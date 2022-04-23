Словакия запланировала оплатить поставку российского газа в евро

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23 апреля, суббота | Последнее обновление — 19:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Турция закрыла воздушное пространство для направляющихся в Сирию российских самолетов
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Чем грубее и придурошнее станут действовать против нас Вашингтон, Лондон и Брюссель, тем чаще мы будем получать поддержку рядовых граждан, а потом и правительств самых разных государств.
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Словакия запланировала оплатить поставку российского газа в евро
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Майскую оплату за газ, получаемый из России, Словакия произведет, как и прежде, в евро, необходимо быстрее избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, заявил премьер Эдуард Хегер Словацкому ТВ.
По словам Хегера, население Словакии обеспечено газом, согласно данным Минэкономики, как минимум до апреля 2023 года, даже если бы произошли перебои с поставками из России. «Но мы нуждаемся в нахождении новых постоянных источников получения газа», – цитирует РИА «Новости» Хегера.
Как сообщил словацкий премьер, первоначальные планы по переходу с ископаемых видов топлива (газ, нефть, уголь) к другим источникам энергии был рассчитан на десятки лет.
«Теперь мы видим, что нуждаемся в резком ускорении такого перехода. Но и ископаемые виды топлива останутся в будущем частью энергетического решения, однако необходимо найти для них другие источники получения. При этом самые большие проблемы могут возникнуть у таких стран, как Германия, Словакия, Болгария и Венгрия, более других в Европе зависящих от газа и нефти из России», – отметил Хегер.
При этом он подчеркнул, что зависимость от газа и нефти из России необходимо преодолеть в максимально сжатые сроки.
«Если бы нам удалось добиться этого до конца 2023 года, это стало бы большим успехом. Мы должны к этому стремиться», – заявил премьер.
Ранее Еврокомиссия (ЕК) направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенные против Москвы санкции.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой.
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США и ЕС захотели «удержать выручку России» от экспорта нефти
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Вашингтон и Брюссель рассматривают возможность «удержать выручку России» от экспорта нефти с момента начала военной спецоперации на Украине.
Также рассматривается вариант с установлением ценового порога на поставки энергоносителя из России. США и ЕС хотят «нанести как можно более сильный удар» по доходам России. Обсуждается и полный отказ от российской нефти, но в Вашингтоне опасаются «взлета цен на нефть и роста доходов Кремля». В связи с этими опасениями предлагается применить расчетный механизм, чтобы «удержать выручку», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование. Тем временем Россия вернулась к обсуждению идеи строительства системы нефтяных хранилищ в стране.
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Делягин: Антироссийскими санкциями США стирают Германию с экономической карты мира
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«Коллективный Запад, конечно, понимает, что санкции против России – это обоюдоострый инструмент, но цели его использования у США и Европы разнятся», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин.
«Запад совершенно не един в плане экономического давления на нашу страну. США прекрасно понимают, что санкции – это очень болезненно, очень плохо, но, прежде всего, не для них самих, а для континентальной Европы. Европу, а главным образом Германию, Вашингтон и пытается вообще стереть с экономической карты мира как своего конкурента», – пояснил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
«С помощью санкций Вашингтон решает задачу разрыва нашего партнерства с Европой, чтобы не допустить возникновения нового геополитического субъекта. Ведь сращивание европейских, в первую очередь – немецких – технологий, российских ресурсов и китайских возможностей крайне невыгодно для США», – детализировал политик.
Что касается российской экономики, то она довольно быстро адаптируется к режиму санкций, добавил аналитик. «Первый удар мы выдержали, выстояли. Шок прошел, снижается инфляция. Мы видим, как восстанавливается финансовая система. Не везде и не у всех отделений банков есть наличная валюта, но это уже не черный рынок, каким он был еще в воскресенье. Наша валюта укрепилась – за доллар дают уже не 126, а 83 рубля. Из последнего выступления в Госдуме главы Центробанка Набиуллиной я понял: бурного роста финансовой системы не обещается, но стабилизацию мы уже видим», – сказал политик.
«Что касается потребительского рынка, то уверен: урожая на нас хватит, и даже хватит на Украину. А про весь остальной мир сказать ничего не могу. Кроме того, правительство заявило о создании оптовых рынков продовольствия, чтобы производители могли обходить тотальный произвол монополии сетевиков. То есть кабмин не стал воевать с существующей системой, он просто создает параллельную. Благодаря этому в розничной торговле уже заметно оживление», – пояснил депутат.
В реальном секторе тоже все стабилизируется, хоть иногда и «со скрипом», отметил Делягин. «В России было много невостребованных мощностей среднего и даже малого бизнеса, поскольку все ориентировались на оптовые закупки. К примеру, спикер Совфеда Матвиенко жаловалась, что у нас не производятся гвозди. Так вот теперь можно посмотреть, у кого есть эти мощности, и договориться о производстве – пусть и на новых условиях, с неотстроенной пока логистикой. Но все у нас в руках», – подчеркнул парламентарий.
Ранее лидеры западных стран, ЕС и НАТО обсудили необходимость увеличить давление на Россию путем введения новых санкций. При этом, главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша признал: России удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны.
Президент Владимир Путин указывал на восстановление ситуации в российской экономике, а также подчеркивал, что западная санкционная политика экономического блицкрига в отношении России провалилась.
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Макрон и Ле Пен разошлись во мнениях о будущем Франции в ЕС
Кандидаты на выборах президента Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен поспорили о будущем республики и Евросоюза: действующий глава страны заявил о необходимости более плотной интеграции в ЕС, а кандидат от партии «Национальное объединение» обвинила оппонента в попытке «подменить французский суверенитет европейским».
«Нам нужна более сильная, более интегрированная Европа. Чтобы добиться прогресса, нам необходима построенная на доверии франко-германская пара. Это то, что мы смогли сделать с канцлером [Ангелой] Меркель, а сегодня с канцлером [Олафом] Шольцем. Я считаю, что это правильная линия для страны», – приводит мнение Макрона ТАСС.
По мнению действующего президента Франции, общая политика в области здравоохранения помогла преодолеть пандемию коронавируса, а будущие пакеты «финансовой солидарности» ЕС должны помочь преодолеть ее последствия. Он также допустил введение практики «взаимного погашения долгов» странами содружества. «Мы должны быть независимы в сфере энергетики и технологий, для этого нужна более сильная и взаимосвязанная Европа», – выразил мнение Макрон.
Параллельно он обвинил Ле Пен в стремлении вывести Францию из ЕС. В ответ кандидат от «Нацобъединения» спокойно напомнила ему, что уже давно не стремится к этой цели. «Я уже неоднократно говорила в рамках этой кампании, что стремлюсь реформировать Евросоюз, а не выходить из него, чтобы превратить его в союз европейских наций», – указала она.
Она осудила политику ЕС в отношении сельского хозяйства и торговли, упрекнув Брюссель в том, что находящиеся в нем европейские институты «множат договоры о свободном обмене», усложняя конкуренцию с иностранными производителями. «Я не согласна с политикой в отношении командированных работников: сотни тысяч этих людей приезжают в нашу страну, но платят сборы в стране происхождения», – указала она.
Ле Пен также выразила мнение, что нынешний курс на более глубокую интеграцию внутри ЕС призван «заменить французский суверенитет европейским». «Но европейского суверенитета не существует, потому что нет европейской нации», – подчеркнула Ле Пен.
Накануне Ле Пен получила право первого слова на дебатах с Макроном.
В понедельник кандидат на пост президента Франции от «Национального объединения» заявила о необходимости сближения Европы и России. Она также объяснила законность воссоединения Крыма с Россией. В минувшую среду Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах намерена после окончания конфликта на Украине предложить НАТО стратегически сблизиться с Россией. Она также заявляла о планах вывести Францию из объединенного военного командования НАТО. Кроме того, Ле Пен говорила, что продолжает считать Крым российским и не испытывает сожаления в связи с запретом посещать Украину.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – 23,15%. Второй тур пройдет 24 апреля. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменилось отношение Ле Пен к России со времени прошлых выборов во Франции и чего ждет Россия от будущего хозяина Елисейского дворца?
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Медведев высмеял «последовательность и принципиальность» Европы
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Еврокомиссии об оплате российского газа в рублях.
Медведев в Telegram отметил, что «Европейская комиссия допустила оплату газа в рублях и считает, что указ президента России все-таки может применяться европейским бизнесом». «Мы ценим последовательность и принципиальность наших европейских партнеров», – заявил он. Медведев также указал, что «по свежим данным МВФ, Европа сможет обходиться без нашего газа не более шести месяцев». «Ну а если серьезно, то и недели не протянут», – заявил зампредседателя Совбеза.
Напомним, Еврокомиссия направила странам Евросоюза письмо с разъяснением, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом введенные против Москвы санкции. Прежде Еврокомиссия называла оплату газа рублями нарушением санкций. Директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер сказал, что страны Европы смогут без серьезных проблем обходиться без российского природного газа только шесть месяцев.
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Боррель выразил желание сесть за стол переговоров с Путиным из-за Украины
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о готовности в любой момент сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине.
Боррель продемонстрировал готовность сесть за стол переговоров с российским президентом «хоть завтра», передает ТАСС со ссылкой на газету «Паис».
При этом представитель ЕС отметил, что между государствами – членами сообщества нет единства по вопросу отказа от российских энергоресурсов.
«Я не могу назвать дату (одобрения нового пакета санкций, включающего нефть и газ). Насколько я знаю, предложения на столе нет, но есть варианты, как лучше это сделать. Ни по одному из этих предложений нет единогласия», – сказал он.
По словам Борреля, это решение принадлежит ЕС – политике высокого уровня, однако до сих пор не было соглашения. «ЕС не давал указаний ввести налог или запрет на импорт [нефти и газа из РФ]. Есть некоторые государства-члены, вы знаете, какие, которые ясно заявили, что они наложат на это вето. Если это тот случай, нравится нам это или нет, единогласное решение не может быть принято», – добавил он.
Представитель ЕС подчеркнул, что эти страны могут решить действовать в соответствии с коллективным решением, которое официально не является решением ЕС. «И помните, что Россия получает гораздо больше денег от нефти, чем от газа. Сокращение закупаемой в России нефти очень важно», – сказал Боррель.
Ранее стало известно, что ЕС пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.
Так, после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.
Накануне в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти. В среду глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении ФРГ отказаться от российских энергетических поставок. Тем временем Индия удвоила закупки российской нефти, проигнорировав предупреждение со стороны США.
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Боррель заявил о «нежелании» России вести переговоры по Украине
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Евросоюз считает, что Россия сейчас не намерена вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине. В связи с этим Европа продолжит поддерживать Киев оружием, заявил в интервью европейским СМИ глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«Работать за столом переговоров? Конечно! Завтра, сейчас! Проблема в том, что (президент России Владимир) Путин говорит «нет», – передает его слова РИА «Новости».
Он привел в качестве примера недавний видит канцлера Австрии Карла Нехаммера в Москву. «Канцлер Австрии вернулся (из Москвы) и сказал, что Путин не хочет говорить о переговорах, что он готовит большое наступление на Донбассе… Мы хотим поддерживать украинцев», – сказал Боррель.
Он добавил, что в ЕС надеются на окончание обострения на Украине «как можно скорее». «Мы хотим помочь Украине защититься от агрессии», – добавил глава европейской дипломатии.
Ранее Боррель заявил о готовности в любой момент сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине.
Между тем директор второго департамента СНГ российского МИД Алексей Полищук Российско-украинские переговоры в видеоформате ведутся практически в ежедневном режиме.
Немцам посоветовали не мыться ради борьбы с Россией
Ради избавления от «энергетической зависимости» от России немцам стоит пересмотреть правила личной гигиены, реже ходить в душ и не использовать мыло, сообщают немецкие СМИ.
«Меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ. Вот так мы и станем более независимыми от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа. Именно такое решение предлагает федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек», – передает РИА «Новости» текст статьи, опубликованной в германском издании Bild.
Как утверждает издание, сокращение приемов душа не вредит личной гигиене. Так, дерматолог Яэли Адлер в беседе с газетой посоветовала «оставить кожу в покое и не мыться», чтобы дать размножиться «необходимым для здоровья бактериям».
«Это не миф, это так и есть: после трех недель жизни без воды и мыла все неприятные запахи исчезают, и кожа начинает в некотором роде «процесс самоочищения». Но эти нужные нам, полезные бактерии-чистильщики имеют шанс выжить только в том случае, если кожа как минимум три недели находилась в покое, не подвергаясь никаким омовениям», – заявила она.
При этом Адлер сообщила, что данная теория сработает и в том случае, если «лишь легонько-легонько смывать со своей кожи грязь чистой водой без мыла». «Вообще, многие проблемы с кожей – это результат слишком активного, а значит, неправильного ухода. В этом деле, оказывается, действует принцип «чем меньше, тем лучше», – говорится в материале.
По мнению дерматолога, не стоит мыться с использованием мыла даже после «потовыжимающих» занятий спортом, так как «пот растворяется в воде, он исчезнет сразу с кожи, как только вы чуть-чуть спрыснете ее водой».
«Вывод: классический метод умывания кошек – вот лучший способ поддержания кожи в чистоте», – резюмирует Bild.
Напомним, что глава Минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в интервью журналу Der Spiegel выступил с утверждением, что Россия якобы использует поставки продовольствия как оружие и снижение потребления немцами мяса якобы поможет противостоять политике Москвы. По его словам, немцам следует «делать покупки сознательно и выбрасывать меньше продуктов».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Оздемира, отметив, что он также мог бы попросить жителей Германии «меньше дышать» ради этой же цели.
Путин гарантировал жизнь сдавшимся на «Азовстали» украинским силовикам
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Все сложившие оружие военнослужащие ВСУ, боевики нацбатальонов и иностранные наемники на «Азовстали» останутся живы, если сложат оружие, заявил президент России Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
«Владимир Путин изложил принципиальные оценки в связи со специальной военной операцией по защите республик Донбасса. Отмечено, что после освобождения Мариуполя по соображениям гуманности отдан приказ отменить штурм промышленной зоны завода «Азовсталь». При этом всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируется жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью.
Глава российского государства рассказал о принимаемых на постоянной основе мерах по защите гражданских, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации мирных жителей.
Президент обратил внимание главы Евросовета на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также на игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков.
«Отмечено, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права», – отмечается в сообщении.
Путин отметил, что руководство большей части стран Евросоюза своими действиями потворствует откровенной русофобии, «проявляющейся, например, в культурно-гуманитарной и спортивной сферах».
Президент, реагируя на призыв провести прямой контакт с украинским коллегой Владимиром Зеленским, отметил, что такая возможность зависит «от конкретных результатов на ведущихся переговорах российских и украинских представителей, в ходе которых украинская сторона проявляет непоследовательность и не готова искать взаимоприемлемые решения».
Также политики обсудили обеспечение стабильности и безопасности в Нагорном Карабахе, в том числе с учетом проведенных Путиным и Мишелем контактов с лидерами Армении и Азербайджана.
«Подтверждена принципиальная важность последовательного выполнения основополагающих трехсторонних договоренностей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. В этом контексте президент России сообщил о предпринимаемых шагах, нацеленных на реализацию проектов по восстановлению экономических и транспортных связей, а также на запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между двумя странами», – заключили в пресс-службе.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы РФ и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
В пятницу начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев подтвердил, что Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.
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Макрон предупредил о последствиях отказа от российского газа в ЕС
Отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Ouest-France.
«Мы не увидим последствий отказа от российского газа этим летом, однако мы не сможем не увидеть последствия зимой», – цитирует ТАСС Макрона.
Ранее официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь не исключил возможности введения эмбарго на поставки в Евросоюз (ЕС) российских газа и нефти.
До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна якобы не нуждается в российском газе.
Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.
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Во Франции не исключили введения ЕС эмбарго на российский газ
Официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь не исключил возможности введения эмбарго на поставки в Евросоюз (ЕС) российских газа и нефти.
Атталь заявил в эфире телеканала France Info в ответ на вопрос, может ли ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа и нефти, что такая возможность есть, и в Париже «всегда говорили, что готовы идти настолько далеко в санкциях, насколько это возможно», передает РИА «Новости».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна якобы не нуждается в российском газе.
Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.
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Путин назвал безответственными заявления ЕС решить ситуацию на Украине военным путем
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем назвал безответственными призывы представителей Евросоюза к военному решению ситуации на Украине, сообщили в Кремле.
«Обращено внимание на безответственные заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем, а также игнорирование многочисленных военных преступлений украинских силовиков», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В беседе с Мишелем Путин отметил, что Брюссель мог бы повлиять на киевские власти с тем, чтобы заставить их прекратить массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и другие грубые нарушения норм международного гуманитарного права.
Напомним, по итогам визита на Украину 8–9 апреля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель написал в Twitter о полной поддержке Украины, в том числе в виде поставок оружия, и добавил, что эта война «должна быть выиграна на поле боя». Таким образом, впервые в современной истории европейский чиновник такого уровня открыто выступил за военное, а не дипломатическое решение вооруженного конфликта.
Комментируя высказывание Борреля, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Европейский союз перестал быть «экономической организацией», а превратился в «отдел экономических сношений НАТО».
Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова Борреля о военном решении кризиса на Украине «из ряда вон выходящими».
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Боррель пожаловался на разногласия в ЕС по запрету российской нефти
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Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Будет очень сложно [достичь единодушия в ЕС по вопросу эмбарго или поднятия пошлин на российскую нефть], потому что некоторые страны-участницы уже заявили, что наложат вето на любое коллективное решение», – приводит ТАСС слова Борреля, сказанные в интервью журналистам европейского альянса новостных изданий LENA и опубликованные Le Figaro.
Издание отмечает, что после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.
В этой связи Боррель заявил, что страны ЕС на добровольной основе постепенно снижают импорт нефти из России после наращивания поставок в первые недели спецоперации на Украине. По его словам, в среднесрочной перспективе европейцам так или иначе придется отказаться от российских энергоносителей, поскольку это «самый важный этап построения автономии». В статье отмечается и тот факт, что «образ раскалывающегося по мере ужесточения санкций блока не обнадежил бы европейцев, но порадовал бы Москву». Сейчас ЕК рассматривает введение таможенных пошлин на импорт нефти с определенного объема.
Накануне в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти. В среду глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о намерении ФРГ отказаться от российских энергетических поставок. Тем временем Индия удвоила закупки российской нефти, проигнорировав предупреждение со стороны США.
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Песков счел лицензии Британии на платежи Газпромбанку попыткой упростить жизнь
Решение Великобритании выдать лицензию, позволяющую Газпромбанку получать платежи за поставки газа в ЕС, является «попыткой упростить себе жизнь», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«И всю эту ситуацию, которую затеяли и страны ЕС, и Великобритания, и США, и целый ряд других стран, которые приняли все эти наборы рестрикций, они в том числе усложняют себе жизнь значительно», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Песков заявил, что это лишь способ «упростить себе жизнь в том числе». Ранее Великобритания, которая в конце марта ввела санкции в отношении Газпромбанка, в четверг выпустила генеральную лицензию, позволяющую осуществлять платежи за газ банку и его дочерним предприятиям до 31 мая.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей. До этого Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
Страны ЕС продали России оружие на 350 млн евро в обход эмбарго
По меньшей мере 10 государств, членов Евросоюза (ЕС) экспортировали в Россию военные технические средства почти на 350 млн в обход эмбарго. Оружие поставляли Австрия, Болгария, Великобритания, Италия, Чехия, Германия, сообщает The Telegraph.
Около 78% из всего объема поставок приходится на немецкие и французские компании, которые снабдили Россию военной техникой на 273 млн евро, которая, вероятно, используется на Украине, следует из данных ЕС, передает The Telegraph.
Уточняется, что оружие, в том числе, поставляли Австрия, Болгария, Великобритания, Италия, Чехия. Германия и Франция отправляли оборудование, бомбы, ракеты, снаряды и оружие в Россию, несмотря на запрет на поставки оружия в Россию, введенный после присоединения Крыма к РФ в 2014 году.
Сообщается, что Германия якобы воспользовалась лазейкой в эмбарго ЕС на экспорт оружия в Россию, продав Москве оборудование двойного назначения на сумму 121 млн евро, включая винтовки и бронированную технику, следует из данных ЕС. При этом Франция отправила грузов более чем на 152 млн евро в Россию в рамках 76 экспортных лицензий. Якобы Париж разрешил экспортерам выполнять контракты, согласованные до 2014 года, используя закулисную формальность в эмбарго ЕС.
Наряду с бомбами, ракетами и торпедами французские фирмы отправили тепловизионные камеры более чем для 1 тыс. российских танков, а также навигационные системы для истребителей и ударных вертолетов.
Согласно данным Еврокомиссии, страны ЕС в 2021 году продали России оружия и боеприпасов на 39 млн евро
С начала специальной военной операции России на Украине ЕС ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров двойного назначения в Москву.
Отчет ЕС появился после того, как заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сообщил, что Москва расширила свои цели, чтобы установить «полный контроль» над южной Украиной, а также Донбассом.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Минфин США предупредил о тяжелых последствиях отказа от газа из России
Министр финансов США Дженет Йеллен заявила о тяжелых последствиях отказа от российского топлива для западных стран.
«Это явно повысит мировые цены на нефть, окажет разрушительное воздействие на Европу и другие части мира и, вопреки здравому смыслу, на самом деле может оказать очень незначительное негативное влияние на Россию, потому что, хотя Россия будет экспортировать меньше, доходы от экспорта вырастут», – цитирует Йеллена РИА «Новости» со ссылкой на The Hill.
По словам главы ведомства, при полном эмбарго на нефть, газ и уголь негативное воздействие на экономику западных стран может перевесить ущерб для Москвы.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой.
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