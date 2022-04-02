Члены ОП увидели напоминания об агрессии НАТО против Сербии

Члены Общественной палаты России Александр Малькевич и Алена Булгакова увидели напоминания об агрессии НАТО против Сербии.

Члены Общественной палаты находятся в Белграде в качестве членов делегации международных наблюдателей ОП России, которая даст оценку президентским и парламентским выборам в Сербии.

Гостям показали здания, которые стали символами искусственной внешней «демократизации» со стороны стран Запада.

«Сегодня мы увидели памятники чудовищных преступлений НАТО, которые происходили в 1999 году. Эти дома специально до сих пор оставлены разрушенными в качестве напоминания о тех событиях для будущих поколений. По городу их очень много – мы были у зданий МВД, Минобороны, Генштаба. На фото и видео все прекрасно видно. Казалось бы, невозможно себе представить, чтобы практически рядом с самым центром Европы, при полном попустительстве других стран творилось такое! Однако это было... Подчеркну, бомбардировки происходили без какого-то разрешения или ордера, ООН никогда никаких санкций на это не давало. Просто несколько стран решили развязать бойню», – рассказал Малькевич в Telegram.

Отмечается, что Общественная палата подготовит образовательно-воспитательный модуль, разоблачающий военные преступления Запада. Урок будет создан на основе собранных в различных странах свидетельствах нарушений международного права со стороны западной коалиции. Инициаторами стали Александр Малькевич и Алена Булгакова. Малькевич добавил, что Россия выступает против такого миропорядка.

Представители Общественной палаты провели встречу с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. Было отмечено, что Сербия ежедневно повторяет тезисы о том, что введение каких-либо санкций против России не соответствует интересам Белграда. Республика продолжит сохранять такую позицию, несмотря на давление Запада, говорится в публикации Общественной палаты.