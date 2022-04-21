Эксперт назвал условия подключения Белоруссии к переговорам с Украиной

«Основной вопрос в том, по какому принципу будет формироваться список стран-гарантов. Желание России совершенно понятно. В Киеве же идею воспримут без энтузиазма, но и категорического отторжения она не вызовет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее Россия заявила о необходимости подключения Белоруссии в качестве участника будущих договоренностей с Киевом.

«Надо понимать, о каких именно гарантиях будет идти речь. Если в планах есть создание некой системы безопасности, то в этом должны участвовать все соседние страны, в том числе и Белоруссия», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Киев уже неоднократно говорил о желании включения Польши в список стран-гарантов. Но если это произойдет, то и у Минска есть все основания претендовать на такой же статус», – продолжил он. «Состав участников – это вопрос о том, какое содержание будет вкладываться в понимание гарантий безопасности, а также вопрос торга и возможных взаимных уступок и компромиссов», – уверен Кортунов.

«Особого энтузиазма по этому поводу со стороны Украины, конечно, не будет. Позиция Минска в конфликте уже заявлена, она недвусмысленная. Так что считать Белоруссию нейтральным игроком в этих событиях было бы неправильно. Если же список будет сбалансирован странами, которые симпатизируют Киеву, категорического отторжения не будет», – заключил Кортунов.

Ранее в российском МИД заявили, что Москва прямо настаивает на подключении Белоруссии в качестве участника будущих договоренностей с Украиной и одного из государств-гарантов. «Москва не просто допускает участие Минска в договоре, мы прямо настаиваем на подключении Республики Беларусь в качестве участника будущих договоренностей и одного из государств-гарантов, это позволит обеспечить баланс внутри «клуба» таких стран», – заявил директор второго департамента СНГ МИД Алексей Полищук.

«Конечно, все это проговаривалось с белорусскими друзьями, которые, как я уже сказал, помогают переговорам, предоставляют для них свою площадку», – добавил он.

При этом переговорщики с украинской стороны ранее сообщили, что в качестве гарантов рассматривают страны Совета безопасности ООН: Великобританию, Китай, Россию, США, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Тогда же Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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