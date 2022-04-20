Путин заявил о важности запуска металлоемких процессов в России

Президент России Владимир Путин поручил правительству содействовать металлургам в обеспечении их российским оборудованием и расходниками, также он считает необходимым повысить спрос на продукцию металлургии в России.

Путин отметил, что в металлургии есть своя специфика непрерывности технологических процессов, «их порой нельзя приостановить, поставить на паузу», сообщает ТАСС.

«В этой связи прошу правительство содействовать металлургам в обеспечении их российским оборудованием и расходными материалами, особенно по тем позициям, которые нужны, что называется, прямо сейчас, а также в более отдаленной перспективе», – указал Путин на совещании по ситуации в металлургической отрасли.

Также он добавил, что «нам нужно обеспечить активный рост потребления металла внутри страны. И сразу оговорюсь, что это возможно только при условии доступных цен на продукцию».



По словам главы государства, сейчас важно запускать новые металлоемкие проекты с комплексным эффектом для отраслей экономики и субъектов федерации. «Имею ввиду строительство жилья, энергетической и социальной инфраструктуры, железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов. Нужно нарастить наши усилия по этим направлениям, донастроить государственные программы и механизмы поддержки. Притом важно четко зафиксировать целевые ориентиры стройки, чтобы задать горизонт планирования для металлургических компаний», – заявил президент.

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