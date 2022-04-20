ЕР пообещала помочь в восстановлении Мариупольской городской больницы скорой помощи

«Единая Россия» поможет в восстановлении Мариупольской городской больницы скорой помощи, также партия решит вопрос поставки лекарств и топлива для генератора, чтобы в учреждении было электричество, и найдет для больницы недостающих специалистов.

О проблемах, которые Мариупольской городской больнице скорой помощи требуется решить в первую очередь, на встрече с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, Главой ДНР Денисом Пушилиным и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным рассказала замглавврача по лечебной части Ирина Пономарева. По ее словам, остро стоит вопрос поставки топлива для генератора, так как он является единственным источником света и тепла, сообщается на сайте партии.

«Свет очень важен и для проведения операций, и для лечения больных. Требуются регулярные поставки топлива. Тогда и мы сможем без перебоев работать. А пока включаем генератор на два часа утром и два вечером. И по мере необходимости – поступили больные, в операционной свет включается», – сообщила она.

Также от ударов снарядов пострадали несколько боксов больницы, административная часть и стоматология.

«Мы составляем дефектную ведомость по всем помещениям, что можно восстановить – сделаем сейчас, остальное разобьем на этапы. По лекарственному обеспечению и технике я попросил отдельную заявку по вашей больнице сделать, чтобы мы могли централизованно из России это все привезти и обеспечить. Мы также можем группу медиков сформировать непосредственно к вам – у нас в Донецкой республиканской больнице работает такая же группа специалистов из России», – сказал Турчак.

Он также отметил, что поставки будут проводиться по гуманитарной линии, так как больница после освобождения Мариуполя станет юридическим субъектом ДНР. Это позволит оперативно обеспечить ее необходимыми расходниками.

«Координирует работу по оказанию помощи в Мариуполе депутат Госдумы Дмитрий Саблин, сам мариуполец. Он будет отвечать за сбор ваших потребностей. Сейчас основная задача – закончить с разминированием, чтобы появился доступ к объектам инженерных сетей. Обеспечить город водой и дальше уже поэтапно смотреть. А за лето закрывать полностью тепловые контуры», – заключил Турчак.