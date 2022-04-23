Мужчина с ножом ранил 11 человек в Англии

Неизвестный напал с ножом в городе Бедворт в центральной Англии, в результате инцидента пострадали 11 человек, полиция задержала злоумышленника, сообщили в полиции графства Уорикшир.

Одному из пострадавших потребовалась госпитализация, остальные получили незначительные ранения. Инцидент произошел в центре Бедворта – города с населением 30 тыс. человек, расположенного вблизи крупного промышленного центра Ковентри, передает ТАСС.

Ранее в мужчина с ножом ранил 11 человек в американском городе Альбукерке (штат Нью-Мексико на юго-западе США), его задержали.