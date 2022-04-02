Песков признался, что пользуется VPN

Блогеры на прощание посмеялись над уехавшей гендиректором «Яндекса»

Российские блогеры посмеялись над решением гендиректора «Яндекса» Елены Буниной уехать в Израиль из-за «нежелания жить в стране, которая воюет со своими соседями».

«Гендиректор Яндекса уехала из России, потому что «не может жить в стране, которая воюет со своими соседями». И поэтому теперь живет в Израиле. В Израиле, Карл», – написала в Telegram-канале гендиректор RT Маргарита Симоньян.

«С одной стороны, параграфы «не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями» и «я перелетела в Израиль» вполне можно назвать взаимоисключающими. И тем ограничиться. С другой стороны, можно также предположить, что Елена тайно и не привлекая внимание санитаров руководила перспективным направлением «Яндекс.Логика», но что-то пошло не так. В этом случае – безусловно, слава богу за все», – сыронизировал «Русский Сыч».

Уехавшей в невоюющий Израиль Буниной Коробков-Землянский рекомендовал загуглить Palestine.

«Так мы узнали, что гендиректор Яндекса не знает то ли географии, то ли истории, то ли текущей политики, то ли всего перечисленного сразу. Иначе она была бы в курсе, что Израиль воюет ровно с половиной своих соседей: с 2 из 4», – говорится в сообщении Мюсли вслух.

«Бунина не хочет возвращаться в страну, которая «воюет со своим соседом», но сама почему-то сидит в Израиле, находящемся в непрекращающемся военном конфликте с Палестиной. Ничего у нее при этом не отщелкивает», – удивился Медиатехнолог.

Руководитель российского «Яндекса» бежала из страны в Израиль.Это опять же к вопросу о том, что дела с суверенизацией российского сегмента интернета идут посредственными темпами... Кстати, может Бунина не в курсе, но Израиль регулярно бомбит соседнюю страну. Но скорее всего «это другое», предположил Борис Рожин.

Ранее СМИ сообщили, что генеральный директор «Яндекса» в России Бунина покинула должность. По данным The Bell, Елена Бунина уехала из России и сейчас работает в израильском офисе «Яндекса», она заявила, что «не может жить в стране, которая воюет со своими соседями».