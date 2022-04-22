Российским киберспортсменам предложили выдавать квоты на прием в вузы без конкурса

Подготовлен пакет предложений по мерам поддержки киберспортсменов, куда входит льготная ипотека, специальные условия кредитования, отсрочка от армии. «Новые люди» призвали выдавать показавшим высокие результаты на соревнованиях киберспортсменам квоты на внеконкурсный прием в вузы.

«В связи с беспрецедентным давлением со стороны недружественных стран, к сожалению, спорт не остался в стороне. Мы с коллегами ведем в Комитете по спорту активную работу по выработке предложений по совершенствованию законодательства, в том числе меры по поддержке отечественных производителей спортинвентаря, экипировки, налоговые и другие преференции для всех участников рынка. В равной степени все предлагаемые меры могут быть применимы и для компьютерного спорта с учетом его особенностей», – заявил депутат от Новых людей Амир Хамитов

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал, что подготовлен пакет предложений по мерам поддержки киберспортсменов, среди которых – льготная ипотека, специальные условия кредитования. Но самое главное, в федерации предлагают дать отсрочку от армии российским киберспортсменам, а также создать для них специальную роту, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Пусть будет отсрочка, а потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной или спортивной роте. Там важна мелкая моторика, и в условиях современного вооружения, где решения нужно принимать за десятые доли секунды, они могут принести пользу и максимальный эффект родине. Например, в управлении дронами», – отметил Дмитрий Смит.

Также были выдвинуты предложения о введении внеконкурсного отбора в университеты по программам бакалавриата и специалитета киберспортсменам, показавшим высокие результаты на международных соревнованиях. Как пояснил Хамитов, эта инициатива ждет отзыва от правительства.

И еще одна инициатива, которую сегодня предложили эксперты, – это введение в базовый закон о спорте понятия «дистанционное соревнование». У организаторов спортивных соревнований возникают трудности с тем, чтобы включать соответствующие соревнования, проводимые удаленно, в единый календарный план. Введение термина позволит легализовать соревнования, проводимые в режиме онлайн. При этом такое решение может быть крайне полезно не только для киберспорта, но и для шахмат, шашек, и даже для некоторых видов гимнастики.