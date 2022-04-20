Добровинский предложил переименовать название чемпионата России по футболу

«Когда я прихожу посмотреть футбол и слышу на стадионе рекламу банка, я слышу, в первую очередь, фамилию господина Тинькова, ассоциаций друг с другом не избежать», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя сообщения Тинькофф Банка о том, что они не имеют никакого отношения к высказыванию бизнесмена Олега Тинькова о спецоперации на Украине.

Предприниматель Олег Тиньков в своих социальных сетях выступил с критикой спецоперации России на Украине, негативно отозвался о российской армии, а также оскорбил тех россиян, кто поддерживает спецоперацию. После этого группа «Тинькофф» напомнила, что Тиньков является клиентом банка, но не его сотрудником, поэтому организация не имеет никакого отношения к его высказыванию.

«Как бы не открещивался господин Тиньков от банка, а банк от господина Тинькова, ассоциаций друг с другом не избежать. Тут либо он должен сменить фамилию, либо банк – название. А пока, когда я прихожу посмотреть футбол и слышу на стадионе рекламу банка (поскольку он является титульным спонсором Росийской премьер-лиги), я слышу, в первую очередь, фамилию господина Тинькова», – говорит Добровинский.

«Поэтому мне непонятна его вчерашняя выходка, которая, в первую очередь, бросает тень на банк. Сейчас эта история очень похожа на поиски виноватых, когда в связи грозящимися судами с недовольными вкладчиками запахло жареным», – заключил Добровинский.

Напомним, официально чемпионат России по футболу называется «Тинькофф Российская премьер-лига (Чемпионат России по футболу среди команд клубов премьер-лиги)».