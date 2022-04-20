В ДНР заявили об обстреле Донецка ВСУ

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20 апреля, среда | Последнее обновление — 15:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин пообещал наступление мира в Донбассе
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Современная Украина уникальна. За краткую историю своего существования она обзавелась немалым количеством символов, все до единого из которых оказались символом жестокого поражения.
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Европейцы при завоевании Америки случайно открыли и на полную катушку использовали страшное биологическое оружие – вирусы смертельных эпидемий, имевшие избирательное действие на иные расы и этносы.
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На смену плоской и однозначной потребительской картине мира, одним из элементов которой является «стыд за русских», приходит неоднозначная, контрастная, объемная, трагическая картина, которую сложно вместить неподготовленному человеку.
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В ДНР заявили об обстреле Донецка ВСУ
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Украинские военные произвели обстрел Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.02 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».
Ранее во вторник в ДНР сообщали об обстрелах Ясиноватой и Петровского района Донецка. Обстрел Ясиноватой проводился в тот же день и позднее.
До этого в тот же день украинские войска обстреляли Петровский район столицы республики.
Минобороны сообщило о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться
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Украинские военные на «Азовстали» в Мариуполе готовы сдаться, но им нужна команда из Киева, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев со ссылкой на радиоперехваты сообщил, что украинские командиры, «осознавая безысходность своего положения, готовы сложить оружие». Однако сделают они это «только по соответствующему распоряжению (команде) из Киева», поскольку в противном случае «их ждет военный трибунал с приговором вплоть до расстрела» на Украине.
«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе по гуманитарным коридорам», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, киевские власти, скорее всего, цинично запретят сделать это оставшимся на территории комбината. «В случае отказа командиров украинских вооруженных формирований сложить оружие призываем киевские власти оказать влияние на боевиков в гарантированном соблюдении режима тишины для вывода мирных жителей, если таковые находятся на территории «Азовстали», – сказал Мизинцев.
Сообщается, что мирным гражданам, которые могут находиться на комбинате по утверждению украинской стороны, не дают возможности эвакуироваться, так как боевики используют их в качестве живого щита. Мизинцев отметил, что «эта достоверная информация подтверждалась показаниями пленных военнослужащих Украины и перехваченными радиопереговорами в ходе боевых действий в городской черте Мариуполя».
По состоянию на 22.00 мск предложенным Минобороны гумкоридором с территории «Азовстали» 19 апреля никто не воспользовался. По словам Мизинцева, это связано в том числе с тем, что представители киевской власти обманывают свой народ, убеждая его в якобы отсутствии возможности эвакуации. Россия гарантирует безопасную эвакуацию всем без исключения мирным гражданам. Вооруженные силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, вновь предлагают боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам в Мариуполе с 14.00 мск среды прекратить боевые действия и сложить оружие, им гарантируется жизнь.
Напомним, Вооруженные силы России открыли в 14.00 мск гуманитарные коридоры для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков, но ими никто не воспользовался. Нацбатальонам и наемникам на «Азовстали» предложили сложить оружие.
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Розовский район Запорожья захотел присоединиться к ДНР
Жители Розовского района Запорожской области заявили о намерении присоединиться к Донецкой народной республике (ДНР).
«Розовский район Запорожья самостоятельно организовал и провел собрание, на котором присутствовали уполномоченные местными жителями люди для принятия решений», – сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале .
Он добавил, что присутствующие единогласно проголосовали за присоединение к ДНР.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецкая народная республика изучит вопрос о возможности вхождения в состав Российской Федерации.
Глава ЛНР Леонид Пасечник также допустил проведение референдума по поводу вступления республики в состав России.
Кадыров показал трофеи чеченского спецназа на Азовмаше
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о зачистке Азовмаша от украинских националистов, а также показал трофейную технику.
«В Мариуполе не прекращается работа по зачистке зданий промзоны. На этом видео один из самых крупных промышленных объектов в ДНР, который бандеровцы и нацики использовали в качестве одной из своих многочисленных баз», – написал Кадыров в Telegram.
По его словам, чеченские военные прочесывают каждый квадрат некогда мощного предприятия, которое «азовские вурдалаки превратили в приличный укрепрайон» (националистический батальон «Азов» против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело).
«По ходу действий в одном из цехов затрофеили три единицы техники нациков. Но это далеко не предел. Счет оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян. Уже даже можно не использовать свои боекомплекты и атаковать трофейными», – добавил Кадыров.
Напомним, во вторник Кадыров заявил о скором освобождении завода «Азовсталь».
Россия оценила идею генсека ООН о «пасхальном перемирии» на Украине
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что «немного скептичен» в отношении предложенного генсеком ООН «пасхального перемирия» на Украине.
Полянский пояснил, что относится к предложению так, «потому что знает, как это было в прошлом» – Россия «объявляла прекращения огня», открывала гуманитарные коридоры, но те «либо не использовались Украиной, либо были использованы с некими зловредными целями для постановки провокаций, подобных той, что случилась в Буче». Он не видит смысла «вступать в игру с украинцами по таким вопросам». Однако, как подчеркнул Полянский, решение зависит не от него: «Такие вещи решаются в Москве Министерством обороны».
Полянский также заявил, что «Российская экономика с санкционным прессингом успешно справляется, находя во всей этой ситуации новые возможности для собственного развития и новых надежных партнеров», передает РИА «Новости».
Он назвал псевдомиротворческими призывы ряда западных стран и структур к прекращению огня на Украине, ставящие целью перевооружение украинских сил в ходе паузы в боевых действиях. Дипломат подчеркнул, что «так или иначе задачи специальной военной операции по освобождению Донбасса, демилитаризации, денацификации Украины и устранению исходящих оттуда угроз России обязательно будут выполнены».
Оценивая ситуацию в Мариуполе, Полянский заявил, что мирные жители на заводе «Азовсталь» могли оказаться лишь в качестве живого щита для украинских националистов и радикалов. «Радикалы и неонацисты не гнушаются прикрываться от наших военных на заводе «Азовсталь» тем, что спустя месяц блокады они вдруг сообщили, что все это время с ними якобы находятся мирные граждане. Это при том, что до вчерашнего дня они об этом не сообщали. Не вспоминали ни о каких гражданских, даже когда окруженные военные сотнями шли сдаваться в плен», – сказал он.
По его мнению, «забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер». Он считает, что украинцы нужны Западу в качестве пушечного мяса в его опосредованной войне с Россией. При этом «производители вооружений в западных странах довольно потирают руки, подсчитывая собственные барыши». Кроме того, «явно довольны и восточноевропейские члены НАТО», получившие «обещания поставок новой натовской техники». А Вашингтон, «подталкивая европейцев к все более и более жестоким экономическим санкциям», стремится «прочно подсадить их на свою газовую иглу».
«Ну и что, что американский СПГ в разы дороже российского? Зато это молекулы свободы, по выражению одного из американских министров, платить за которые будут не американцы, а европейцы», – заявил Полянский.
Россия распространила в Совете безопасности ООН в качестве официального документа очередные свидетельства об опасной военно-биологической деятельности на Украине. Полянский отметил, что США координировали работу сети лабораторий на Украине.
Напомним, относительное затишье, продолжавшееся несколько недель во время спецоперации на Украине, подошло к концу, на Украине началась следующая стадия военной операции России.
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Военный эксперт предсказал судьбу переданных Украине самолетов из Восточной Европы
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«Украина могла получить дополнительные самолеты МиГ-29 от восточноевропейских стран. Наши военные собьют эти истребители при первом же вылете», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Украина получила в рамках военной помощи дополнительные самолеты, но не от США.
«Скорее всего, Украина получила истребители МиГ-29, которые передали страны-участницы бывшего Варшавского договора. Это могуть быть Польша, Словакия, Болгария и так далее. Но их варианты МиГ-29 по своим характеристикам уступают тем, которые мы используем на территории Украины», – отметил доктор военных наук Константин Сивков.
«Тем более, что речь шла максимум о десяти или двенадцати машинах. В условиях ведения боевых действий – это незначительные цифры. Поставка столь малого числа истребителей никакого существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Чтобы резко изменить ситуацию в воздухе – нужны сотни самолетов», – добавил эксперт.
«У Украины, вместе с тем, практически не осталось аэродромов базирования. Если же ВСУ начнут использовать аэродромы других стран, допустим – Польши, это означает, что Польша вступит в войну с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями», – рассказал Сивков.
Эксперт выразил уверенность, что Вооруженные силы России уничтожат новую технику ВСУ в кратчайшие сроки. «Наши военные собьют эти истребители при первом же вылете. А может, и уничтожат на земле, до того, как они совершат свой первый вылет», – рассказал он.
Накануне США сообщили о передаче Украине военных самолетов. Пресс-секретарь Пентагона отметил, что самолеты передали Украине не США, но не назвал страну, которая это сделала. Вашингтон, по его словам, «содействовал отправке дополнительных запчастей, что помогло с точки зрения их потребности в авиации».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о скандале, разгоревшемся внутри Евросоюза и НАТО. Его причиной стала судьба старых советских истребителей МиГ-29. Украина требует отдать ей эти машины, находящиеся, в частности, на вооружении Польши. Польский МИД заявлял, что власти готовы через американцев передать украинцам имеющиеся у Польши старые советские истребители. Позже замгоссекретаря США Виктория Нуланд назвала польское предложение исключительно инициативой Варшавы, не согласованной с Вашингтоном.
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Выступивший с Зеленским перед парламентом Греции боевик «Азова» ликвидирован
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В боях в Мариуполе убит «грек Михаил» – боевик «Азова», который выступал перед парламентом Греции вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают СМИ.
Греческий телеканал Skai сообщил, что «согласно информации, боевик «Азова» убит в боях в Мариуполе». Канал не уточнил, откуда поступила такая информация, передает РИА «Новости».
Официального подтверждения смерти «грека Михаила» с украинской стороны не было. Однако греческие СМИ не располагают ни его фамилией, ни другими персональными данными, пишет «Московский комсомолец».
Греческие СМИ отмечают, что точно никто не знает, что стало с «греком Михаилом».
Напомним, Зеленский выступил по видеосвязи перед депутатами парламента Греции. Вместе с ним к депутатам обратились два этнических грека – боевики украинского националистического батальона «Азов». Вместо ожидаемого Зеленским одобрения и обещаний помощи он получил шквал критики практически от всех крупнейших политических сил Афин.
ВСУ начали покидать район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
Подразделения ВС Украины покидают «треугольник» – район Рубежного, Северодонецка и Лисичанска, сообщают СМИ.
Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр.
«Не буду говорить пока где, что и как, чтобы не раскрывать оперативную обстановку», – приводит оно слова своего источника.
По его словам, есть надежда, что ситуация будет развиваться как в Кременной: «Они просто ушли – и все. Ну а дальше их ждет, естественно, много «сюрпризов» в других местах, и они об этом знают, поэтому, думаю, будет дальнейшая массовая сдача в руки миротворческих сил происходить».
Ранее сообщалось, что Луганская народная республика полностью контролирует город Кременная, украинские военные сбежали. Всего с начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ.
Также власти ЛНР сообщали о скорой зачистке Попасной и Рубежного.
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В ДНР заявили о ликвидации под Донецком командира батальона ВСУ
В результате точечного удара под Донецком был убит командир 2-го механизированного батальона 54-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Стець, заявили в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).
«Военное руководство Украины пытается скрыть факт массовых потерь и сдачи в плен военнослужащих 2-го механизированного батальона 54-й бригады ВСУ. Также хочу отметить, что сегодня в результате точечных ударов был уничтожен командир батальона майор Стець Сергей Олегович», – приводит ТАСС заявление официального представителя оборонного ведомства республики.
Управление Народной милиции ДНР также опровергло заявление генерального штаба ВСУ о том, что украинским военным якобы удалось восстановить контроль над поселком Марьинка, который ранее был занят силами ДНР.
Ранее Министерство обороны России впервые опубликовало подробные данные о потерях в ВСУ, а также среди прибывших на Украину иностранных наемников.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему президент Украины Владимир Зеленский скрывает истинное число потерь ВСУ.
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«Тинькофф» назвала слова Тинькова о спецоперации на Украине мнением клиента
Олег Тиньков, который выступил с критикой спецоперации России на Украине, является лишь одним из 20 млн клиентов банка, а не сотрудником, заявила группа «Тинькофф».
Группа «Тинькофф» заявила, что не собирается «комментировать личное мнение Олега Тинькова», который «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы». Подчеркивается, что Тиньков – «не сотрудник «Тинькофф», давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья».
«Мы знаем, что наши клиенты мыслят по-разному, и уважаем их право на собственное мнение независимо от того, поддерживаем мы его или нет», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Напомним, Тиньков попал под санкции, которые ввели против России в связи с проведением Москвой спецоперации на Украине. Тиньков в соцсетях выступил с критикой спецоперации России на Украине, негативно отозвался о российской армии, а также оскорбил тех россиян, кто поддерживает спецоперацию – их, по его версии, в стране якобы меньшинство.
В ДНР сообщили о более 100 вышедших из подвалов «Азовстали» мирных жителях
В Мариуполе 120 мирных жителей, прятавшихся в подвалах в районе завода «Азовсталь», вышли к военным Донецкой народной республики, сообщил источник в силовых структурах ДНР.
«Сто двадцать человек. Нет [не с завода], они на проходной были в подвалах», – передает его слова ТАСС.
Отмечается, что люди вышли сами. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе освободят от украинских националистов уже 19 апреля.
Вооруженные силы России открыли в 14.00 мск гуманитарные коридоры для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков, но ими никто не воспользовался.
Ранее во вторник группы военных Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) частично приступили к штурму территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Перед этим командир батальона «Восток» показал кадры удара авиации России по «Азовстали», где остаются порядка 1,5–2 тыс. «азовцев».
Из «Азовстали» вышли и сдались пятеро военнослужащих ВСУ
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Пять украинских военных сложили оружие и вышли с комбината «Азовсталь», сообщила народная милиция ДНР.
Ведомство сообщило в Telegram, что «пятеро военнослужащих ВСУ, воспользовавшись предложением от Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России, сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината «Азовсталь».
О предложении добровольно сложить оружие украинские силовики узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны Мариуполя.
Ранее сообщалось, что с начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ. В частности, сдавшийся в плен российским военным британский наемник, штурмовик 36-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шон Пиннер рассказал, что военное руководство ВСУ бросило его и других бойцов на произвол судьбы.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
США сообщили о передаче Украине военных самолетов
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Украина получила в рамках военной помощи дополнительные самолеты, но не от США, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Кирби сказал, что Киеву были переданы «самолеты и запчасти к ним». Он отметил, что самолеты передали Украине не США, но не назвал страну, которая это сделала. Вашингтон, по его словам, «содействовал отправке дополнительных запчастей, что помогло с точки зрения их потребности в авиации», передает ТАСС.
Кроме того, по его словам, американские гаубицы будут доставлены на Украину уже в ближайшие дни, «то же самое касается боеприпасов». По его мнению, если у Киева «в будущем возникнет потребность в дополнительных снарядах для 155-миллиметровых гаубиц, США будут в первых рядах, делая все возможное, чтобы доставить их». Отвечая на вопрос об обучении украинских военных применению американских артиллерийских вооружений, в частности гаубиц, Кирби сказал, что этот процесс пока не начался.
США не исключают, что Украина в будущем может запросить дополнительные артиллерийские системы и боеприпасы, США «будут поддерживать контакты на этот счет и сделают все возможное для того, чтобы удовлетворить запросы» Киева, передает РИА «Новости».
При этом Кирби вновь заявил, что Пентагон не располагает информацией об уничтожении на Украине Вооруженными силами России партий оружия и военной техники, переданных Киеву Западом. «Что касается ударов во Львове, то, опять-таки, мы не знаем, в чем тут заключается логика выбора целей Россией», – сказал он. Кирби не исключил, что российские удары по объекту в районе Львова «были призваны повлиять на уровни запасов оружия и военной техники, имевшихся у украинцев».
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Пентагон считает, что санкции против России повлияют на возможности Москвы закупать некоторые компоненты для вооружений, в том числе для высокоточного оружия. При этом Кирби отметил: «Однако я не хотел бы сейчас переоценивать это». По его словам, у России «достаточно много боевых возможностей» и большой арсенал.
Он заявил, что США на регулярной основе отслеживают угрозу со стороны ядерного арсенала России, однако не видят на данный момент оснований для того, чтобы менять статус готовности своих стратегических сил.
Напомним, относительное затишье, продолжавшееся несколько недель во время спецоперации на Украине, подошло к концу, на Украине началась следующая стадия военной операции России. Минобороны сообщило, что только за ночь ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1260 военным объектам ВСУ.
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Стало известно о планах Лондона поставить Киеву зенитные установки Stormer
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Британские власти намерены в скором времени передать Киеву самоходные зенитные установки Stormer с ракетами Starstreak, сообщают британские СМИ.
Глава британского Минобороны Бен Уоллес планирует выступить на этой неделе перед парламентом страны с заявлением о том, что Лондон планирует увеличить потенциал Киева в сфере противовоздушной обороны, сказал собеседник Sun, передает ТАСС.
Источник указал, что две недели назад украинским военным показали бронированные Stormer на самом крупном учебном полигоне вооруженных сил Британии на Солсберийской равнине.
Доставка этой техники может быть проведена военно-транспортными самолетами C-17 Globemaster. Сейчас Британия готова предоставить Украине лишь несколько таких машин в дополнение к 120 бронетранспортерам.
Военный эксперт и основатель лондонского исследовательского центра «Общество Генри Джексона» Алан Мендоса указал, что машины Stormer – это «лучшие образцы техники среди всего, что к настоящему моменту направлялось Украине» странами Запада.
Газета Times указала, что машины Stormer легко управляются и осваиваются, ее пусковая установка позволяет поражать сложные цели даже без серьезной предварительной подготовки.
Stormer разработаны британской компанией Alvis Vickers, входящей в состав корпорации BAE Systems, их выпускают в разных модификациях, включая самоходную зенитную установку с 17 ракетами Starstreak с лазерным наведением.
Вес машины – 13 тонн, она способна разгоняться до 80 км/ч. Экипаж – три человека. Ракеты Starstreak могут поражать низколетящие цели на расстоянии до семи километров, их скорость достигает 4,6 тыс. км/ч.
Ранее Британия заявила, что направит Украине 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов.
До этого премьер Британии Борис Джонсон заявлял о намерении поставлять более смертоносное вооружение на Украину.
Посол Украины объяснил Германии, как Берлин должен помогать Киеву
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Украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за то, что Киев не получает от Германии тяжелые вооружения.
Мельник, комментируя список возможных поставок оружия из Германии, заявил: «Нужного нам оружия нет в этом списке». Он полагает, что Бундесвер может поставлять Киеву то оружие, в котором нуждается Украина, передает ТАСС со ссылкой на ZDF.
Так, Мельник заявил, что у Германии есть свыше 400 БМП Marder, причем «лишь малая часть из них задействована в миссиях». По мнению посла, военная промышленность Германии могла бы заменить эти машины в течение нескольких недель. Украина все еще надеется, что это оружие может быть отправлено как можно скорее.
Напомним, популярность канцлера Германии Олафа Шольца резко упала, его политику в отношении Украины не одобряет более половины страны. Немцы терпят не только большие убытки, но и регулярные унижения от украинцев, часто это проявляется именно на уровне посла – Андрея Мельника.
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Индийский генерал объяснил превосходство российского оружия над западным
Российское оружие дешевле западного, проще устроено и намного надежнее, рассказал генерал-майор армии Индии в отставке П.К. Сехгал.
«Факт в том, что наши войска привыкли к российским системам вооружения. Они намного дешевле, чем эквивалентный вариант из западного мира. Российское оружие гораздо надежнее и не выходит из строя в последнюю минуту», – передает РИА «Новости» его слова.
Так, по мнению Сехгала, «западное оружие является слишком сложным и часто подводит». Он отметил, что именно по этой причине Индия уверенно эксплуатирует российское оружие в течение последних шести десятилетий.
Накануне высокоточным оружием оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удары по 31 военному объекту Украины, средствами ПВО сбиты в воздухе три беспилотника, уничтожен склад боеприпасов в Приволье.
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