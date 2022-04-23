Минфин США предупредил о тяжелых последствиях отказа от газа из России

Министр финансов США Дженет Йеллен заявила о тяжелых последствиях отказа от российского топлива для западных стран.

«Это явно повысит мировые цены на нефть, окажет разрушительное воздействие на Европу и другие части мира и, вопреки здравому смыслу, на самом деле может оказать очень незначительное негативное влияние на Россию, потому что, хотя Россия будет экспортировать меньше, доходы от экспорта вырастут», – цитирует Йеллена РИА «Новости» со ссылкой на The Hill.

По словам главы ведомства, при полном эмбарго на нефть, газ и уголь негативное воздействие на экономику западных стран может перевесить ущерб для Москвы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ от российского газа может привести к проблемам в Евросоюзе наступающей зимой.

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