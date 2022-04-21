Немецкий режиссер отказался от «Золотой маски» за лучшую работу в опере

Премия «Золотая маска» за работу режиссера в опере не была присуждена ни одному номинанту, поскольку лауреат отказался от премии, а согласно правилам присуждать премию кому-то другому нельзя, сообщили организаторы.

Накануне организаторы в ходе онлайн-трансляции церемонии вручения премии объявили, что лучшей оперой по версии российской национальной театральной премии «Золотая маска – 2022» стала «Саломея» Большого театра, однако премию за работу режиссера в этой категории не присудили никому.

«По итогам обсуждения и тайного голосования жюри музыкального театра, состоявшегося днем 19 апреля, лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера в опере» большинство голосов набрал Клаус Гут, режиссер оперы «Саломея» в Большом театре. Глубоким вечером, после 23.00, в день голосования в Дирекцию Большого театра пришло письмо от Клауса Гута с отказом от премии в случае ее присуждения», – передает РИА «Новости» сообщение организаторов.

Они подчеркнули, что, согласно положению о премии и фестивале, итоги голосования жюри изменить невозможно – поэтому приз не смог перейти кому-то другому. Кроме того, «не принимать во внимание решение Гута» также представилось организаторам невозможным.

В завершение организаторы добавили, что сам Гут не мог знать о решении жюри, как и жюри в момент обсуждения не знало о письме, «так как оно было отправлено в дирекцию фестиваля позже».

«Золотая маска» – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Церемония награждения победителей проходит онлайн во вторник 20 апреля на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Один из самых востребованных режиссеров своего поколения, Клаус Гут родился во Франкфурте. По окончании университета имени Людвига-Максимилиана и Высшей школы музыки в Мюнхене поставил ряд спектаклей в Мюнхене, Мангейме и Гамбурге, которые сразу привлекли внимание за рубежом.

Гут известен своими режиссерскими работами в современном музыкальном театре и является автором ряда мировых оперных премьер – «Внутри... в глубине» («Pnima...Ins Innere») Хайи Черновин (Мюнхенская биеннале, 2000), «Целан» Петера Ружички (Дрезденская опера Земпера, 2001), «Пепел луны, или Королева фей» («AscheMOND oder The Fiary Queen») Хельмута Эринга/ Генри Пёрселла (Берлинская государственная опера, 2013). Среди последующих работ – «Женщина без тени» Р. Штрауса, копродукция театра Ла Скала и Королевской оперы Ковент-Гарден (2014).



В сезоне 2016/17 осуществил постановку оратории «Иевфай» Г. Ф. Генделя в Нидерландской национальной опере Амстердама и вернулся в Парижскую национальную оперу для возобновления «Лоэнгрина» Р. Вагнера. Дебютировал в театре Реал в Мадриде новой постановкой оперы «Роделинда» Г. Ф. Генделя (под музыкальным руководством Ивора Болтона), на Глайндборском фестивале – «Милосердием Тита» В. А. Моцарта. Возобновил спектакль «Женщина без тени» на сцене Берлинской государственной оперы (дирижер – Зубин Мета) и поставил «Риголетто» Дж. Верди в Парижской национальной опере.



Следующий сезон начал с возобновления своих постановок опер «Луций Сулла» В. А. Моцарта (премьера состоялась в Театре ан дер Вин) и «Тристан и Изольда» Р. Вагнера в Турине. После вернулся в Парижскую национальную оперу, где выпустил «Богему» Дж. Пуччини и «Иевфая» Г. Ф. Генделя (совместная продукция с Национальной оперой Амстердама). Сезон продолжил в Театре ан дер Вин, для которого поставил оперу «Саул» Г. Ф. Генделя, и завершил опереттой «Веселая вдова» Ф. Легара во Франкфуртской опере.



Среди режиссерских работ сезона 2018/19 – «Береника» Микаэля Жарреля (Парижская опера) и «Орландо» Г. Ф. Генделя (Театр ан дер Вин), «Опыт колыбельной» Паскаля Дюсапена в сотрудничестве с «Ансамбль модерн», а также «Фиолетовый снег» Беата Фуррера в Берлинской государственной опере.



В ноябре 2019 г. Клаус Гут выпустил мировую премьеру оперы Хаи Черновин «Камера сердца» в Немецкой опере, Берлин. В декабре 2020 г. театр Реал в Мадриде возобновляет его постановку «Дон Жуана» В. А. Моцарта.

Дважды удостоен престижной театральной премии «Фауст» за спектакли «Дафна» и «Пеллеас и Мелизанда» (Франкфуртская опера, 2010 и 2012 соответственно).

В феврале 2021 года в в Большом театре прошла премьера оперы Штрауса «Саломея» в постановке Гута.