Путин поддержал инициативу о внедрении в школах «советников директора по воспитанию» 20 апреля 2022, 20:44 Президент России Владимир Путин во время третьего очного заседания Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» поддержал инициативу участницы конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» Аллы Волковой о реализации проекта «советник директора по воспитанию» по всей стране. В ходе своего выступления Волкова отметила важность привлечения финалистов и победителей конкурса «Флагманы образования» к экспертной работе и содействия в трудоустройстве в сфере образования. Благодаря конкурсу «Флагманы образования» каждая школа страны, каждый муниципалитет, каждый обучающийся имеют возможность заявить о себе, показать свои возможности, профессиональные успехи и достижения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «В прошлом году вместе со своей командой мы выиграли в конкурсе «Учитель будущего», а уже в этом году вместе с командой города мы вышли в полуфинал конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет», организованного платформой «Россия – страна возможностей». Очень хочется, чтобы победители данного конкурса вошли в региональный управленческий резерв и в дальнейшем продвигали те важные идеи, которые в конкурсе заложены», – рассказала Волкова. Выслушав инициативу участницы, председатель Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей», президент России Владимир Путин поддержал ее предложение. «Очень хорошая идея. Это еще один такой социальный лифт, который позволит региональным руководителям найти интересных людей, увлеченных своим делом. Потому что те, кто участвует в таких мероприятиях, и участвует успешно, безусловно, заслуживают того, чтобы принимать участие в реализации целей и решении задач, которые стоят перед регионом. Абсолютно полностью согласен и поддерживаю», – сказал он. Также Волкова подняла вопрос, связанный с темой воспитания. В ряде регионов с 1 сентября при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Российского движения школьников в школу пришли помощники по воспитанию – советники. Волкова отметила, что это люди новой формации, вооруженные актуальными знаниями и современными методиками, и предложила реализовать проект «советник директора по воспитанию» по всей стране. «Важно не только учить, мы об этом сегодня много говорили, очень важно воспитывать. И здорово, что в 10 регионах нашей страны уже реализуется проект «советник директора по воспитанию» в рамках проекта «Навигаторы детства». Очень важно, чтобы такие советники появились во всех школах Российской Федерации и этот проект был реализован не в 10 субъектах, а по всей стране, потому что сейчас советники становятся старшими товарищами, друзьями детям, и умеют выстроить очень правильный, конструктивный диалог с ребятами», – добавила она. По словам Путина, «что касается советников директоров школ по воспитательной работе, действительно, они сейчас в качестве эксперимента введены в 10 регионах Российской Федерации, а на следующий год будут введены в 35 регионах, но в целом они должны работать по всей стране». Путин также добавил, что быть советником директора по воспитательной работе – особая миссия. Он отметил необходимость помочь молодым людям сориентироваться в современном потоке информации, помочь отсечь второстепенное, ложное от важного, продемонстрировать школьникам настоящие ценности. Министр просвещения России Сергей Кравцов также отметил, что проект «советник директора по воспитанию» привел к значительным изменениям во внутреннем климате школ, в которых он апробируется. Министр отметил рост интереса учащихся к дополнительному образованию и внеурочной деятельности. Также он отметил, что работу проекта нужно расширять и, в конечном счете, – масштабировать на всю страну.

Путин поздравил военных с успешным испытанием новой баллистической ракеты «Сармат» 20 апреля 2022, 17:46

Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Сегодня с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний. Глава государства подчеркнул, что аналогов этому оружию в мире не появится еще в течение долгого времени, передает ТАСС. Путин отметил, что успешное испытание МБР «Сармат» заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России. Минобороны в среду сообщило, что первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний произведен с космодрома Плесецк Архангельской области. «В 15.12 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат», – уточнили в ведомстве. Там подчеркнули, что задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета. «Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», – заключили в министерстве. РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат» и «Сатана». Путин поставил под сомнение Норманскую теорию создания Руси 20 апреля 2022, 15:05

Норманская теория не объясняет образование Русского государства независимо от того, что у варяга Рюрика – основателя русской княжеской династии – могли быть в том числе и славянские корни, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей». Один из школьников – финалистов конкурса «Большая перемена» рассказал президенту о своем увлечении историей призвания варягов на Русь и, в частности, упомянул, что Рюрик по происхождению мог быть «посередине» между варягами и славянами, сообщает ТАСС. «Может быть, ты и прав», – заметил в ответ Путин. По словам президента, «есть мнение, что у него (Рюрика) то ли мама была славянка, [то ли] что-то в этом роде, и не случайно Рюрик оказался в конечном итоге в Новгороде, его призвали на служение туда не случайно, он имел какое-то отношение или его родственники имели определенное отношение к славянам, к славянским землям, к Новгороду и так далее». По словам Путина, «правда и истина – она, как правило, посередине находится, это и есть золотая середина, наверняка». «Но то, что [Рюрик] с дружиной пришел откуда-то из Скандинавии, это совсем не значит, что верна эта Нормандская теория образования Русского государства», – продолжил Путин. «Его же призвали! Кто-то же его призвал на служение, он же не сам туда заявился, ничего там не покорял. А если его кто-то призвал, то значит квазигосударственные и протогосударственные структуры уже существовали на этой территории», – пояснил президент. Как подчеркнул глава государства, история дает понимание, «откуда мы пришли, как мы развивались, и исходя из этого можно строить наши планы на будущее, потому что надо понимать базу, основу, фундамент, на котором строилось Российское государство». Ранее Путин заявил, что знание истории и уважительное отношение к наследию Отечества поможет черпать силы и вдохновение, а также делать верные выводы из прошлого. Путин пообещал наступление мира в Донбассе 20 апреля 2022, 13:39

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что благодаря России в Донбассе наступит мир. Он заверил, что Россия будет действовать последовательно и добьется того, что жизнь в Донбассе нормализуется. «Так и будет!» – сказал Путин, говоря о наступлении мира в Донбассе, передает ТАСС. Он отметил, что Россия будет действовать последовательно и добьется положения, при котором жизнь в Донбассе постепенно нормализуется. «К сожалению, и в Луганской народной республике очень много изменилось в худшую сторону. Потому что все эти восемь лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии и боевые действия. И конечно, людям было очень-очень тяжело. По-другому складывалась жизнь у людей в Крыму, Севастополе – это очевидно. Но та трагедия, которая происходила на Донбассе, в том числе в Луганской народной республике, заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сейчас все хорошо знают. Прежде всего, я об этом сказал в самом начале, целью этой операции является помощь нашим людям, проживающим на Донбассе», – отметил Путин, передает РИА «Новости» Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

Москва много раз объясняла, что должно предшествовать гипотетически возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков сказал, что «мы уже много-много раз объясняли, что должно быть предтечей такой гипотетической встречи». Так он прокомментировал вопрос, обсуждалась ли эта тема между Путиным и премьером Израиля Нафтали Беннетом, передает ТАСС. Говоря о заявлении посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о готовности Иерусалима принять возможную встречу Путина и Зеленского, представитель Кремля отметил, что израильская сторона «не первый раз уже сигнализирует о своей готовности принять такую встречу». Ранее посол заявил, что его страна подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу Путина и Зеленского. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Генсек ООН попросил Путина принять его в Москве 20 апреля 2022, 19:40 Текст: Кристина Цыцура

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша передал отдельные письма постоянным представительствам России и Украины при ООН с просьбами к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому принять генерального секретаря в Москве и Киеве соответственно. «Вчера во второй половине дня отдельные письма были вручены постоянным представительствам Российской Федерации и Украины. В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского – принять его в Киеве», – передает слова представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика ТАСС. В начале апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом, отвечающие международному праву, необходимы. Путин поддержал идею создать объединяющее всех детей России движение 20 апреля 2022, 14:23

Президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» поддержал инициативу школьницы из Севастополя о создании движения, объединяющего детей со всей России. Учащаяся школы № 54 имени Юрия Гагарина в Севастополе Диана Красовская предложила президенту создать детское движение, которое бы объединило ребят со всей России, сообщает ТАСС. «Мы с ребятами из «Большой перемены» запустили акцию «Рука помощи», помогаем детям Донбасса, собираем канцелярские принадлежности. Сформировались целые региональные команды «Большой перемены». Было бы здорово, если бы появилось наше общее детское движение, которое бы нас всех объединяло», – сказала она. Путин поблагодарил школьницу и ее единомышленников за организацию акции. «Что касается организации детского движения, у нас есть различные направления, «Юнармия» есть и так далее, но что касается общероссийского движения, об этом надо подумать», – сказал Путин. Ранее девочка рассказала главе государства, что восемь лет назад переехала с родственниками в Севастополь из Луганска. После этого Диана зачитала стих собственного сочинения, посвященный Донбассу и Севастополю, в котором выразила чувство гордости за свою Родину. Путин заявил об отсутствии импортных компонентов в МБР «Сармат» 20 апреля 2022, 17:59 Текст: Алексей Дегтярёв

Для создания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» применялись только российские детали, что ускорит ее передачу на вооружение, заявил президент Владимир Путин. «Особо подчеркну, что при создании «Сармата» использованы только отечественные узлы, компоненты, детали. И, конечно же, это будет упрощать серийный выпуск комплекса предприятиями ОПК, ускорит его передачу на вооружение Ракетных войск стратегического назначения», – цитирует Путина ТАСС. В среду глава государства поздравил российских военных с успешным испытанием МБР «Сармат». РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат» и «Сатана». Путин поддержал идею поднимать флаг России и исполнять гимн в школах 20 апреля 2022, 15:22

Занятия по историческому просвещению в школах необходимо ввести для борьбы с фейками, с которыми столкнулись школьники, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей». Также глава государства поддержал проведение церемонии поднятия флага и исполнения гимна государства в школах, но только там, где такие церемонии можно проводить достойно. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов напомнил, что с 1 сентября следующего учебного года в начале учебной недели в каждой школе будет исполняться гимн и подниматься государственный флаг. «Сергей Сергеевич, что касается гимна, флага. Да, это очень правильно и востребовано. Но только нужно, чтобы это было сделано достойно», – передает слова Путина ТАСС. Он добавил, что «там, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока перенести» внедрение данной традиции. Президент отметил, что сама процедура должна соответствовать значимости этих символов. Ранее Кравцов заявил, что теперь «историческое образование начнется в школах с первого класса». В Кремле подчеркнули, что Министерство просвещения может принимать такие решения, как введение курса истории в школах с первого класса. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что сами дети интересуются всем тем же, что и взрослые. Кравцов пояснил, что отдельных уроков истории с первого класса в школах вводить не планируется. Он уточнил, что изучать дисциплину будут в рамках других предметов. Путин заявил о замене ушедших иностранных точек питания российскими 20 апреля 2022, 15:10 Текст: Елизавета Булкина

Российские точки питания заменят ушедшие иностранные предприятия, это улучшит качество обслуживания, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Если они будут уходить, то действительно – возможности открываются, рынок будет освобождаться. Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и производителей приведет к повышению качества обслуживания наших граждан», – передает его слова РИА «Новости». Путин добавил, что многие иностранные предприятия общественного питания используют российские продукты: «на 50%, на 60% и некоторые почти на 90%». «В любом случае мы будем поддерживать развитие этого вида деятельности. Это относится как раз к той сфере, которая каждый день востребована. Кушать хочется всем и каждый день, и ни один раз в день», – сказал глава государства. Ранее Путин заявил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством. Путин поручил создать новую стратегию взаимодействия России с ВТО из-за санкций 20 апреля 2022, 17:12 Текст: Алексей Дегтярёв

Правительство должно подготовить стратегию действий России со Всемирной торговой организаций, соответствующее распоряжение отдал президент России Владимир Путин. Глава государства на совещании по вопросам развития отечественного металлургического комплекса напомнил, что в отношении российских компаний были введены незаконные ограничения со стороны Запада. «Речь не только о запрете на поставку готовой продукции, но и о приобретении некоторых компонентов для производства металлопроката, стальных листов, арматуры и так далее», – приводит слова президента сайт Кремля. Путин подчеркнул, что такие меры идут вразрез с принципами ВТО, о приверженности которым постоянно говорили европейские лидеры. Он поручил правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов и подготовить обновленную стратегию действий России в ВТО. Это необходимо сделать к 1 июня 2022 года. Президент указал, что необходимо поддержать и стимулировать внутренний спрос в России. Это необходимо сделать за счет увеличения объемов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства, а также за счет широкого выпуска товаров, где используется металлургическая продукция. «Повторю: для поддержки спроса на отечественный металл необходимо запускать долгосрочные проекты и программы, эффект от реализации которых будет ощутим для всей экономики, для российских регионов и жителей. Прошу сегодня отдельно остановиться на этой теме», – сказал он. Путин отметил, что недружественные шаги в отношении российских металлургов принимались в угоду «сиюминутным политическим интересам», были перечеркнуты связи, наработанные годами, эти связи базировались на деловой репутации, взаимном интересе и экономической эффективности. «Эти ключевые, опорные для бизнеса понятия оказались лишними в политической игре евробюрократов. Если говорить напрямую, то интересы европейских предпринимателей, которые в кооперации с российскими компаниями производят товары, обеспечивают занятость, были просто проигнорированы, отставлены в сторону», – заявил президент. Ранее Россия запретила экспорт легированного лома в недружественные страны – на него приходится подавляющая часть зарубежных поставок. Ученые Института немецкой экономики в Кельне заявляли о серьезной зависимости Германии не только от российского газа, но и от поставок никеля, палладия и хрома, которые необходимы для обеспечения ключевых отраслей экономики ФРГ. Путин пожелал производителям одежды из России занять место ушедших западных брендов 20 апреля 2022, 15:43 Текст: Ольга Иванова

Если с российского рынка кто-то из производителей одежды уходит, хотелось бы, чтобы отечественные производители заняли это место, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Безусловно, свято место пусто не бывает, и мне бы очень хотелось, чтобы именно отечественные производители и дизайнеры заняли это место», – цитирует его РИА «Новости». Президент отметил, что государство будет поддерживать отечественных дизайнеров и производителей одежды. «Не буду перечислять все виды поддержки в области малого и среднего бизнеса, а это, безусловно, относится к малому и среднему бизнесу, но будем думать и предлагать эти решения, будем всячески развивать», – отметил он. По мнению главы государства, дизайн одежды абсолютно точно должен быть успешным с точки зрения импортозамещения. «Конечно, сейчас нужно больше внимания, времени и денег, больше поддержки со стороны государства направить на создание соответствующих материалов, тканей, оборудования. Но все-таки в основе успеха вашего вида деятельности (дизайн одежды) лежит творческое начало», – добавил президент. Путин пояснил, что многие известные дома мод находятся во Франции и Италии, странах, где, как и в России, творческое начало довольно сильно развито. С российского рынка уже ушли H&M, Asos, Inditex, которая управляет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Zara Home, Uterqüe, Stradivarius, Lefties, Bershka, Adidas, McDonald's, S&P, Victoria's Secret и многие другие. Часть из них лишь приостановили работу. Путин посоветовал россиянам посмотреть Камчатку 20 апреля 2022, 14:07 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин посоветовал всем, кто не был, съездить на Камчатку. По его словам, в нее «немудрено влюбиться», потому что это уникальное место. «Очень красивое место. Всем рекомендую, кто не был, обязательно туда съездить. Она впечатляет, конечно, немудрено влюбиться. Это уникальное место. Очень много, конечно, нужно сделать для инфраструктуры», – сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей», передает ТАСС. Путин отметил, что российские власти будут и дальше развивать внутренний туризм. «Мы будем поддерживать направления внутреннего туризма, развивать, будем дальше льготировать все, что связанно с этим – создание инфраструктуры, налоговые льготы. Все это будем развивать», – передает слова главы государства РИА «Новости». Путин добавил, что распространение фото- и видеоматериалов помогают развивать туризм, порождая желание съездить в один из уголков России. Напомним, в прошлом году туристический поток в Долину Гейзеров на Камчатке вырос на 60%, до 8 тыс. человек, и достиг исторического максимума. Путин пообещал создать сотрудникам IT благоприятные условия 20 апреля 2022, 14:49 Текст: Алексей Дегтярёв

Российское руководство намерено создать для работников IT максимально благоприятные условия, заявил президент Владимир Путин. В ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» участник встречи сообщил, что вместе с командой составил предложения по дополнительной поддержке IT-сектора. «Не беспокойтесь, [это] не будет [оставлено] без внимания. Говорю совершенно серьезно», – цитирует Путина ТАСС. Он заверил, что самым внимательным образом изучит подготовленные предложения. «Наша цель – создать максимально благоприятные условия для тех, кто работает в IT-сфере. В широком смысле этого слова», – указал глава государства. Ранее президент подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) России по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. До этого в Минцифры сообщали, что российские компании в сфере IT смогут оформлять своим сотрудникам отсрочку от прохождения армейской службы на портале Госуслуг. В марте ведомство выступило с инициативой распространить меры поддержки в условиях санкций на специалистов в области информационной безопасности. Путин заявил о важности запуска металлоемких процессов в России 20 апреля 2022, 19:21 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил правительству содействовать металлургам в обеспечении их российским оборудованием и расходниками, также он считает необходимым повысить спрос на продукцию металлургии в России. Путин отметил, что в металлургии есть своя специфика непрерывности технологических процессов, «их порой нельзя приостановить, поставить на паузу», сообщает ТАСС. «В этой связи прошу правительство содействовать металлургам в обеспечении их российским оборудованием и расходными материалами, особенно по тем позициям, которые нужны, что называется, прямо сейчас, а также в более отдаленной перспективе», – указал Путин на совещании по ситуации в металлургической отрасли. Также он добавил, что «нам нужно обеспечить активный рост потребления металла внутри страны. И сразу оговорюсь, что это возможно только при условии доступных цен на продукцию».



По словам главы государства, сейчас важно запускать новые металлоемкие проекты с комплексным эффектом для отраслей экономики и субъектов федерации. «Имею ввиду строительство жилья, энергетической и социальной инфраструктуры, железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов. Нужно нарастить наши усилия по этим направлениям, донастроить государственные программы и механизмы поддержки. Притом важно четко зафиксировать целевые ориентиры стройки, чтобы задать горизонт планирования для металлургических компаний», – заявил президент. Ранее Путин поручил правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов и подготовить обновленную стратегию действий России в ВТО. Это необходимо сделать к 1 июня 2022 года. Россия запретила экспорт легированного лома в недружественные страны – на него приходится подавляющая часть зарубежных поставок. Ученые Института немецкой экономики в Кельне заявляли о серьезной зависимости Германии не только от российского газа, но и от поставок никеля, палладия и хрома, которые необходимы для обеспечения ключевых отраслей экономики ФРГ. Израиль выразил готовность провести встречу Путина и Зеленского 20 апреля 2022, 11:23 Текст: Наталья Ануфриева

Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. Дипломат утвердительно ответил на соответствующий вопрос, отметив, что прежде всего Путин и Зеленский «должны принять соответствующее решение», передает ТАСС. Он также сообщил, что Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет продолжают регулярные контакты. Также Александр Бен Цви сообщил, что авиакомпании России и Израиля обсуждают вопрос увеличения количества авиарейсов между странами. Кроме того, вопрос с Александровским подворьем в Иерусалиме сейчас находится на рассмотрении соответствующей комиссии из трех министров – министра строительства и жилищной политики Зеэва Элькина, министра туризма Йоэля Развозова и министра по вопросам религии Матана Каханэ. Ранее председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин сообщил, что ситуация на Украине застопорила передачу России Александровского подворья в Иерусалиме. В разрешении проблемы участвует лично президент России Владимир Путин. Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Напомним, на мирные переговоры Путина и Зеленского уже приглашали Венгрия и Турция. Зеленский заявлял, что Украина пока готова на диалог с Россией. В Кремле отмечали, что встреча президентов возможна, однако для этого необходимо согласовать текст документа на переговорах делегаций двух стран.