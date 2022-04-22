Украинские силовики оборудовали в квартирах киевлян огневые позиции

Украинские силовики оборудовали в квартирах, уехавших из Киева местных жителей, огневые позиции, сообщил гражданин Таджикистана Тимур Хагайназаров, бежавший из столицы Украины, где проживал в последнее время.

По его словам, после начала боевых действий в его и соседних домах появились силовики.

«Квартиры пустые занимаются силовиками, там оборудуются огневые позиции», – сказал он в ходе опроса, видео которого есть в распоряжении ТАСС.

Он добавил, что силовики делали дыры в стенах, чтобы лишний раз не выходить в подъезд. Также он добавил, что в Киеве было много наемников из США, Великобритании, Франции, но больше всего из Грузии.

Мужчина сообщил, что иностранцам запрещали покидать город и передвигаться по нему. Его самого схватили представители силовых структур и неделю избивали за высказанное соседу мнение о происходящем на Украине и ее президенте.

«Избивали неделю, а потом выкинули возле дома», – рассказал очевидец. Второй раз силовики его избили из-за незнания украинского языка, решив, что он диверсант.

Мужчина в итоге выехал из Киева во Львов, а оттуда в Польшу. В поезде он познакомился с семьей из Ирпени, которые рассказали о случаях мародерства со стороны украинских силовиков.