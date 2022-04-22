Губернаторы новой волны оценили перспективы развития промышленности в условиях санкций

В условиях западных санкций губернаторы новой волны сделали ставку на развитие промышленных производств в своих регионах и рассказали о перспективах импортозамещения.

Глава Калининградской области Антон Алиханов рассказал о запуске в регионе нового предприятия по утилизации биоотходов. Ветеринарно-санитарный завод по утилизации биологических отходов «Речное» является резидентом региональной особой экономической зоны. Принимаемые им биоотходы перерабатываются в мясокостную муку для последующего производства кормов для животных и технический жир, который широко используется в промышленности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Еще один завод из Калининградской области – «Балтийская звезда» – наладил производство рам и вилок для велосипедов. Это позволило предприятию отказаться от импорта ключевых комплектующих для выпуска велосипедов, при этом выпуск продукции удалось увеличить в 2 раза. Теперь на заводе ежегодно будут собирать около 200 тыс. велосипедов.

Активно поддерживает развитие промышленных производств в новых обстоятельствах губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Так, Белгородский завод металлоизделий специализируется на производстве железной тары и аэрозольных баллонов. Сейчас на заводе вводятся новые мощности – для этого закуплено высокотехнологичное оборудование стоимостью 25 млн рублей.

Еще одно белгородское предприятие – завод Ростурбо-Грейс – специализируется на производстве высококачественных уплотнительных деталей для центробежных компрессоров и насосов и готовится к расширению. Продукция белгородского завода применяется в нефтяной, газовой, химической и атомной промышленности, а среди его заказчиков – Росатом и Газпром.

«Всем высокотехнологичным производствам в Белгородской области мы окажем любую помощь. Мы готовы предложить софинансирование части ставки по льготным кредитам, а также ряд иных мер. Наша главная цель – сохранить все рабочие места. Если руководству предприятий будет необходимо получить нашу помощь или внести предложение по увеличению эффективности взаимодействия бизнеса и власти, просим обратиться в региональное министерство экономического развития», – заявил Гладков.

Он также предложил промышленным предприятиям региона привлекать новые кадры с помощью образовательных учреждений.

Политический аналитик Петр Колчин полагает, что «освобождение сегментов рынка в связи с уходом ряда иностранных компаний из России предоставило отечественным производителям новые горизонты роста». Эксперт отметил, что за последнюю неделю появился целый спектр региональных примеров реализации программ импортозамещения.

«Наметившийся тренд уже демонстрирует, что сотрудничество властей регионов и местных предпринимателей может отвечать на множество экономических угроз и оперативно реализовывать крупные инфраструктурные проекты», – убежден он.

Эксперт также напомнил, что программы импортозамещения реализуются в России уже более 7 лет. «За прошедшие годы Россия смогла обеспечить свою полную продовольственную независимость от стран, занимающих антироссийскую позицию. Эскалация украинского кризиса в 2022 году и последовавшие за ней санкции продемонстрировали, что и другие сферы отечественной экономики должны быть включены в программу импортозамещения для обеспечения страны важными товарами», – резюмировал Колчин.