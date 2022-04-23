Участники клуба «Эльбрус» провели форум «Твоя Академия лидерства»

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23 апреля, суббота | Последнее обновление — 16:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинские националисты сорвали эвакуацию из Мариуполя
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Чем грубее и придурошнее станут действовать против нас Вашингтон, Лондон и Брюссель, тем чаще мы будем получать поддержку рядовых граждан, а потом и правительств самых разных государств.
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В среднесрочной перспективе Евросоюз окажется на грани гражданской войны. США достигнут своей стратегической цели по устранению с геополитической арены своего главного цивилизационного конкурента.
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В Донбассе развернулось крупнейшее маневренное сражение с 1945 года. Противник наверняка не будет спокойно смотреть, как окружают его лучшую группировку, и попробует нанести контрудар. Это не удивительно – немцы, например, были способны на серьезный контрудар даже весной 1945 года.
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Участники клуба «Эльбрус» провели форум «Твоя Академия лидерства»
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В рамках встречи председатель клуба «Лидеров России» «Эльбрус», победитель конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» Татьяна Дьяконова провела презентацию проекта «Академия лидерства», а также обсудила с участниками тренды в образовании.
Далее к участникам встречи обратился гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении
«Выпускники конкурса «Лидеры России» под эгидой клуба «Эльбрус» реализуют множество общественно-полезных инициатив: за три года более 900 лидеров провели свыше 1200 мастер-классов для 67 тыс. ребят из 61 региона России. В этом году закономерно появился проект «Академия лидерства», который объединил все мастер-классы клуба. За четыре месяца этого года его участниками смогли стать уже более 3500 учеников», – рассказал он.
По словам Татьяны Дьяконовой, каждый человек должен понимать свое место в обществе.
«В 2018 году мы стартовали с одного проекта – «Уроки лидерства», сейчас в нашем портфеле восемь проектов, которые в этом году объединились в «Академию Лидерства». В процессе проведения мастер-классов мы с вами и показываем ролевую модель лидера, становимся теми людьми, которые показывают и освещают путь», – сказала Татьяна Дьяконова.
Как рассказал Иван Ефремов – победитель конкурса «Лидеры России», в рамках проекта полуфиналисты, финалисты и победители конкурса «Лидеры России» проводят мастер-классы для детей и молодежи. Участники рассказывают о профориентации, финансовой грамотности, искусственном интеллекте, уроках патриотического воспитания и культуре.
Отметим, что «Академия лидерства» – это социальный проект, где члены клуба лидеров России «Эльбрус» и участники сообщества конкурса «Лидеры России», проводят социально-образовательные мастер-классы для школьников и студентов.
США и ЕС захотели «удержать выручку России» от экспорта нефти
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Вашингтон и Брюссель рассматривают возможность «удержать выручку России» от экспорта нефти с момента начала военной спецоперации на Украине.
Также рассматривается вариант с установлением ценового порога на поставки энергоносителя из России. США и ЕС хотят «нанести как можно более сильный удар» по доходам России. Обсуждается и полный отказ от российской нефти, но в Вашингтоне опасаются «взлета цен на нефть и роста доходов Кремля». В связи с этими опасениями предлагается применить расчетный механизм, чтобы «удержать выручку», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран – участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование. Тем временем Россия вернулась к обсуждению идеи строительства системы нефтяных хранилищ в стране.
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СМИ: В Европе заканчивается судовое топливо
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В Европе заканчивается судовое топливо, одной из причин стало изменение торговых потоков из-за российско-украинского конфликта, сообщило Bloomberg.
По словам Свенда Молхольта, главного операционного директора поставщика топлива Monjasa Group, в центре торговли нефтью Амстердам – Роттердам – Антверпен ощущается нехватка судового дизельного топлива, известного в отрасли как MGO, пишет Bloomberg.
Многие компании избегают российской нефти из-за санкций против России, однако большинство европейских нефтеперерабатывающих заводов провели сезонное техническое обслуживание, еще больше сокращая поставки топлива и поддерживая цены.
По данным издания, стоимость судового дизельного топлива с низким содержанием серы, обычно используемого грузоотправителями в северо-западной Европе для соблюдения экологического правила, в последние недели резко выросла в Антверпене. Цена росла даже быстрее, чем фьючерсы на нефть марки Brent, что указывает на усиление конкуренции за судовое топливо.
Ранее сообщалось, что ЕС пока не планирует вводить централизованные ограничения в отношении поставок российской нефти, поскольку несколько стран-участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения на голосование.
Так, после запрета на поставки российского угля страны ЕС, включая Польшу и Францию, выступают за полный отказ от российских энергоносителей, тогда как против этого высказываются Германия, Австрия и Венгрия.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия нашла способ защитить экспорт нефти.
Лавров: Заявления президента Украины говорят, что ему переговоры с Россией не нужны
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Переговоры российской и украинской сторон проходят медленно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.
«Мы, безусловно, сегодня на переговорах рассмотрели ситуацию на Украине, вокруг нее. И подробно информировали коллег о ходе специальной военной операции, направленной на защиту жителей Донбасса и демилитаризацию и денацификацию Украины, поделились оценками хода, вернее, медленными продвижениями российско-украинских переговоров», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он добавил, что некоторые украинские заявления говорят о том, что Киеву переговоры уже не нужны.
«А про то, как Украина относится к этим возможностям, мне очень странно слышать каждый день заявления украинских представителей разного сорта, включая президента и его советников, которые наводят на мысль о том, что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой», – добавил Лавров.
Ранее директор второго департамента СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил, что российско-украинские переговоры в видеоформате ведутся практически в ежедневном режиме.
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ВСУ лишились арсенала с тысячами тонн боеприпасов под Харьковом
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Российские военные взяли под контроль арсенал украинских военных в Харьковской области, в нем обнаружили тысячи тонн боеприпасов, сообщили в Минобороны России.
«Специалисты инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
«Подразделения ВСУ бросили арсенал с большим количеством боеприпасов к ствольной артиллерии, минометам и систем залпового огня, вооружения ПВО. На складах арсенала хранятся боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями. Именно такими военнослужащие ВСУ обстреливали жилые районы населенных пунктов, постоянно подвергая опасности мирных жителей», — заявили в ведомстве.
В ангарах, помимо боеприпасов советского производства хранились сделанные на западе мины и снаряди, добавили в министерстве.
Ранее российские силовики в ходе рейда по выявлению украинских диверсантов в селе Казачьи Лагеря Херсонской области обнаружили схрон с оружием, включая гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.
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Мать Саакашвили : С 2014 года Мариуполь находится под контролем моего сына
Мать арестованного на шесть лет экс-президента Грузии, главы украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила грузинским журналистам, что ее сын «очень нужен Украине в эти критические дни», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Сегодня в центре внимания Мариуполь. С 2014 года Мариуполь находится под контролем моего сына. А последние три месяца (пребывания на Украине) он вообще не выезжал из Мариуполя», – сказала она.
По ее словам, «многие начинания» в Мариуполе связаны с ее сыном, в том числе назначение мэра этого города.
Экс-президент Грузии был арестован 1 октября прошлого года после того, как тайно вернулся в страну на пароме с молочными продуктами.
В тюрьме он жалуется на здоровье и регулярно просит «вернуть его на Украину».
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Западные чиновники запретили российскому спортсмену участвовать в чемпионате России
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Международная федерации плавания (FINA) запретила российскому олимпийскому чемпиону по плаванию Евгению Рылову участвовать в чемпионате России, заявили в пресс-службе FINA.
«Рылову запрещено участвовать во всех соревнованиях и мероприятиях под эгидой FINA, включая национальные чемпионаты, в течение периода отстранения», – цитирует сообщение FINA ТАСС.
Отмечается, что Рылову разрешено участвовать во внутренних соревнованиях, которые не проходят под эгидой FINA и не входят в официальный международный календарь.
В пятницу двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов был отстранен от соревнований Международной федерацией плавания на девять месяцев.
Санкции в отношении Рылова введены из-за его участия в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел 18 марта на московском стадионе «Лужники».
В Кремле отметили, что отстранение российского спортсмена из-за его посещения концерта-митинга в «Лужниках» абсолютно противоречит идее спорта и вредит международным соревнованиям.
Захарова сказала, как правильно называть «инструкторов НАТО»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инструкторов, обучающих украинских военных, спецслужбами стран НАТО.
«Польские, британские, американские, канадские и прочие «инструкторы» давно пасут неонацистких боевиков. И никакие это не инструкторы. Это спецслужбы стран НАТО. И их не десятки, а сотни и тысячи», – заявила представитель российского МИД в Telegram-канале, отметив, что они участвуют в управлении боевыми действиями на Украине.
«Если называть вещи своими именами – они участвуют в управлении боевыми действиями на Украине», – подчеркнула она.
Захарова напомнила, что экс-командующий войсками Польши Вальдемар Скшыпчак обвинил британского премьера Борис Джонсона в разглашении военной тайны НАТО. Но, по мнению дипломата, ничего тайного в этом нет уже давно.
Речь шла о том, что якобы Джонсон рассказал о британских инструкторах SAS, которые в количестве 20 человек обучают украинских солдат пользоваться оружием от НАТО в районе Львова.
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Запад не смог изолировать Россию на заседаниях руководства МВФ и ВБ
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Страны Запада добивались изоляции России на заседаниях руководства МВФ и Всемирного банка, но не достигли своих целей и сорвали публикации коммюнике по итогам сессии, сообщил источник в российской делегации.
Впервые в истории сессия Международного валютно-финансового комитета (МВФК) и Комитета по развитию прошла без принятия итоговых документов – их одобряются на основе консенсуса. Источник ТАСС пояснил, что Запад хотел изолировать Россию, но «эта попытка с треском провалилась», а большинство членов Совета управляющих ВБ «заняло либо пророссийскую, либо нейтральную позицию – 14 против 11 у Запада».
В результате страны G7 «оказались неожиданно для них самих в меньшинстве» и «сорвали выпуск итоговых коммюнике МВФК и Комитета по развитию», так как большинство участников «отказалось включать в них формулировки, осуждающие действия России» на Украине.
При этом западные СМИ утверждали, что за срыв публикации коммюнике якобы несет ответственность Россия. Источник в российской делегации заявил, что на пленарном заседании «представители развивающихся стран делали акцент на необходимости следовать уставам Бреттон-Вудских институтов и избегать политизации». Призыв президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из МВФ и ВБ, прозвучавший на сессии, не пользуется поддержкой в организациях, сказал источник.
Напомним, как указывала американская пресса, нежелание многих стран вводить санкции против России по примеру Запада привело к расколу в мире, что, вероятно, позволит Москве обойти ограничительные меры. Лидеры западных держав пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, но сталкиваются с сопротивлением крупнейших развивающихся стран.
Рогозин наглядно показал превосходство «Сармата» над «Воеводой»
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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видеоролик, на котором видно, насколько быстрее после пуска межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» набирает скорость, чем ее предшественница «Воевода».
Так, на кадрах видно, как производится выход тягачей с ракетами, загрузка носителя в пусковую шахту и первые несколько секунд после старта старой и новой ракет. При этом показана графика полета новой ракеты, на которой видно, что по сравнению с «Воеводой», «Сармат» способен поражать цели на практически неограниченных дальностях, отмечается в Telegram-канале гендира Роскосмоса.
«Впрочем, по натовской классификации «Воевода» – это, прости Господи, «Сатана», а «Сармат» они назвали «Сатаной-2». Почему? Один мой бывший коллега по совместной работе в Брюсселе, экс-посол страны НАТО ответил мне так: «Потому что страшнее Сатаны может быть только Сатана 2.0», – отметил Рогозин.
Напомним, в среду с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний. Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В тот же день в Минобороны заявили о перевооружении головного ракетного полка на МБР «Сармат».
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат» и «Сатана».
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В Минобороны рассказали о сброшенной Украиной на российские войска емкости с ампулами
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Украина 21 апреля сбросила с БПЛА на российские войска емкость с ампулами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
«Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки», – передает слова Кириллова РИА «Новости».
Сейчас сброшенные ампулы изучают в лаборатории 27-го Научного центра Минобороны, аккредитованной Организацией по запрещению химического оружия.
Сообщается, что одним из сценариев провокаций, которые планирует Запад, может стать применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск.
«Открытое применение ОМУ на поле боя» в случае неспособности добиться успеха обычными видами вооружений скорей всего в зоне боевых действий. Такой сценарий рассматривается для Славянска и Краматорска, превращенные в города-крепости», – сказал Кириллов.
Он отметил, что такой сценарий наименее вероятен. По словам Кириллова, украинские власти с подачи США могут устроить провокацию с использованием химоружия для дискредитации российской армии.
Сценарий приведет к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызвав экологическую и гуманитарную катастрофу.
Кириллов напомнил, что на сегодняшний день США – это «единственное государство в мировой истории, применившее все три вида оружия массового поражения».
«Сброшенные ядерные бомбы в ходе Второй мировой войны на Хиросиму и Нагасаки, применение токсичных химикатов во Вьетнаме и Ираке – все эти преступления остались без должной оценки профильных международных организаций», – отметил он.
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Американский ведущий Такер Карлсон призвал к аудиту финансов Зеленского
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США следует провести проверку счетов украинского президента Владимира Зеленского, учитывая американскую помощь Украине, заявил популярный американский телеведущий Такер Карлсон.
Карлсон отметил, что США лишь «за прошлую неделю отправили более миллиарда долларов Украине», а сейчас собираются отправить «еще полмиллиарда долларов для выплаты зарплат сотрудникам бюджетной сферы на Украине». «Не должны ли мы сначала провести аудит финансов Зеленского?».
Он подчеркнул, что подобные решения американские власти принимают на фоне роста инфляции. «Ответ Джо Байдена в том, чтобы напечатать побольше денег и отправить их на Украину» – приводит ТАСС слова журналиста Fox News.
Напомним, Такер Карлсон – влиятельный в США критик политики Байдена в отношении России. Начиная с лета 2020 года ежедневная авторская программа Tucker Carlson Tonight («Сегодня вечером с Такером Карлсоном») на Fox News – самое популярное общественно-политическое шоу Америки со средней аудиторией более чем в 5 млн человек.
Отмена штурма «Азовстали» сорвала провокацию Запада с оружием массово поражения
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В Минобороны сообщили, что одним из сценариев провокаций, который готовился США для обвинения России в применении оружия массового поражения на Украине, подразумевал «скрытное применение» для решения оперативной задачи на «Азовстали» в Мариуполе.
Приказ не штурмовать завод сорвал эти планы, сообщил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, передает РИА «Новости».
По слова представителя ведомства, США и НАТО рассматривают три сценария провокаций с реальным применением химического, биологического или же ядерного оружия на Украине, чтобы обвинить потом Россию.
«Второй (из этих сценариев – прим. ВЗГЛЯД) – максимально скрытное применение ОМП в малых объемах для подавления воли и способности сопротивлению в рамках решения конкретной оперативной задачи. Такой сценарий рассматривался на предприятии «Азовсталь», – сообщил Кириллов.
Ранее сообщалось, что российские войска обнаружили 9 марта на территории Херсонской области три беспилотника, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур.
Напомним, в четверг российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела».
«Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал он.
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Лавров: Россия не потерпит ультиматумов от Украины
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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова Зеленского об угрозе прекращения переговоров с Москвой в случае уничтожения украинских военных на заводе «Азовсталь», отметив, что Россия не приемлет от Киева каких-либо ультиматумов.
«Знаете, мы никаких ультиматумов не терпим. Я не могу квалифицировать каким-либо образом заявления президента Зеленского. Я не уверен, что он понимает, о чем идет речь», – ответил он на пресс-конференции в Москве на вопрос, значит ли решение российского руководства отказаться от штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе, что Россия прислушалась к словам Зеленского, заявившего, что уничтожение украинских военных на этом заводе «поставит точку на любом формате переговоров с Россией», передает «Интерфакс».
В субботу президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы России не покинут Мариуполь.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все сложившие оружие военнослужащие ВСУ, боевики нацбатальонов и иностранные наемники на «Азовстали» останутся живы, если сложат оружие.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы России и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
В пятницу начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев подтвердил, что Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.
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Соловьев задал серьезные вопросы о роли НАТО в происходящем на Украине
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Телеведущий Владимир Соловьев задался вопросами, как расценивать поставку НАТО тяжелой техники на Украину, предоставление информации в реальном времени и обучение наемников, а также каков будет ответ России на такие действия.
Соловьев отметил, что НАТО поставляет Украине «уже и тяжелую технику, свои разработки, а не советское военное наследие». Также разведка НАТО работает на Украину, предоставляя информацию в реальном времени, используя спутники, самолеты разведки, беспилотники и возможности интернета.
Журналист добавил, что военнослужащие НАТО находятся на территории Украины, обучая и координируя деятельность ВСУ. «Несколько тысяч иностранных наемников, среди которых и вчерашние военнослужащие НАТО воюют в рядах ВСУ, обслуживая и технику поставленную НАТО», – подчеркнул он.
«Не удивлюсь, если вслед за беспилотниками НАТО поставит и свои самолеты Украине. То есть НАТО объявило нам войну? Где красная линия? Каков будет наш ответ?» – написал журналист в своем Telegram-канале.
Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена.
Пентагон объявил о намерении стран НАТО поставить Украине танки. В тот же день Пентагон раскрыл содержание нового пакета военной помощи Украине, в состав которого впервые попали артиллерийские орудия и бронетранспортеры американского производства.
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Стало известно о переброске интеллектуалов-диверсантов из Британии на Украину
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На Украину прибыли специалисты по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service – SAS), сообщил сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источник в украинских вооруженных силах.
В российских силовых структурах сообщили, что, по данным «источников в ВСУ», в Броды (Львовская область Украины) «переброшены как минимум две группы военнослужащих» по восемь-десять человек. Их перебросили «на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации ВС Украины из города Херефорд в Великобритании, где расположена штаб-квартира SAS». Речь идет о «специалистах в области диверсионной и партизанской деятельности, а также в области вербовки и подготовки агентуры для работы на враждебной территории», передает РИА «Новости».
Сотрудники SAS считаются одними из самых высококвалифицированных специалистов в мире в области организации госпереворотов, массовых протестных митингов, заказных убийств политических деятелей, вербовки агентуры, в том числе в высших эшелонах власти, подготовки терактов. Они работают обычно под прикрытием медицинских сотрудников гуманитарных организаций, например, «Белых касок», заявил сотрудник российского силового ведомства.
Он подчеркнул, что «это не обычный спецназ», а «интеллектуалы, в каждой группе всегда есть идеолог, можно сказать, профессор, а остальные – профильные специалисты». По его словам, британцы, вероятно, должны «повысить квалификацию и эффективность работы спецслужб Украины при координации деятельностью диверсионных групп на территориях Украины, которые контролируют российские войска территории».
Напомним, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сообщил, что в Великобритании проходят подготовку десятки украинских солдат. По словам источников издания в Минобороны Британии, обучение занимает несколько недель, в основном оно нужно, чтобы украинцы могли ознакомиться с системами управления бронетехники.
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