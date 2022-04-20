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В России объявлен старт нового грантового конкурса
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Началась вторая заявочная кампания на поддержку проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий, их можно будет подать до 7 июня 2022 года.
Заявки через информационную систему Президентского фонда культурных инициатив могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Последний срок подачи проектов – 7 июня 2022 года, 23.30 мск. Заявки на конкурс должны соответствовать тематическим направлениям конкурса: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».
На конкурс могут быть поданы: межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты; стартапы в области культуры, искусства и креативных индустрий; проекты, предусматривающие проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства и креативных индустрий; образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая цифровые технологии) и т.д.
В помощь заявителям 20 апреля, в день старта заявочной кампании нового грантового конкурса, Президентский фонд культурных инициатив проведет вебинар для авторов творческих инициатив. Генеральный директор фонда Роман Карманов ответит на наиболее популярные вопросы, которые задавались авторами проектов двух предыдущих «волн» конкурса. Кроме того, в ходе трансляции будут озвучены и рассмотрены темы, которые чаще всего поднимаются в социальных сетях фонда и через контактный центр. Начало трансляции – в 12.00. Эфир будет доступен в группе фонда «ВКонтакте» и в аккаунте в RuTube.
Рекомендации, полученные в ходе вебинара, можно использовать в работе по заполнению заявки. В помощь авторам проектов фонд выпустил серию подкастов, можно ознакомиться с вебинарами, выложенными в RuTube и на сайте фондкультурныхинициатив.рф в разделе «Обучение». Кроме того, перед оформлением и подачей проекта рекомендуется ознакомиться с документами, размещёнными на сайте Фонда: методическими материалами, чек-листом, Положением о конкурсе.
Общий фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, открывшего прием заявок 20 апреля, – 3 млрд рублей. Грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив по результатам двух завершившихся конкурсов получили порядка трех тысяч проектов со всей России.
Минобороны сообщило о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться
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Украинские военные на «Азовстали» в Мариуполе готовы сдаться, но им нужна команда из Киева, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев со ссылкой на радиоперехваты сообщил, что украинские командиры, «осознавая безысходность своего положения, готовы сложить оружие». Однако сделают они это «только по соответствующему распоряжению (команде) из Киева», поскольку в противном случае «их ждет военный трибунал с приговором вплоть до расстрела» на Украине.
«Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе по гуманитарным коридорам», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, киевские власти, скорее всего, цинично запретят сделать это оставшимся на территории комбината. «В случае отказа командиров украинских вооруженных формирований сложить оружие призываем киевские власти оказать влияние на боевиков в гарантированном соблюдении режима тишины для вывода мирных жителей, если таковые находятся на территории «Азовстали», – сказал Мизинцев.
Сообщается, что мирным гражданам, которые могут находиться на комбинате по утверждению украинской стороны, не дают возможности эвакуироваться, так как боевики используют их в качестве живого щита. Мизинцев отметил, что «эта достоверная информация подтверждалась показаниями пленных военнослужащих Украины и перехваченными радиопереговорами в ходе боевых действий в городской черте Мариуполя».
По состоянию на 22.00 мск предложенным Минобороны гумкоридором с территории «Азовстали» 19 апреля никто не воспользовался. По словам Мизинцева, это связано в том числе с тем, что представители киевской власти обманывают свой народ, убеждая его в якобы отсутствии возможности эвакуации. Россия гарантирует безопасную эвакуацию всем без исключения мирным гражданам. Вооруженные силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, вновь предлагают боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам в Мариуполе с 14.00 мск среды прекратить боевые действия и сложить оружие, им гарантируется жизнь.
Напомним, Вооруженные силы России открыли в 14.00 мск гуманитарные коридоры для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков, но ими никто не воспользовался. Нацбатальонам и наемникам на «Азовстали» предложили сложить оружие.
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СМИ: Уехавшие за границу россияне возвращаются домой
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Уехавшие за границу после начала спецоперации россияне возвращаются, основной причиной становится отсутствие денег, сообщает The Guardian.
Также среди распространенных причин – семейные проблемы и невозможность найти работу на новом месте, приводит сообщение британской газеты Daily Storm в своем Telegram-канале.
Как отмечают эксперты, волна эмиграции из России была во многом спровоцирована необоснованными слухами о принудительной мобилизации, которые затем не подтвердились. Многие уехавшие хотели также открыть свое дело или найти работу на новом месте. Однако обнаружилось, что навыков и образования им недостаточно для нормальной жизни.
Издание отмечает, что часто вернувшимся домой людям приходится соглашаться на более низкие зарплаты, чем у них были до отъезда.
Напомним, подавляющее большинство россиян (89%) не хотели бы уезжать за границу, их количество за год выросло на 9%. Количество думающих об эмиграции снизилось на 8%, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Медведев: Москве нужно быть готовой к возможной агрессии со стороны НАТО
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Усиление НАТО у российских границ не фигура речи и набор стандартных угроз, и Москва в таких условиях должна быть готова к возможным агрессивным действиям, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по науке и образованию.
Говоря о стоящих перед страной угрозах, он пояснил: «Речь идет прежде всего о попытке расширить присутствие НАТО вблизи наших границ». «И это уже сегодня не фигура речи, это не набор стандартных угроз. Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться», – цитирует его ТАСС.
Поэтому, продолжил Медведев, важно наращивать в том числе систему, которая позволяет обеспечивать страну самыми современными вооружениями. «А для этого требуется надежная, высокотехнологичная, мощная техника – и военного, и двойного назначения», – указал он.
Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в Североатлантический альянс летом 2022 года. Об этом заявило британское издание The Times со ссылкой на собственные источники. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.
Собеседники сообщили, что членство обеих стран в НАТО было темой для обсуждений и встреч между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, на них также присутствовали и Финляндия, и Швеция.
Наследный принц Саудовской Аравии накричал на советника Байдена
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Отношения между США и Саудовской Аравией ухудшились, Эр-Рияд отказался нарастить добычу нефти, сообщают американские и саудовские должностные лица.
Wall Street Journal пишет, что отношения двух государств «достигли самого низкого уровня за последние десятилетия» в 2019 году из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Тогда Джо Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «изгоя», передает РИА «Новости».
В 2022 году в разгар украинского кризиса США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти – Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной операции России на Украине. Эр-Рияд не отреагировал на этот запрос.
Wall Street Journal сообщает, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана после того, как тот поднял вопрос об убийстве» Хашогги. Принц «заявил Салливану, что впредь не желает обсуждать этот вопрос и что США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти».
Кроме того, Саудовская Аравия отменила запланированный визит в страну главы Пентагона Ллойда Остина, причем в тот же вечер в Эр-Рияде приняли «одного из высокопоставленных российских политиков, находящегося под санкциями США».
Напомним, обозреватель Халид аль-Джауси заявил, что Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, так как американское влияние в мире снижается.
Розовский район Запорожья захотел присоединиться к ДНР
Жители Розовского района Запорожской области заявили о намерении присоединиться к Донецкой народной республике (ДНР).
«Розовский район Запорожья самостоятельно организовал и провел собрание, на котором присутствовали уполномоченные местными жителями люди для принятия решений», – сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале .
Он добавил, что присутствующие единогласно проголосовали за присоединение к ДНР.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецкая народная республика изучит вопрос о возможности вхождения в состав Российской Федерации.
Глава ЛНР Леонид Пасечник также допустил проведение референдума по поводу вступления республики в состав России.
Военный эксперт рассказал о тактике уничтожения укрепрайонов ВСУ
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«Для того, чтобы взять укрепрайоны, нам потребуются все виды вооружения. Причем «долбить» по ним придется с расстояния. И только когда укрепления рухнут, будет смысл переходить к зачистке», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее Сергей Лавров анонсировал начало второй фазы спецоперации на Украине.
«Укрепрайоны ВСУ строились последние восемь лет. Просто так взять их не получится. Необходима массированная атака всеми видами оружия. Я говорю и о минометном огне, и об артиллерийском, и реактивном, а также ракетном и воздушно-бомбовом. Только после этого можно будет переходить к зачистке», – рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«При этом для нас важно сделать так, чтобы ВСУ не смогли получить дополнительную помощь – продовольствие, боеприпасы, оружие и личный состав», – заметил собеседник. «Совершенно точно можно сказать, что мы полностью контролируем воздух, так что здесь поддержка для ВСУ обрублена. Что касается дорог, то надо сделать так, чтобы они хорошо простреливались. Я даже не исключаю, что их придется заминировать», – подчеркнул военный эксперт.
Перенджиев также обратил внимание на то, что часть укрепрайонов расположена в жилой зоне. «Там, где есть такая возможность, необходимо организовывать гуманитарные коридоры и выводить гражданских. Те же, кто там останутся, должны быть предупреждены, что дороги заминированы», – заключил Перенджиев.
«Российская операция на востоке Украины направлена на – как уже было объявлено – полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», – сказал во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today.
Минобороны России пока официально не сообщало о начале второй фазы спецоперации на Украине, однако на это указывает ряд косвенных признаков. В частности, только за прошедшие сутки высокоточные ракеты подавили 13 опорных пунктов украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника, прежде всего – в Славянске, Барвенково и Попасной.
Кроме того, ВКС России нанесли удары по 60-ти военным объектам Украины, а ракетные войска и артиллерия поразили более тысячи военных объектов и 1214 мест сосредоточения живой силы противника. Среди них – 25 пунктов управления украинских подразделений. Также активизация боевых действий наблюдается в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские войска ликвидировали несколько установок «Бук-М1».
В подтверждение этого выступил и министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, «российская армия выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции». «Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни», – добавил он.
Военные в ДНР также сообщают о наращивании огней мощи. «По всем признакам, либо мы подготовились к серьезному наступлению, либо оно уже действительно началось», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. «Однозначно есть активизация работы авиации. Она работает все более интенсивно. Насколько я понимаю, системы ПВО противника не очень эффективны против нас. Либо же мы пренебрегаем рисками для выполнения конкретной боевой задачи», – пояснил Ходаковский.
При этом экс-депутат Верховной рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев предположил, что продвижение российских войск будет идти медленно в силу многих факторов. «Власти Украины и их западные союзники прекрасно понимали, что будут делать российские войска. Они взвешивали ситуацию, считали количество наших, количество своих, количество техники, и приняли решение оставить свои войска там», – отметил экс-депутат в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
«Если бы они видели, что шансов у них нет, они бы отошли к Днепропетровску, к Запорожью, спрятались бы в большие города, как они это сделали в Харькове. Но они считают, что шансы есть. Они стягивают туда лучшее вооружение, которое им поставляют западные страны», – рассказал он.
Царев отметил, что вооруженные силы Украины и нацбаты выстраивали оборону в Донбассе очень долго. «За последние пару недель они укрепили свои линии обороны, которые в общем-то семь с половиной лет выстраивали. Они готовились к войне, поэтому легкой прогулки для нас не будет. Не нужно ругать наши войска за медленное продвижение, у них очень тяжелая задача», – добавил политик.
Россияне назвали ожидаемый результат военной спецоперации на Украине
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Почти половина россиян (45%) считает, что результатом военной спецоперации России на Украине должен стать суд над украинскими нацистами за совершенные преступления, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Еще 39% назвали ожидаемым результатом спецоперации отказ Украины от вступления в НАТО и объявление ею статуса нейтральной страны. Треть опрошенных считают, что результатом должно стать признание независимости ЛНР и ДНР со стороны Украины (34%).
По 32% граждан России назвали итогом спецоперации закрепление безъядерного статуса Украины и введение уголовной ответственности за пропаганду нацизма на Украине, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
Между тем большинство россиян считают, что на Украине есть организации, которые исповедуют идеологию нацизма (88%). Считают, что их нет, 4%, еще 8% респондентов затруднились ответить.
Большинство (76%) считает, что украинские нацистские организации представляют угрозу для России и российских граждан. Противоположной точки зрения придерживаются 14%. 6% затруднились с ответом, 4% не отвечали на этот вопрос.
С тем, что власти Украины скорее поддерживают нацистские организации, согласились 70% россиян; с тем, что скорее не поддерживают, – 8%. Еще 14% считают, что украинское руководство их не замечает. Затруднились дать ответ 8%.
Ранее политолог Наталья Линдигрин заявила газете ВЗГЛЯД, что «все большее число россиян считают, что дальнейшее затягивание конфликтной ситуации в Донбассе представляло бы реальную угрозу безопасности нашей страны».
Шольц заявил, что нельзя допустить победы России на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить победы российской армии на Украине, заявил он на пресс-конференции по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран.
Участие в переговорах приняли президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, Польши Анджей Дуда, Румынии Клаус Йоханнис, премьеры Великобритании Борис Джонсон, Италии Марио Драги, Японии Фумио Кисида, а также глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.
«Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну», – сказал Шольц.
Также канцлер призвал президента России Владимира Путина остановить обстрел украинских городов, отвести войска и установить немедленное перемирие.
Ранее Шольц заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны.
Кадыров показал трофеи чеченского спецназа на Азовмаше
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о зачистке Азовмаша от украинских националистов, а также показал трофейную технику.
«В Мариуполе не прекращается работа по зачистке зданий промзоны. На этом видео один из самых крупных промышленных объектов в ДНР, который бандеровцы и нацики использовали в качестве одной из своих многочисленных баз», – написал Кадыров в Telegram.
По его словам, чеченские военные прочесывают каждый квадрат некогда мощного предприятия, которое «азовские вурдалаки превратили в приличный укрепрайон» (националистический батальон «Азов» против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело).
«По ходу действий в одном из цехов затрофеили три единицы техники нациков. Но это далеко не предел. Счет оружию и боеприпасам, отбитым у бандитов, давно потерян. Уже даже можно не использовать свои боекомплекты и атаковать трофейными», – добавил Кадыров.
Напомним, во вторник Кадыров заявил о скором освобождении завода «Азовсталь».
Эксперты назвали цену на нефть в случае запрета ее экспорта из России
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Полный запрет на поставки российской нефти может привести к тому, что стоимость этого сырья на мировом рынке поднимется до 170 долларов за баррель, говорится в прогнозе консалтинговой HIS Markit, входящей в S&P Global.
Эксперты привели три возможных сценария развития, и украинский конфликт отражен на котировки во всех трех случаях, передает ТАСС со ссылкой на отчет компании.
Наиболее радикальный сценарий называется «Полная остановка», он предполагает, что под сокращение попадет экспорт российской нефти в объеме 4-6 млн баррелей в сутки (б/с).
При таком развитии событий стоимость нефти марки Brent продолжит расти до сентября 2022 года, она достигнет 170 долларов за баррель. Позже она снизится и опустится до 120 долларов за баррель к весне 2023 года.
По этому сценарию Иран также не может экспортировать нефть, а Саудовская Аравия и ОАЭ не смогут увеличить добычу до максимума в короткие сроки.
Базовый сценарий носит название «Восторг», при нем Россия из-за санкций теряет от 1 до 2 млн б/с экспорта. Большую часть в таком случае возмещают из стратегического запаса стран МЭА – до 1,3 млн б/с за несколько месяцев.
При таких обстоятельствах стоимость Brent не выйдет за рамки 120 долларов за баррель и к 2023 году уменьшится до 90 долларов за баррель.
Третий сценарий называется «Слабый спрос». Он предполагает, что российский экспорт сократится на 1 млн б/с, но выпадение из рынка будет компенсировано снижением спроса в Китае, где есть новые вспышки коронавируса. В при таких условиях цена нефти опустится в 2022 году ниже 90 долларов за баррель, а в 2023 году – ниже 70 долларов за баррель.
Ранее МВФ в своем прогнозе указал, что средняя стоимость нефти в 2022 году вырастет на 54,7% по сравнению с показателями прошлого года, а на газ – почти на 147%.
Россия оценила идею генсека ООН о «пасхальном перемирии» на Украине
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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что «немного скептичен» в отношении предложенного генсеком ООН «пасхального перемирия» на Украине.
Полянский пояснил, что относится к предложению так, «потому что знает, как это было в прошлом» – Россия «объявляла прекращения огня», открывала гуманитарные коридоры, но те «либо не использовались Украиной, либо были использованы с некими зловредными целями для постановки провокаций, подобных той, что случилась в Буче». Он не видит смысла «вступать в игру с украинцами по таким вопросам». Однако, как подчеркнул Полянский, решение зависит не от него: «Такие вещи решаются в Москве Министерством обороны».
Полянский также заявил, что «Российская экономика с санкционным прессингом успешно справляется, находя во всей этой ситуации новые возможности для собственного развития и новых надежных партнеров», передает РИА «Новости».
Он назвал псевдомиротворческими призывы ряда западных стран и структур к прекращению огня на Украине, ставящие целью перевооружение украинских сил в ходе паузы в боевых действиях. Дипломат подчеркнул, что «так или иначе задачи специальной военной операции по освобождению Донбасса, демилитаризации, денацификации Украины и устранению исходящих оттуда угроз России обязательно будут выполнены».
Оценивая ситуацию в Мариуполе, Полянский заявил, что мирные жители на заводе «Азовсталь» могли оказаться лишь в качестве живого щита для украинских националистов и радикалов. «Радикалы и неонацисты не гнушаются прикрываться от наших военных на заводе «Азовсталь» тем, что спустя месяц блокады они вдруг сообщили, что все это время с ними якобы находятся мирные граждане. Это при том, что до вчерашнего дня они об этом не сообщали. Не вспоминали ни о каких гражданских, даже когда окруженные военные сотнями шли сдаваться в плен», – сказал он.
По его мнению, «забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер». Он считает, что украинцы нужны Западу в качестве пушечного мяса в его опосредованной войне с Россией. При этом «производители вооружений в западных странах довольно потирают руки, подсчитывая собственные барыши». Кроме того, «явно довольны и восточноевропейские члены НАТО», получившие «обещания поставок новой натовской техники». А Вашингтон, «подталкивая европейцев к все более и более жестоким экономическим санкциям», стремится «прочно подсадить их на свою газовую иглу».
«Ну и что, что американский СПГ в разы дороже российского? Зато это молекулы свободы, по выражению одного из американских министров, платить за которые будут не американцы, а европейцы», – заявил Полянский.
Россия распространила в Совете безопасности ООН в качестве официального документа очередные свидетельства об опасной военно-биологической деятельности на Украине. Полянский отметил, что США координировали работу сети лабораторий на Украине.
Напомним, относительное затишье, продолжавшееся несколько недель во время спецоперации на Украине, подошло к концу, на Украине началась следующая стадия военной операции России.
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Выступивший с Зеленским перед парламентом Греции боевик «Азова» ликвидирован
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В боях в Мариуполе убит «грек Михаил» – боевик «Азова», который выступал перед парламентом Греции вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают СМИ.
Греческий телеканал Skai сообщил, что «согласно информации, боевик «Азова» убит в боях в Мариуполе». Канал не уточнил, откуда поступила такая информация, передает РИА «Новости».
Официального подтверждения смерти «грека Михаила» с украинской стороны не было. Однако греческие СМИ не располагают ни его фамилией, ни другими персональными данными, пишет «Московский комсомолец».
Греческие СМИ отмечают, что точно никто не знает, что стало с «греком Михаилом».
Напомним, Зеленский выступил по видеосвязи перед депутатами парламента Греции. Вместе с ним к депутатам обратились два этнических грека – боевики украинского националистического батальона «Азов». Вместо ожидаемого Зеленским одобрения и обещаний помощи он получил шквал критики практически от всех крупнейших политических сил Афин.
Стала известна позиция Италии по вопросу оплаты за российский газ
Италия не станет выполнять российские условия по оплате за газ, если ЕС сочтет их нарушением санкций, сообщают источники.
Как сообщает Bloomberg, «Италия откажется выполнять новые условия оплаты за газ, которых требует Москва, если Европейский союз придет к выводу, что это нарушит санкции». По данным агентства, ЕС в рамках предварительной оценки счел требования Москвы нарушением санкций. Власти Италии ждут, когда ЕС закончит юридический анализ, передает РИА «Новости».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей. До этого Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
В ДНР заявили о ликвидации под Донецком командира батальона ВСУ
В результате точечного удара под Донецком был убит командир 2-го механизированного батальона 54-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Стець, заявили в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).
«Военное руководство Украины пытается скрыть факт массовых потерь и сдачи в плен военнослужащих 2-го механизированного батальона 54-й бригады ВСУ. Также хочу отметить, что сегодня в результате точечных ударов был уничтожен командир батальона майор Стець Сергей Олегович», – приводит ТАСС заявление официального представителя оборонного ведомства республики.
Управление Народной милиции ДНР также опровергло заявление генерального штаба ВСУ о том, что украинским военным якобы удалось восстановить контроль над поселком Марьинка, который ранее был занят силами ДНР.
Ранее Министерство обороны России впервые опубликовало подробные данные о потерях в ВСУ, а также среди прибывших на Украину иностранных наемников.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему президент Украины Владимир Зеленский скрывает истинное число потерь ВСУ.
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В ДНР сообщили о более 100 вышедших из подвалов «Азовстали» мирных жителях
В Мариуполе 120 мирных жителей, прятавшихся в подвалах в районе завода «Азовсталь», вышли к военным Донецкой народной республики, сообщил источник в силовых структурах ДНР.
«Сто двадцать человек. Нет [не с завода], они на проходной были в подвалах», – передает его слова ТАСС.
Отмечается, что люди вышли сами. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе освободят от украинских националистов уже 19 апреля.
Вооруженные силы России открыли в 14.00 мск гуманитарные коридоры для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков, но ими никто не воспользовался.
Ранее во вторник группы военных Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) частично приступили к штурму территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Перед этим командир батальона «Восток» показал кадры удара авиации России по «Азовстали», где остаются порядка 1,5–2 тыс. «азовцев».