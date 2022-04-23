В Крыму заявили о невозможности сохранения Украины в современных границах

Украина в современных границах уже не сохранится, часть ее территорий безвозвратно утеряны, выразил мнение крымский политолог, председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

«Современной Украины в ее нынешнем виде уже не будет. Она будет другой, и ее территориальные границы будут другими. Я убежден, что часть ее территорий войдет в состав Российской Федерации. Это прежде всего территории современной Херсонской и приазовской части Запорожской области. Это зона жизненного интереса Крыма как составной части Российской Федерации. Поэтому мы не имеем права потерять эти земли. Они должны войти в состав России», – передает РИА «Новости» его слова.

По мнению Форманчука, в состав России войдут Донецкая и Луганская народные республики, а также Николаевская и Одесская области Украины. «Окончательно станет все ясно после завершения военной фазы специальной операции», – подчеркнул он.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что за вхождение в состав Российской Федерации могут высказаться не менее двух третей жителей юга Украины, так как, по его словам, жители юга страны всегда «ментально тяготели» к России, а решение о включении регионов в состав Украины было принято после революции правительством СССР.

Также сенатор в пятницу заявлял, что идею о воссоздании Таврической губернии с включением Херсонской области, части Николаевской области и части Запорожья можно поддержать.

В апреле депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил воссоздать Таврическую губернию в ее исторических границах.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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