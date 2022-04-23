Сообщившее о затоплении круизное судно с пассажирами пропало в Японии

Сотрудники Управления безопасности на море Японии продолжают поиски у берегов северного острова Хоккайдо круизное судно KAZU 1 с 26 людьми на борту, которое ранее сообщило о затоплении, сообщает агентство Kyodo.

Сигнал о затоплении поступил с KAZU 1 около 13:15 по местному времени (07:15 мск), после чего связь с судном прервалась. На его борту находились 24 пассажира, включая двоих детей, а также капитан судна и его помощник, передает ТАСС.

Сведений о причинах происшествия в настоящий момент не приводится. Вертолет и корабли управления продолжают поисковую операцию в районе инцидента.

Ранее рыболовецкое судно затонуло у берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима, один человек погиб, еще четверо считаются пропавшими без вести.