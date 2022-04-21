Эксперт оценил требование Москвы подключить Минск к договоренностям с Киевом

«Позиция Москвы совершенно логична в нынешней ситуации. В то время как большинство потенциальных стран-гарантов поддерживают США, Белоруссия выступает на стороне России. Таким образом может создаться некий баланс сил», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Москва заявила о необходимости включения Белоруссии в качестве участника будущих договоренностей вокруг Украины.

«На данный момент все страны, которые заявляли о своей готовности стать гарантами Украины, – союзники США. Белоруссия же – союзник России. И если Минск все же будет включен в этот процесс в качестве гаранта и непосредственного участника договоренностей, тогда будет соблюдаться хотя бы некий баланс сил», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«В качестве еще одного участника процесса было бы хорошо пригласить и Китай. Проблема в том, что выполнить это практически невозможно, потому что Запад не позволит Пекину вступить в игру на Украине», – добавил собеседник.

«При этом включать или не включать Белоруссию в этот процесс, решает не Киев. Совершенно очевидно, что последнее слово с той стороны будет за США, от которых сегодня так сильно зависит Украина. А вот что скажет на это Вашингтон, станет понятно по ходу того, как будет развиваться ситуация на поле боя», – заключил эксперт.

Ранее в российском МИД заявили, что Москва прямо настаивает на подключении Белоруссии в качестве участника будущих договоренностей с Украиной и одного из государств-гарантов. «Москва не просто допускает участие Минска в договоре, мы прямо настаиваем на подключении Республики Беларусь в качестве участника будущих договоренностей и одного из государств-гарантов, это позволит обеспечить баланс внутри «клуба» таких стран», – заявил директор второго департамента СНГ МИД Алексей Полищук.

«Конечно, все это проговаривалось с белорусскими друзьями, которые, как я уже сказал, помогают переговорам, предоставляют для них свою площадку», – добавил он.

При этом переговорщики с украинской стороны ранее сообщили, что в качестве гарантов рассматривают страны Совета безопасности ООН: Великобританию, Китай, Россию, США, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Тогда же Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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