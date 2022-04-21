Си Цзиньпин заявил о недопустимости односторонних санкций

Односторонние санкции и политика двойных стандартов недопустимы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении для Азиатского экономического форума, который проходит в Боао (Хайнань).

Си Цзиньпин заявил, что «все страны мира плывут на одном большом корабле с общей судьбой, если они хотят пересечь яростные волны и продолжать путь к светлому будущему, они должны действовать в одном направлении», передает РИА «Новости».

«Недопустимо пытаться бросить кого-либо в море», – подчеркнул он.

Си Цзиньпин призвал отказаться от политики двойных стандартов и злоупотребления односторонними санкциями. Он отметил необходимость придерживаться мирного разрешения разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, а также поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов.

Азиатский экономический форум, который неформально называют «восточным Давосом», открылся в среду. В 2022 году форум, который продлится по 22 апреля, пройдет под девизом «Мир в условиях COVID-19 и после: совместная работа для глобального развития и общего будущего».

Ранее Китай счел заморозку резервов стран нарушением их суверенитета. Также там оценили число неестественных смертей из-за санкций США.

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