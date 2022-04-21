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Макрон и Ле Пен разошлись во мнениях о будущем Франции в ЕС
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Кандидаты на выборах президента Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен поспорили о будущем Франции и Евросоюза: действующий глава республики заявил о необходимости более плотной интеграции в ЕС, а кандидат от партии «Национальное объединение» обвинила оппонента в попытке «подменить французский суверенитет европейским».
«Нам нужна более сильная, более интегрированная Европа. Чтобы добиться прогресса, нам необходима построенная на доверии франко-германская пара. Это то, что мы смогли сделать с канцлером [Ангелой] Меркель, а сегодня с канцлером [Олафом] Шольцем. Я считаю, что это правильная линия для страны», – приводит мнение Макрона ТАСС
По мнению нынешнего президента, общая политика в области здравоохранения помогла преодолеть пандемию коронавируса, а будущие пакеты «финансовой солидарности» ЕС должны помочь преодолеть ее последствия. Он также допустил введение практики «взаимного погашения долгов» странами содружества. «Мы должны быть независимы в сфере энергетики и технологий, для этого нужна более сильная и взаимосвязанная Европа», – убежден Макрон.
Параллельно он обвинил Ле Пен в стремлении вывести Францию из ЕС. В ответ кандидат от «Нацобъединения» спокойно напомнила ему, что уже давно не стремится к этой цели. «Я уже неоднократно говорила в рамках этой кампании, что стремлюсь реформировать Евросоюз, а не выходить из него, чтобы превратить его в союз европейских наций», – указала она.
Она осудила политику ЕС в отношении сельского хозяйства и торговли, упрекнув Брюссель в том, что находящиеся в нем европейские институты «множат договоры о свободном обмене», усложняя конкуренцию с иностранными производителями. «Я не согласна с политикой в отношении командированных работников: сотни тысяч этих людей приезжают в нашу страну, но платят сборы в стране происхождения», – указала она.
Ле Пен также выразила мнение, что нынешний курс на более глубокую интеграцию внутри ЕС призван «заменить французский суверенитет европейским». «Но европейского суверенитета не существует, потому что нет европейской нации», – убеждена она.
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Стала известна позиция Италии по вопросу оплаты за российский газ
Италия не станет выполнять российские условия по оплате за газ, если ЕС сочтет их нарушением санкций, сообщают источники.
Как сообщает Bloomberg, «Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Москва, если Европейский союз придет к выводу, что это нарушит санкции». По данным агентства, ЕС в рамках предварительной оценки счел требования Москвы нарушением санкций. Власти Италии ждут, когда ЕС закончит юридический анализ, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей. До этого Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
Ле Пен объяснила законность воссоединения Крыма с Россией
Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, заявила кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен.
Ей задали вопрос о принадлежности полуострова. «Крым вошел в состав России на основании итогов референдума», – передает слова политика ТАСС.
Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах намерена после окончания конфликта на Украине предложить НАТО стратегически сблизиться с Россией.
Также она заявляла о планах вывести Францию из объединенного военного командования НАТО.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, одержал победу в первом туре выборов с результатом 27,84%, он и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вышли во второй тур выборов после подсчета 100% голосов.
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В Москве ответили на желание Шольца не допустить победы России на Украине
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«Деды и прадеды многих европейских политиков когда-то уже проиграли в войне с Россией. Сейчас они пытаются взять реванш, но делают это руками украинцев. Ведется война на уничтожение. Что ж, России есть чем ответить», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить победы России на Украине.
«Такое заявление требует особого внимания. Его озвучил не обыватель, а крупный европейский политик, руководитель крупнейшей экономики ЕС и один из лидеров блока НАТО. Выходит, Германия сделает все для того, чтобы Россия не победила. Именно так и надо читать заявление Шольца», – считает депутат Госдумы Олег Морозов.
«Это означает и военную помощь Украине, и продолжение санкционной политики в отношении России, и все остальное. Москва отреагирует на это, возможно, с помощью давления по вопросам газа, нефти и удобрений. Санкции – это не одностороннее оружие. Им есть что терять. Поэтому наши действия будут зависеть от последующих действий канцлера Шольца», – отметил депутат.
В свою очередь политолог Евгений Сатановский напомнил, что деды и прадеды многих современных европейских политиков воевали на стороне Германии во Второй мировой войне. «И сейчас все эти люди пытаются взять реванш. Только вот действуют они руками украинцев», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский.
По словам собеседника, «важно понимать, что на самом деле Россия воюет не с Украиной, а с блоком НАТО». «И страны, которые помогают ВСУ – это не «недружественные государства», а военные противники и враги. Враги, которые засыпали Украину оружием, оголив собственные склады. И если они говорят, что ведут войну на уничтожение – значит, и Россия может ответить тем же», – добавил Сатановский.
Накануне канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить победы российской армии на Украине, заявив об этом на пресс-конференции по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран. «Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну», – подчеркнул Шольц.
При этом посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал заявление Шольца касательно дальнейших поставок вооружений Киеву, отметив, что слова Шольца были встречены с разочарованием.
Напомним, Шольц во вторник заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны, власти Германии работают с оборонными концернами страны для дальнейших поставок. Мельник раскритиковал заявление Шольца, напомнив, что в распоряжении ВС Германии есть более 400 боевых машин пехоты «Мардер», из которых 100 используются для обучения и, как считает посол, могут быть немедленно переданы Украине.
Популярность канцлера Германии Олафа Шольца резко упала, его политику в отношении Украины не одобряет более половины страны. Немцы терпят не только большие убытки, но и регулярные унижения от украинцев, часто это проявляется именно на уровне посла – Андрея Мельника.
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Германия озвучила график отказа от поставок энергоресурсов из России
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Немецкие власти планируют отказаться от российских энергетических поставок, и это лучше сделать «сегодня, чем завтра», заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок.
«Безопасность в Европе означает, что мы уменьшаем и завершаем нашу зависимость от России, прежде всего, в энергетическом секторе. Мы хотим отказа от газового импорта из России лучше сегодня, чем завтра», – цитирует Бербок РИА «Новости».
Германия допускала в прошлом ошибки в энергетическом сотрудничестве с Россией, но сейчас необходимо «завершить импорт энергоносителей из России».
Немецкая сторона «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к концу года мы придем к нулю», указала Бербок.
Отказ от газа пройдет в рамках «общей европейской дорожной карты», сказала министр.
Ранее МВФ спрогнозировал, что стоимость нефти в среднем в 2022 году вырастет на 54,7% по сравнению с показателями прошлого года, а на газ – почти на 147%.
Гендиректор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявлял, что введение эмбарго на поставки российского природного газа может иметь не только серьезные последствия для Германии, но и привести к расколу всего Евросоюза.
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В России раскрыли подоплеку конфликта между Киевом и Берлином
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«Резкие высказывания и действия Киева в отношении президента ФРГ Штайнмайера связаны с неограниченной поддержкой со стороны США и Британии, которую чувствует Зеленский и его команда», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Можегов. Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теории заговора.
«Украинский президент и его посол бросаются такими заявлениями в немцев, которые, по их мнению, мало помогают Украине, поскольку чувствуют себя слишком уверенно. Безусловно, какие-то общие позиции Зеленский согласовывает с Госдепом. Отношение Америки, в частности Демократической партии, к этому конфликту понятно. Штаты готовы воевать не только до последнего украинца, но и до последнего русского и последнего европейца», – заявил Владимир Можегов.
«Конечно, Зеленский чувствует атмосферу американского отношения и в ней работает. При этом когда президент Украины заявляет, что они могут воевать с Россией хоть 10 лет, становится ясно, что в голове у этого человека. На этом дальнейшие вопросы снимаются», – отметил политолог.
«Украинцы довольно заносчивы, поливая европейцев грязью и ожидая, что в Вашингтоне и Лондоне будут благожелательно к этому относиться», – продолжил политолог-американист Малек Дудаков. «Очевидно, что Украина ориентируется в своей поддержке на Британию и США – страны, которые первыми поставляют вооружение киевской власти. Что же касается Европы, то она хоть и вводит санкции против России, но менее охотно передает Украине оружие», – отметил Дудаков.
Эксперт считает, что киевское руководство называет «пророссийскими» те страны, которые не готовы поставлять Украине желаемое количество вооружения. Это касается и Германии. «На прошлой неделе бундесвер озвучил официальную позицию. Она заключается в том, что Германия поставила Украине все, что только могла, и если они будут поставлять еще больше оружия – это будет угрожать безопасности самой Германии», – рассказал Дудаков.
Политолог убежден, что руководство Украины продолжит заискивать перед США и Великобританией. «Комментарии Киева адресованы к тем странам, которые не приоритетны для Украины сейчас. Это ударяет в какой-то степени по репутации этих стран и, в частности Германии, в глазах некоторой части западного общества», – считает он.
Ранее в Германии обвинили посла Украины в распространении теорий заговора. В частности, по мнению экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, Андрей Мельник распространяет теории заговора, чтобы дискредитировать президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Бывший глава МИД утверждает, что украинский посол обвинил президента Штайнмайера в том, что он якобы «за десятилетия создал паутину контактов с Россией». Габриэль назвал такое заявление злонамеренным, подчеркнув, что оно не соответствует действительности, передает РИА «Новости».
Экс-глава МИД Германии считает, что отказ Киева принять главу германского государства является неслыханным и сбивает с толку. Габриэль призвал подумать о будущем отношений России и Украины, так как придет время, когда конфликт прекратится. «Нужны идеи, как, собственно говоря, может выглядеть как минимум «холодный мир» между Россией и Украиной», – заключил он.
В Германии создали петицию с просьбой выслать посла Украины Андрея Мельника за его высказывания против властей.
Напомним, Мельник известен своими скандальными заявлениями. В частности, он утверждает, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Он назвал Германию полигоном для испытаний по продвижению интересов Украины.
Мельник требовал, чтобы немцы профинансировали покупку шедевров для украинских музеев и вернули Киеву прежний подарок – ноты Баха. Также посол потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО.
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Французский экономист спрогнозировал бунты в Европе из-за санкций против России
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Введение эмбарго на российский газ может привести к снижению уровня жизни в Европе, что, в свою очередь, спровоцирует «бунты повсюду», выразил свое мнение французский политолог и экономист Александр дель Валль в журнале Valeurs actuelles.
Эксперт предположил, что намерение ЕС запретить поставки голубого топлива из России «разорит Европу». «Санкции Запада, связанные с военной операцией на Украине, быстро обернутся кошмаром для людей. После того, как они не смогут отапливать свои жилища и резко упадет их покупательная способность, повсюду начнутся бунты», – передает РИА «Новости» его слова.
По мнению экономиста, европейские страны допустят ошибку, если лишат себя самого безопасного и дешевого газа, а также российского экспорта и импорта.
«Нехватка основных продуктов питания вызовет глубокие кризисы, которые будут напоминать арабские революции 2011 года, начавшиеся с роста цен на пшеницу. Стоимость продуктов питания резко возрастет из-за глобальной нехватки зерновых, подсолнечного масла и удобрений», – отметил автор публикации.
Кроме того, Дель Валль предрек крах евро и взрыв цен в случае, если Европа полностью откажется от российских энергоносителей.
Ранее Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
В то же время канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Австрия, Германия и Венгрия выступают против ведения эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии разумной замены российскому газу для Европы.
Путин также заявил, что разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены.
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В Париже сгорела церковь Московского патриархата
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В Париже полностью сгорело здание русской православной церкви святого Серафима Саровского; полиция считает причиной возгорания использование свечей.
Пожар произошел в воскресенье, 17 апреля. Здание церкви было деревянным, огонь полностью уничтожил его, никто не пострадал, передает Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом).
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен выразил свою «безграничную солидарность» с прихожанами этой церкви.
Отмечается, что с начала спецоперации на Украине во Франции были зафиксированы несколько случаев вандализма на объектах, связанных с Россией. При этом французская полиция, сообщая о пожаре в церкви святого Серафима Саровского, исходит из того, что его причиной был не поджог, а возгорание из-за свечей.
Церковь была построена в 1933 году, в 1973-1974 годах ее здание пришло в негодность, его пришлось отстраивать заново. Храм относится к Московскому патриархату. Одной из главных святыней храма была икона преподобного Серафима с частицей его мощей.
Ранее памятник советскому Воину-освободителю в Берлине исписали граффити антироссийского содержания, свастиками и символом Z. В Госдуме призвали наказать осквернителей мемориала.
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Делягин: Антироссийскими санкциями США стирают Германию с экономической карты мира
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«Коллективный Запад, конечно, понимает, что санкции против России – это обоюдоострый инструмент, но цели его использования у США и Европы разнятся», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин.
«Запад совершенно не един в плане экономического давления на нашу страну. США прекрасно понимают, что санкции – это очень болезненно, очень плохо, но, прежде всего, не для них самих, а для континентальной Европы. Европу, а главным образом Германию, Вашингтон и пытается вообще стереть с экономической карты мира как своего конкурента», – пояснил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
«С помощью санкций Вашингтон решает задачу разрыва нашего партнерства с Европой, чтобы не допустить возникновения нового геополитического субъекта. Ведь сращивание европейских, в первую очередь – немецких – технологий, российских ресурсов и китайских возможностей крайне невыгодно для США», – детализировал политик.
Что касается российской экономики, то она довольно быстро адаптируется к режиму санкций, добавил аналитик. «Первый удар мы выдержали, выстояли. Шок прошел, снижается инфляция. Мы видим, как восстанавливается финансовая система. Не везде и не у всех отделений банков есть наличная валюта, но это уже не черный рынок, каким он был еще в воскресенье. Наша валюта укрепилась – за доллар дают уже не 126, а 83 рубля. Из последнего выступления в Госдуме главы Центробанка Набиуллиной я понял: бурного роста финансовой системы не обещается, но стабилизацию мы уже видим», – сказал политик.
«Что касается потребительского рынка, то уверен: урожая на нас хватит, и даже хватит на Украину. А про весь остальной мир сказать ничего не могу. Кроме того, правительство заявило о создании оптовых рынков продовольствия, чтобы производители могли обходить тотальный произвол монополии сетевиков. То есть кабмин не стал воевать с существующей системой, он просто создает параллельную. Благодаря этому в розничной торговле уже заметно оживление», – пояснил депутат.
В реальном секторе тоже все стабилизируется, хоть иногда и «со скрипом», отметил Делягин. «В России было много невостребованных мощностей среднего и даже малого бизнеса, поскольку все ориентировались на оптовые закупки. К примеру, спикер Совфеда Матвиенко жаловалась, что у нас не производятся гвозди. Так вот теперь можно посмотреть, у кого есть эти мощности, и договориться о производстве – пусть и на новых условиях, с неотстроенной пока логистикой. Но все у нас в руках», – подчеркнул парламентарий.
Ранее лидеры западных стран, ЕС и НАТО обсудили необходимость увеличить давление на Россию путем введения новых санкций. При этом, главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша признал: России удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны.
Президент Владимир Путин указывал на восстановление ситуации в российской экономике, а также подчеркивал, что западная санкционная политика экономического блицкрига в отношении России провалилась.
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МВФ ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны из-за санкций против России
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Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по темпам роста экономики еврозоны до 2,8% в 2022 году и 2,3% в 2023 году, снижение прогноза стало следствием в том числе конфликта на Украине и введенных Западом в отношении России санкций, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
По оценкам МВФ, в нынешнем году ВВП еврозоны увеличится на 2,8%, тогда как в январском прогнозе этот показатель составлял 3,9% (снижение на 1,1 процентного пункта). В 2023 году темпы роста ВВП еврозоны, как ожидается, составят 2,3%, что на 0,2 % ниже оценок, представленных в январском докладе (2,5%). Рост ВВП еврозоны в 2021 году, по подсчетам фонда, составил 5,3%, передает ТАСС.
Специалисты фонда отмечают, что снижение прогноза стало следствием в том числе конфликта на Украине и введенных Западом в отношении России санкций. По их мнению, «основным каналом влияния» специальной операции РФ и санкций против России на экономику еврозоны являются «растущие цены на энергоносители и ситуация в сфере энергобезопасности».
«Поскольку они (страны еврозоны – прим. ТАСС) являются нетто-импортерами энергоносителей, более высокие мировые цены являются негативным шоком с точки зрения внешней торговли для большинства европейских стран, что приведет к более низким объемам производства и более высокой инфляции. Нарушения в цепочках поставок также нанесли урон некоторым отраслям промышленности, в том числе автомобилестроению», – отметили эксперты.
Сообщается, что наибольшее снижение темпов роста ВВП будет наблюдаться в «таких странах, как Германия и Италия, где имеется достаточно крупный промышленный сектор и большая зависимость от импорта энергоресурсов из России».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отказ стран Запада от нормального сотрудничества с Россией, в том числе в сфере энергетики, ударил по США и Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия.
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В Германии предупредили о расколе ЕС при введении эмбарго на российский газ
Введение эмбарго на поставки российского природного газа может иметь не только серьезные последствия для Германии, но и привести к расколу всего Евросоюза, выразил мнение гендиректор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум в газете «Хандельсблат».
«Я считаю, что это неправильно. Дело не в том, что только Германия сильно пострадала бы от такого шага, Европа столкнулась бы с огромной проблемой», – передает ТАСС его слова.
Бирнбаум заметил, что Словакия полностью зависит от российского газа, а такие государства, как Чехия и Австрия в настоящее время получают большую часть своего природного газа из России. По его словам, многие другие страны ЕС также в значительной степени зависят от импорта российского газа.
«Если мы думаем, что сможем обеспечить поставки в Германию, не позаботившись одновременно и о других государствах, тогда ЕС развалится на части. Мы не должны рассматривать это как национальный вопрос», – отметил глава E.ON.
Кроме того, Бирнбаум подчеркнул, что на данный момент энергоснабжение Германии недостаточно обеспечено.
Поэтому, несмотря на имеющиеся результаты исследований об «управляемой ситуации на рынке энергоносителей», эксперт не увидел оснований для прекращения поставок природного газа из России.
«Вот почему я до сих пор считаю правильным и ответственным то, что федеральное правительство [Германии] отвергает эмбарго на импорт газа», – резюмировал Бирнбаум.
Ранее французский политолог Александр дель Валль заявил, что введение эмбарго на российский газ может привести к снижению уровня жизни в Европе, что, в свою очередь, спровоцирует «бунты повсюду». При этом эксперт предрек крах евро и взрыв цен в случае, если Европа полностью откажется от российских энергоносителей.
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Макрон похвастался независимостью Франции от российского газа
Франция не нуждается в российском газе, заявил президент страны Эммануэль Макрон.
Как сообщил Макрон, Франция работает над тем, чтобы закупать газ у других государств. При этом он признал, что «Европа зависит от российского газа», передает РИА «Новости» со ссылкой на France 5.
Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.
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Ле Пен заявила о необходимости сближения Европы и России
Европе необходимо сближение с Россией ради безопасности всего континента, заявила в понедельник кандидат на пост президента Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен.
«Я считаю, что Россия – великая держава, и я бы не хотела, чтобы она окончательно вступила в союз с Китаем. Сближение России с Европой – это важное условие обеспечения безопасности нашего континента и нашей страны», – передает ее слова ТАСС.
Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах намерена после окончания конфликта на Украине предложить НАТО стратегически сблизиться с Россией.
Также она заявляла о планах вывести Францию из объединенного военного командования НАТО.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, одержал победу в первом туре выборов с результатом 27,84%, он и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вышли во второй тур выборов после подсчета 100% голосов.
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Греция задержала танкер Pegas под российским флагом из-за санкций ЕС
Власти Греции задержали танкер Pegas под российским флагом в бухте Каристос около острова Эвбея, на борту судна находятся 19 российских моряков, сообщило Афинское Македонское агентство новостей.
Согласно информации издания, танкер Pegas стоит на якоре в бухте Каристоса по решению портовых властей. Соответствующее решение было принято греческим управлением по борьбе с отмыванием денег от преступной деятельности в контексте реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России, передает ТАСС.
Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что Греция больше не планирует направлять вооружения Украине, объяснив это тем, что страна не должна оказывать военную помощь в ущерб собственным оборонительным возможностям.
Кроме того, греческие портовики отказались перевозить военные грузы НАТО на Украину.
До этого рабочие греческой железнодорожной компании TrainOSE отказались участвовать в перевозке бронетехники НАТО из порта Александруполис к украинской границе.
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Ле Пен получила право первого слова на дебатах с Макроном
Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила право открыть единственные теледебаты перед вторым туром выборов, где ее единственным соперником будет действующий президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок.
«По результатам жребия, определявшегося под надзором [медиарегулятора Франции] Arcom, первой выступит Марин Ле Пен. У каждого кандидата будет полторы минуты на вступительное слово и две минуты на заключение. Последнее слово также будет за Марин Ле Пен», – передает ТАСС сообщение журнала Le Point.
Дебаты будут транслироваться в прямом эфире в среду вечером. Они откроются в 21.00 по парижскому времени (22.00 мск) и продлятся не меньше двух часов. Согласно опросу компании Elabe, опубликованному во вторник, 25% респондентов допускают, что могут изменить решение о том, за кого они отдадут голос во втором туре, по итогам этих дебатов.
По данным исследовательского центра Ipsos, явка в предстоящем в воскресенье втором туре президентских выборов рискует стать самой низкой с 1969 года, когда в голосовании участвовали 68,9% французов. Согласно рейтингу претендентов, приводимому Ipsos, 56% опрошенных избирателей отдают предпочтение Макрону, в то время как за Ле Пен выступают 44% респондентов.
Соратник Марин Ле Пен депутат Европарламента Тьерри Мариани полагает, что негативный опыт на предыдущих дебатах на выборах в 2017 году позволит ей лучше подготовиться и выступить в эту среду.
«Согласно опросам, Макрон лидирует с небольшим отрывом, но разница небольшая, в районе статистической погрешности, поэтому ничего пока не решено. Ле Пен получила личную травму из-за проигранных дебатов в 2017 году, поэтому теперь она готовит себя к выступлению. Я уверен, она сумеет победить негативное впечатление 2017 года», – сказал Мариани РИА «Новости».
В свою очередь французский политолог Пьер-Антуан Плаквент напомнил, что в 2017 году неудачные дебаты стоили Марин Ле Пен 3% голосов, поэтому недооценивать предстоящее событие не стоит.
«Я считаю, что дебаты в основном укрепляют мнение и восприятие избирателей, они не должны приводить к кардинальным изменениям», – сказал он, отметив при этом, что на дебатах рискует тот кандидат, который не может держать себя в руках. Эксперт напомнил о ситуации на дебатах в 2007 году. Тогда кандидат в президенты Сеголен Руаяль слишком эмоционально отвечала своему оппоненту Николя Саркози, который заявлял, что будущий президент должен сохранять самообладание. В частности, избирателям запомнилась ее фраза: «Да, я действительно разозлилась!». В итоге она проиграла на выборах.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, одержал победу в первом туре выборов с результатом 27,84%, он и кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен вышли во второй тур выборов после подсчета 100% голосов.
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Франция сочла неправильным применение термина «геноцид» к событиям на Украине
Франция не считает верным применение термина «геноцид» к ситуации на Украине, заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.
Бон заявил в эфире радиостанции «Сюд радио», что «следует точно выбирать слова (...) когда мы говорим о военном преступлении, геноциде, эти термины должны иметь точный смысл, квалифицировать это можно только в результате международного расследования», передает ТАСС.
Бон также заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон не собирается с визитом на Украину в ближайшие дни: «Президент республики не может наносить символических визитов. Он поедет на Украину тогда, когда это будет полезно».
«Визиты президента страны, являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН и председателем в Совете ЕС, могут совершаться тогда, когда они могут быть полезны и действенны», – добавил он.
Бон также напомнил, что «Франция оказывает военную и гуманитарную поддержку Украине».
Ранее Макрон не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом». Французский лидер призвал к «осторожности с терминами».
Также от этого термина отказалась кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, отметив, что геноцид имеет юридически очень четкое определение.
Вместе с тем ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что спецоперация стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.
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