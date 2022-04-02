Песков назвал настоящий бренд России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал главу российского государства Владимира Путина настоящим брендом страны.

«У нас все-таки бренд – Путин, это действительно так», – приводит ТАСС слова Песков в интервью каналу «Беларусь-24». Так он ответил вопрос, что является брендом для России.

«У нас он (Путин) пользуется совершенно уникальной поддержкой, уровень поддержки президента с начала военной операции (на Украине) существенно вырос и сейчас ушел за 80%», – констатировал пресс-секретарь.

«Наверное, со мной согласятся специалисты-социологи и политологи: в той или иной должности практически 22 года быть у власти и иметь поддержку населения больше 80% – это можно заносить к Книгу рекордов Гиннесса, это огромный уровень поддержки», – подчеркнул представитель Кремля.

По его мнению, «президент пользуется этой поддержкой, черпает силы из этой поддержки и принимает такие решительные действия».

Как сообщал ВЦИОМ, за прошедшую неделю – с 21 по 27 марта – уровень одобрения деятельности президента Владимира Путина вырос до 79% (на предыдущей неделе показатель равнялся 77,9%). На прямой вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,0% респондентов (+0,4 п.п. за неделю).