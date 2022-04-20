Участники акции «Сад памяти» высадили пятимиллионное дерево

В день 80-летия окончания битвы за Москву участники международной акции «Сад памяти» посадили уже 5 миллионов деревьев. Юбилейный дуб будет расти в музее-усадьбе «Ясная Поляна» в Тульской области.

В память об участниках одного из величайших сражений Великой Отечественной войны местные жители, волонтеры и сотрудники музея-усадьбы «Ясная поляна» высадили 150 дубов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«За время Великой Отечественной войны на долю Ясной Поляны выпало немало испытаний: вражеская оккупация и борьба за сохранение мемориальных предметов, эвакуация экспонатов в Сибирь, восстановление усадьбы. Мы рады, что музей присоединился к такой важной акции, которая по-настоящему объединяет людей и помогает сохранению исторической памяти. Приятно сознавать, что в рамках этого проекта выполнена уже немалая часть работы: сегодня в усадьбе Льва Толстого было посажено пятимиллионное дерево», – рассказала Екатерина Толстая, директор «Ясной Поляны».

Еще одно мероприятие, приуроченное к 80-летию окончания битвы за Москву, прошло в самой столице. Ученики и учителя школы №2090 разбили свой сад в честь Героя Советского Союза Лазаря Паперника, имя которого носит школа.

«Мы не должны забывать героев Великой Отечественной войны. Сейчас многие пытаются попрать их память, уничтожают памятники в других странах, в Польше и Украине. Это очень печально, так как их предки тоже отдали жизни за наше существование. Давайте будем достойны истории нашей страны, которая освободила всю Европу от фашизма», – сказала Елена Попова, директор школы №2090.

О подвигах Героев Советского Союза учащимся школы до торжественной высадки рассказали на уроке мужества, который провели представители Фонда памяти полководцев Победы.

«Сад памяти» в день 80-летия окончания битвы за Москву разбили и в Бородинском лесничестве Подмосковья. В честь героических защитников учащиеся школьных лесничеств и волонтеры высадили 15 деревьев.

«Парк Памяти» в Тропарево во время войны использовался как площадка для стоянки советских солдат – здесь располагался 125 отдельный дорожно-строительный батальон, который строил мост через реку. В прошлом году территория была полностью восстановлена, включая блиндаж.

Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Ее цель – увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего – 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших.