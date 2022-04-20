ДНР национализировала объекты системы газоснабжения на освобожденной территории

Эксперты назвали Запад и Хрущева виновниками возрождения украинского нацизма

«Украинские фашисты совершали такие страшные преступления против человечности, как расстрел в белорусской Хатыни, уничтожение евреев и советских военнопленных в Бабьем Яру, Волынская резня поляков», – сообщил политолог Владимир Шаповалов на прошедшем в Москве круглом столе, где была обозначена прямая связь между пособниками фашистов времен войны и современным нацизмом на Украине.

«Для всех нас 19 апреля – значимая дата памяти о тех жертвах, которые понесла наша страна в результате нацистской агрессии», – отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он напомнил, что 19 апреля 1943 года был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев».

Во вторник, в годовщину принятия указа, по всей стране прошел День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. К памятной дате был приурочен и организованный Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) круглый стол на тему: «Вопросы денацификации: история, инструменты, перспектива».

Ответственность за преступления на оккупированных гитлеровцами территориях несут не только эсэсовцы и подразделения вермахта, но и разнообразные коллаборационисты, и не в последнюю очередь украинские – сторонники идеологии «интегрального национализма» Дмитрия Донцова, отметил Шаповалов.

«Именно украинские фашисты совершали такие страшные преступления против человечности, как расстрел в белорусской Хатыни. Они напрямую причастны к уничтожению евреев и советских военнопленных в Бабьем Яру под Киевом – когда только за одни сутки было расстреляно не менее 30 тысяч человек. Они участвовали в Волынской резне – этнической чистке против польского населения. Имена Степана Бандеры, Романа Шухевича, Андрея Мельника – лидеров украинских нацистов – очень тесно связаны с преступлениями немецких нацистов», – подчеркнул замдиректора Института истории и политики МПГУ.

Логичным результатом победы над нацизмом стал Нюрнбергский трибунал, который лег в основу современного понимания международного права, отметил Шаповалов. Он напомнил – именно тогда, в 1945-1946 годах было сформулировано такое понятие, как преступление против человечности и геноцид. «Сейчас Россия продолжает дело поиска и наказания нацистов, в частности, в последние годы у нас состоялось два судебных процесса, в рамках которых преступления против советских граждан были квалифицированы в качестве геноцида. «Без срока давности» – так называется программа поиска и наказания преступников и почитания памяти наших жертв в Великой Отечественной войне», – напомнил Шаповалов.

Другой участник круглого стола ЭИСИ, депутат Госдумы Олег Матвейчев напомнил, что после окончания Великой Отечественной войны многие годы, вплоть до середины 1950-х годов, продолжалось уничтожение бандеровщины. По данным историков, жертвами банд УПА*, действовавших на Западной Украине, стали около 15 тысяч военнослужащих и не менее 100 тысяч мирных жителей. Но первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев совершил ошибку, когда реабилитировал всех украинских националистов и вернул их из лагерей, отметил Матвейчев.

«Но никакая бандеровская идеология не сохранилась бы до наших дней, если бы у нее не было гигантской финансовой и медийной базы на Западе, –

подчеркнул депутат. – Сразу после окончания войны нацистские преступники, как немецкие, так и украинские коллаборационисты, находили прибежище в Соединенных Штатах. Либо США обеспечивали им это прибежище в других государствах, которые были под их патронажем. Это Латинская Америка и Канада, которая стала для бывших бандеровцев гнездом, где они нашли не просто прибежище, но и где они получили мощности для того, чтобы распространять свою литературу, создавать библиотеки, тиражировать всевозможные манифесты», – напомнил Матвейчев.

Добавим, что управление ФСБ по Крыму и Севастополю в рамках проекта «Без срока давности» обнародовало архивные материалы, свидетельствующие о преступлениях одного из таких коллаборационистов – Федора Федоренко по прозвищу Черный Федор. Этот командир украинского подразделения численностью около 200 человек принимал участие в «операции «Рейнхард» – уничтожении евреев и цыган на территории Польши. Обервахманн СС Федоренко, будучи заместителем командира одной из охранных рот в концлагере Треблинка, принимал участие в расстрелах заключенных.

После войны украинский коллаборационист бежал в США, но в начале 1980-х годов был экстрадирован по запросу Советского Союза и осужден на открытом процессе в Симферополе. Документы о преступлениях Федоренко и «других пособников нацистов, совершивших преступления в отношении мирных граждан в концлагере Треблинка на территории Польши», отныне доступны широкой общественности, говорится в сообщении крымского УФСБ.

Тему преемственности между гитлеровскими пособниками и современным украинским неонацизмом затронул руководитель Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты России Максим Григорьев. По его словам, символом этой преемственности можно считать 50-томную энциклопедию Украинской повстанческой армии*, изданную в канадском Торонто и обнаруженную недавно на одной из разгромленных баз националистического полка «Азов».

Украинский фашизм, не мог существовать сам по себе, он всегда опирался на внешнюю поддержку: Австро-Венгрия, Польша, гитлеровская Германия, затем США, подчеркнул Григорьев. «К сожалению, на протяжении последних восьми, а на самом деле 30 лет, украинский фашизм подпитывался при прямой нескрываемой поддержке США, Великобритании и других стран, взращивался естественно против России, – указал эксперт.

В ходе дискуссии на круглом столе ЭИСИ были представлены видеоматериалы, которые свидетельствуют о преступлениях украинских неонацистов в ходе нынешних боев в Мариуполе. В них мирные жители, ставшие очевидцами преступлений, приводят примеры зверских убийств, жестокостей, насилия и бесчеловечного отношения к мирным жителям города.

19 апреля по всей России проводятся памятные мероприятия, посвященные Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Так, в частности, в московском Музее Победы 19 апреля проходит первый всероссийский школьный исторический форум «Сила – в правде». В рамках форума также открылась выставка «Обыкновенный нацизм», посвященная истории возникновения и развития украинского варианта этой человеконенавистнической идеологии. В экспозицию вошли более ста предметов, связанных не только с периодом Великой Отечественной войны, но и с событиями на Украине в 2014–2022 годах.

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