возможно только на основе суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.
Стало известно о «кошмарном» выходе Shell из проекта «Сахалин-2»
Британская нефтегазовая компания Shell начала процесс «кошмарного» выхода из российского энергетического проекта «Сахалин-2», сообщла газета Financial Times.
Отмечается, что Shell ведет переговоры о продаже 27,5% доли в месторождении. Причем этот процесс стал для компании «болезненным», передает агентство «Прайм».
По информации издания, Shell пытается компенсировать хотя бы часть из 5 млрд долларов, которые она теряет из-за закрытия бизнеса в России. Ее активы готовы купить китайские CNPC, Sinopec и Cnooc.
Ранее СМИ сообщали, что Shell ввела новое определение для нефти и нефтепродуктов российского происхождения, чтобы сократить связанные с их приобретением репутационные издержки и продолжать покупать их.
Напомним, Shell объявила о планах отказаться от российской нефти и газа; в качестве первого шага прекратит все спотовые закупки российской нефти.
ВС России уничтожили терминал с вооружением в Одессе
Вооруженные силы Российской Федерации высокоточными ракетами вывели из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, где хранилась партия иностранного вооружения, поступившего из США и Европы, сообщили в Минобороны.
«Сегодня днем высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования ВКС России выведен из строя логистический терминал на военном аэродроме в районе Одессы, на котором хранилась крупная партия поступившего от США и европейских стран иностранного вооружения», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Также высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 22 военных объекта Украины. В том числе: два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады, 11 опорных пунктов, а также мест сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Потери националистов составили до 200 человек личного состава и более 30 единиц бронетехники и автомобилей.
«В районах Ильичевка и Краматорск уничтожены три склада вооружения, военной техники и боеприпасов. В районе населенного пункта Новая Дмитровка в результате удара уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук М1» и три радиолокационные станции», – заявили в Минобороны.
Всего в течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 79 военных объектов Украины. Среди них: шесть командных пунктов, 52 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также 16 складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего. Уничтожены четыре зенитных ракетных комплексов: три «Бук-М1» в районе населенных пунктов Кураховка и Романовка, а также один зенитный ракетный комплекс «Тор» в районе Сергеевки.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Изюм и Херсон уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один «Байрактар ТБ-2» над населенным пунктом Лозовая Харьковской области. Ракетными войсками и артиллерией в течение дня выполнены 102 огневые задачи. Уничтожены: 6 пунктов управления, 84 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 10 артиллерийских батарей», – говорится в сообщении Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 541 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2479 танков и других боевых бронированных машин, 278 установки реактивных систем залпового огня, 1081 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2321 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения складов с боеприпасами и вооружением украинских военных.
До этого в Минобороны России заявили, что не исключена провокация на объектах ядерной энергетики Украины, в первую очередь на находящейся под контролем России Запорожской АЭС.
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Военнопленный рассказал о состоянии украинских войск
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Украинским военным не выплачивают деньги, раненых не эвакуируют, войскам не хватает еды, дезертирство пресекают угрозами расправы, используя для этого активистов «Правого сектора*», сообщил сложивший оружие старший сержант разведывательной роты 57-й бригады украинских войск Михаил Янковский.
Моральное состояние своей бригады он оценил как «не очень хорошее, со временем становилось все хуже и хуже». По его словам, «с февраля не платили денег, со снабжением было плохо, с едой вообще туго». Янковский рассказал, что «сначала перестали доставлять горячую пищу, потом вообще редко стало подходить довольствие». При этом «раненых перестали эвакуировать».
В результате многие начали складывать оружие и переходить на сторону ЛНР. В ответ командование прислало «группу из центра, около 10 человек», которых представили как «группу психологической поддержки». «На самом деле эта группа была как заградительный отряд», – приводит слова Янковского РИА «Новости».
Члены группы следили, чтобы никто не покидал позиций, «по всем подозрительным стреляли без предупреждения», сказал он. Руководил группой активист «Правого сектора*» по фамилии Вуйко – «очень жестокий человек, у него и позывной был «Каратель». Кроме того, по словам Янковского, в группу входил снайпер с позывным «Ворон», который «во время боя занимал позицию в тылу и предупреждал, что будет «мочить» всех, кто бежит не в том направлении».
Напомним, после освобождения Мариуполя еще одна крупная группировка ВСУ практически гарантированно рискует попасть в котел. Практически все источники, включая некоторые западные разведки и аналитические агентства, полагают, что окружение крупнейшей украинской группировки в Донбассе неизбежно.
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Стало известно о нападении украинских беженцев на внучку Бродского в Италии
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Актриса Агния Мищенко-Бродская, называющая себя внучкой знаменитого поэта Иосифа Бродского, заявила, что украинские беженцы напали на нее в Италии: поводом избиения стала ее русская речь на улице.
«Я хочу вас спросить, украинцы… Я красивая, правда? Я просто хочу вас спросить: что я вам сделала плохого?» – цитируют «Известия» актрису. На опубликованном видео девушка плачет, ее лицо в крови.
По словам Мищенко, «заявление в полиции, побои сняты».
«Украинцы избили ее именно «как внучку Бродского» за обидные стихи про Украину (она, кстати, знакома с младшей дочерью Бродского, которая родилась в Италии). Агния играла в «Бумере», «Почтальоне», «Курсантах», «Атамане», – написал причину избиения автор Telegram-канала «Небожена».
«Написал очень злые стихи про квазиукраинскую самостийность. По сути – вынес приговор. «Пусть теперь в мазанке хором Гансы / с ляхами ставят вас на все четыре кости, поганцы», – такое провидчески пожелал вослед отделившейся Украине. Это не прощается. Дети по их правилам – в ответе за родителей. Внучка – за деда, как в русской сказке. Русня в ответе за русню. Даже если эта русня – евреи», – считает писатель Захар Прилепин.
Агния Мищенко-Бродская – дочь известного актера Василия Мищенко. С трех лет жила в Венеции, где ее воспитали бабушка и дедушка – мать встретила нового мужчину и создала семью. Актриса утверждает, что она внучка русского поэта Иосифа Бродского. По ее словам, именно он крестил девочку под именем Агния, и актриса просит называть себя только так, хотя при рождении получила имя Дарья.
Газета ВЗГЛЯД писала, как реагировать на всплеск русофобии за рубежом.
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Посол в Канаде попросил Трюдо повлиять на США
Российский посол в Канаде Олег Степанов сообщил, что обратился к главе канадского правительства Джастину Трюдо с просьбой оказать влияние на США в связи с информацией о готовящейся Западом провокации на Украине.
Как заявил Степанов, он «направил личные послания» Трюдо и главе МИД Канады Мелани Жоли, чтобы те «повлияли на администрацию США и не допустили этой трагедии». Также информация о готовящейся провокации с использованием оружия массового уничтожения передана представителям дипкорпуса в Оттаве, правительству Канады и СМИ. Степанов подчеркнул, что ответственность за провокацию будет полностью лежать на США, передает РИА «Новости».
Напомним, стало известно, что США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении на Украине химического, биологического или тактического ядерного оружия. Как предупреждают в Минобороны, диверсии возможны на химических и биологических объектах Харькова и Киева или на Запорожской АЭС.
Захарова заявила о переходе США к играм за «красной линией»
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Экономическое давление на Россию не удалось, теперь США переходят к играм за «красной линией», задействованию оружия массового уничтожения (ОМУ), если это произойдет, жертвы будут неисчислимы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Опубликованные сегодня данные Минобороны России со всей очевидностью доказывают: Вашингтон в тесной координации с партнерами по НАТО перешел к финальной стадии проработки провокаций на Украине, которые должны убедить мировое сообщество в «применении Россией отравляющих боевых веществ и биологических агентов». Причина понятна: миру открылись шокирующие подробности незаконного сотрудничества США и пока действующей украинской администрации в сфере создания бактериологического оружия. И понимание неотвратимости обнаружения их преступной деятельности было настолько очевидным, что Вашингтон начал готовиться заранее», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Очевидно, что первоначальный план США заключался в экономическом давлении на Россию с тем, чтобы заставить ее полностью пересмотреть свои законные интересы в области обеспечения безопасности. Не получилось. Теперь Штаты переходят к задействованию ОМУ, фактически – к играм за «красной линией». Если это произойдет, жертвы будут неисчислимы. И каждая из них – на совести американских стратегов в кабинетах Белого дома, Госдепа и Пентагона и на совести, если от нее что-то осталось, их киевских марионеток», – подчеркнула дипломат
Она отметила, что американцы и их партнеры в Европе игнорируют тот факт, что у России уже около пяти лет нет химического оружия.
«Данный изъян в американских планах украинцы при помощи натовских специалистов планируют нивелировать довольно грубо – как плохие следователи подбрасывают невиновному оружие с отпечатками, так и Вашингтон с Киевом собираются «подкинуть» оружие в расположение российских Вооруженных сил на Украине», – пояснила представитель МИД.
По ее словам, попытка этого произошла позавчера, когда на позицию российских войск с украинского дрона была сброшена емкость с ампулами. Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки.
«Есть сведения, что Украина закупила еще около 50 дронов, позволяющих распылять в воздухе химическое и биологическое оружие», – добавила Захарова.
Ранее в Минобороны России заявили, что США готовят провокации, чтобы обвинить Россию в применении на Украине химического, биологического или тактического ядерного оружия. Как предупреждают в ведомстве диверсии возможны на химических и биологических объектах Харькова и Киева или на Запорожской АЭС.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем США нужна массовая гибель украинцев.
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В Германии заступились за мультфильм «Маша и медведь»
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Российский мультсериал «Маша и Медведь» в Европе объявили пропагандистским, разглядев в Маше «символ Кремля». Немецкие журналисты заступились за героев мультфильма, назвав его мировым хитом.
В Британии один из политологов заявил, что если Маша – «агент Кремля», то медведя специально рисуют «милым и толерантным», чтобы западный зритель не так сильно ненавидел Россию. Согласны с такой позицией и прибалтийские СМИ.
Между тем, журналисты Германии встали на защиту российского мультфильма.
«Если все, что родом из России рассматривается на предмет пропаганды только потому, что оно родом из России, то вы до такой степени ничего не смыслите в пропаганде, что, в конечном итоге, угроза таковой перестает что-либо значить», – пишет Bild, передает «Комсомольская правда».
Этот мультфильм стал российским экспортным хитом во всем мире, он переведен на более чем 40 языков, напомнили западным читателям немецкие журналисты.
Напомним, российский анимационный сериал «Маша и Медведь» стал лидером в рейтинге детского мультимедийного контента Parrot Analytics.
Мультсериал «Маша и Медведь» набрал более 100 млрд просмотров на YouTube со всего мира, общее время просмотра мультсериала на платформе составляет более 1 млн лет.
Мультсериал «Маша и Медведь» выходит с января 2009 года. Шоу было переведено на 42 языка. В 2019 году мультсериал «Маша и Медведь» вышел на экранах одной из крупнейших сетей кинотеатров в мире – Vue в Великобритании.
Французам пришлось платить за санкционный простой российских судов
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Местным властям приходиться за свой счет перемещать грузовые суда, которые из-за санкций против России уже почти два месяца остаются в портах Франции, сообщают СМИ.
Российские грузовые суда, перевозящие машины или химикаты, предположительно, принадлежат лицам и компаниям, попавшим под санкции. Так, в Сен-Мало в Бретани стоит 141-метровое судно, которое едва помещается у причала. Чтобы оно не мешало другим кораблям, его приходится постоянно перемещать, передает РИА «Новости».
Как подчеркнул вице-председатель регионального совета Бретани Стефан Перрен, «даже если кажется, что это всего лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз уходит много денег». France 2 сообщает, что на одно из судов потратили уже около 50 тыс. евро, большую часть расходов взяла на себя Бретань, требующая помощи от государства.
При этом судно Pola Ariake через суд добилось разрешения покинуть порт Лорьян, поскольку таможне не удалось «доказать, что судно действительно принадлежит попавшему под санкции россиянину». В результате таможню обязали выплатить штраф в 100 тыс. евро в качестве возмещения убытков. В ближайшие недели должны состояться еще несколько судебных процессов, возбужденных судовладельцами.
Кроме того, российские моряки с таких судов вынуждены оставаться на карантине. В профсоюзе сообщили, что им платят зарплату, но их банковские карты заблокированы во Франции.
Напомним, Bloomberg также сообщило, что в Европе заканчивается судовое топливо, одной из причин стало изменение торговых потоков из-за российско-украинского конфликта.
В России оценили решение Турции закрыть небо для полетов в Сирию
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«Эти действия сложно назвать дружественным шагом. Более того, закрытие неба может нанести урон коммуникациям Москвы и Дамаска и привести к обострению разногласий между Россией и Турцией по ряду вопросов», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее Турция закрыла воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию.
«Очевидно, что эти решения принимаются в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Все это может затруднить коммуникационные связи между Москвой и Дамаском. Однако я не думаю, что это приведет к каким-то очень серьезным последствиям, поскольку существуют другие воздушные коридоры. Так, поставлять все необходимое для российской группировки в Сирию можно через Иран», – подчеркнул Кортунов.
Эксперт также уверен, что закрытие неба нельзя назвать дружественным шагом со стороны Анкары. «У России и Турции есть ряд принципиальных разногласий по сирийским вопросам. Речь идет и о будущем Идлиба, и о ситуации в курдских районах. Все это может содействовать обострению разногласий, которые сложно урегулировать», – пояснил собеседник.
Кортунов также обратил внимание на тот факт, что Турция все же придерживается Конвенции Монтре, не пропуская корабли других стран в Черное море. «Турция пытается проводить свою собственную политику. Очевидно, что эти решения не столь сильно затрагивают Россию, но в то же время напрямую на ней сказываются», – заключил Кортунов.
В свою очередь востоковед Кирилл Семенов считает, что Турция пошла на такой шаг, «за который Россия ее даже упрекнуть не сможет». «Страна НАТО обеспечивала военные поставки для враждебного НАТО государства и не разорвала договор, а исполнила его до конца, но просто не продлила», – отмечает эксперт.
Зато такой шаг Турция может использовать как аргумент в ответ на претензии США и других союзников по НАТО, которые обвиняют Анкару в недостаточных усилиях по изоляции России. «Вот [она это] как бы сделала, при том, что к событиям на Украине это отношения даже не имеет», – добавил он.
Семенов также считает, что решение Турции «не является большой проблемой» для России, «так как основная часть необходимых для российской группировки грузов доставляется гражданскими морскими судами, для которых Черноморские проливы по-прежнему открыты».
«Личный состав и даже целые подразделения с вооружениями могут по-прежнему прибывать в Сирию через воздушное пространство Ирана и Ирака. А в случае военной угрозы туда могут быть переброшены таким же образом и крупные контингенты войск по примеру того, как в январе была развернута российская группировка в рамках ОДКБ в Казахстане», – заключил Семенов.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил о закрытии неба для российских самолетов, летящих в Сирию. При этом он заверил, что президент России Владимир Путин был оповещен об этом решении, а также подчеркнул, что таким образом Турция «ведет переговоры с РФ путем диалога, [имплементацию] Конвенции Монтре, а также через другие вопросы».
Отмечается, что Анкара по-прежнему не намерена вводить санкции против Москвы, поэтому ограничения не коснутся ведения бизнеса российскими компаниями.
Напомним, в начале февраля посол России в Сирии обвинил Турцию в невыполнении части договоренностей по Идлибу. Кроме того, в начале января артиллерия Турции обстреляла сирийскую провинцию Хасеке. Отметим, Москва подчеркивала, что установление долгосрочной стабильности в районе сирийско-турецкой границы возможно только на основе суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.
Россия начала военную операцию в Сирии в конце сентября 2015 года, она длится по сей день. Москва стремится ликвидировать террористические формирования на территории страны.
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Страны ЕС продали России оружие на 350 млн евро в обход эмбарго
По меньшей мере 10 государств, членов Евросоюза (ЕС) экспортировали в Россию военные технические средства почти на 350 млн в обход эмбарго. Оружие поставляли Австрия, Болгария, Великобритания, Италия, Чехия, Германия, сообщает The Telegraph.
Около 78% из всего объема поставок приходится на немецкие и французские компании, которые снабдили Россию военной техникой на 273 млн евро, которая, вероятно, используется на Украине, следует из данных ЕС, передает The Telegraph.
Уточняется, что оружие, в том числе, поставляли Австрия, Болгария, Великобритания, Италия, Чехия. Германия и Франция отправляли оборудование, бомбы, ракеты, снаряды и оружие в Россию, несмотря на запрет на поставки оружия в Россию, введенный после присоединения Крыма к РФ в 2014 году.
Сообщается, что Германия якобы воспользовалась лазейкой в эмбарго ЕС на экспорт оружия в Россию, продав Москве оборудование двойного назначения на сумму 121 млн евро, включая винтовки и бронированную технику, следует из данных ЕС. При этом Франция отправила грузов более чем на 152 млн евро в Россию в рамках 76 экспортных лицензий. Якобы Париж разрешил экспортерам выполнять контракты, согласованные до 2014 года, используя закулисную формальность в эмбарго ЕС.
Наряду с бомбами, ракетами и торпедами французские фирмы отправили тепловизионные камеры более чем для 1 тыс. российских танков, а также навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов.
Согласно данным Еврокомиссии, страны ЕС в 2021 году продали России оружия и боеприпасов на 39 млн евро
С начала специальной военной операции России на Украине ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров двойного назначения в Москву.
Отчет ЕС появился после того, как заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сообщил, что Москва расширила свои цели, чтобы установить «полный контроль» над южной Украиной, а также Донбассом.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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