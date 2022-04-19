Псаки анонсировала новые санкции США против России

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19 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 22:15  |  vz.ru
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Последствия удара Запада по российской экономике оказались неожиданными

Экономика России устояла под санкционным натиском США и ЕС Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Санкционный блицкриг Запада против России провалился, констатировал Владимир Путин. Коллапса банковской системы не произошло, рынки и курс рубля стабилизировались, дефицита товаров в магазинах тоже нет. Однако реальной экономике предстоит структурная трансформация для адаптации к новым экономическим реалиям, ожидают в Центробанке. К чему именно готовиться бизнесу и россиянам в этом году?  Подробности...
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Большое наступление в Донбассе началось с маленького городка

Российские части применят в Донбассе запутывающую ВСУ тактику REUTERS/Alexander Ermochenko
Украина заявила о потере небольшого городка в Луганской области – районного центра Кременная. И хотя власти ЛНР официально пока не подтвердили взятие города, эксперты говорят, что без контроля над Кременной крайне затруднительны дальнейшие действия по взятию в кольцо донбасской группировки ВСУ. Почему этот небольшой райцентр имеет столь важное стратегическое значение? Подробности...
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«Зеленые фуражки» могут отодвинуть опасность от российско-украинской границы

Пограничники способны принять участие в том числе в спецоперации на Украине Алексей Павлишак/ТАСС
Украина активно обстреливает территории российских приграничных областей – Воронежскую, Белгородскую, Курскую. 14 апреля ВСУ нанесли удар из вертолетов по поселку Климово в Брянской области. Бьют по мирным жителям, а еще по российским пограничникам. Бывший глава погранслужбы России генерал Николай Бордюжа рассказал газете ВЗГЛЯД, как обеспечить безопасность приграничных территорий нашей страны.  Подробности...
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Как будет выглядеть вторая фаза спецоперации на Украине

Российские РСЗО наносят удары по противнику Сергей Бобылев/ТАСС
Относительное затишье, продолжавшееся несколько недель во время спецоперации на Украине, подошло к концу. Официально объявлено о старте второй фазы боевых действий. Каким образом она началась, по каким направлениям будет вестись наступление – и какие силы противостоят натиску военных России и ЛДНР? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Патриотам нужен новый язык

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
На смену плоской и однозначной потребительской картине мира, одним из элементов которой является «стыд за русских», приходит неоднозначная, контрастная, объемная, трагическая картина, которую сложно вместить неподготовленному человеку. Подробности...

Россия должна начать ядерные испытания

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Для России вопрос надежности подавляющего числа ядерных и термоядерных зарядов при определенных обстоятельствах превратится в вопрос выживания. А проверить их полностью методами компьютерного моделирования нельзя. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Людям дарована победа над страданиями

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Те, кто переносят страдания с терпением и верой, страдают со Христом – и с Ним будут прославлены. Это вера, которая помогала многим поколениям наших предков пройти через долгие и трагические века нашей истории – и помогает многим сейчас. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Вторая фаза спецоперации началась

Британия познала цену русофобии

Обсуждение: 6 комментариев

Как Украина унижает Германию

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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Надо ли преподавать историю России в школах с 1 класса?
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Кто победит на президентских выборах во Франции?
  • Марин Ле Пен

  • Эммануэль Макрон
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Псаки анонсировала новые санкции США против России
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    Ольга Андреева: России отведена роль вершителя справедливости

    на ваш взгляд


    Надо ли преподавать историю России в школах с 1 класса?

    Псаки анонсировала новые санкции США против России

    		   19 апреля 2022, 21:07
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Администрация США может в очередной раз ужесточить режим односторонних санкций в отношении России на текущей неделе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    На регулярном брифинге для журналистов у нее поинтересовались, следует ли ждать «новых санкций в отношении России на этой неделе». «[Таковые] могут быть», – ответила официальный представитель президента США, сообщает ТАСС.

    «Мы все еще рассматриваем [этот вопрос], идет процесс, касающийся дополнительных санкций. Некоторые [из них] изучаются [исполнительной ветвью власти США]», – заявила Псаки. Она не уточнила, о каких именно ограничительных мерах может идти речь.

    Ранее СМИ писали, что санкции против России могут стать одним из факторов дальнейшего роста инфляции в США и затруднить для администрации американского президента Джо Байдена и демократов ситуацию перед предстоящими в ноябре промежуточными выборами в Конгресс.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто виноват в рекордной инфляции в США и Европе. 


    Рогозин «перевел на русский» слова Харрис о противоспутниковом оружии США
    		    19 апреля 2022, 09:27
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Ольга Никитина

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление вице-президента США Камалы Харрис о приостановке испытаний противоспутникового оружия.

    «Перевожу на русский язык ею сказанное: Соединенные Штаты завершили серию испытаний противоспутникового оружия и поставили его на вооружение Космических сил США», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

    Напомним, Харрис, выступая на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, заявила, что «США берут на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия и призывают другие страны присоединиться к ним». Она объявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия, так как «эти тесты опасны». По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.

    В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. 

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    Коментарии (53)
    Сенатор: Зеленскому придется говорить только о полной капитуляции Украины
    		    17 апреля 2022, 16:14
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Михаил Мошкин

    «Цель вашингтонских покровителей Зеленского – конфликт на истощение между Украиной и Россией. С учетом этой американской поддержки, украинский президент и говорит все, что ему взбредет в голову», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор от Крыма Сергей Цеков. Так он прокомментировал условия Зеленского, который тот выдвинул для «обсуждения статуса Крыма».

    «В том, что киевская делегация на переговорах в Стамбуле говорила одно, а сейчас Владимир Зеленский заявляет совсем другое, нет ничего удивительного. С такой противоречивостью в суждениях Зеленского мы сталкивались задолго до начала спецоперации – с того момента, как он стал президентом. Можем привести уйму примеров, когда он говорил одно, потом прямо другое – прямо противоположное, потом делал третье», – заметил сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

    Киев готов обсуждать с Москвой вопросы о статусе Крыма и о возможности отказа Украины от вступления в НАТО лишь после вывода войск с украинской территории и прекращения боевых действий, заявил Владимир Зеленский в интервью сетевым СМИ. При этом, как признал сам украинский президент, позиция Москвы кардинально иная – нейтральный статус Украины должен быть условием для переговорного процесса, а не предметом для торга. Что касается вопроса о нахождении Крыма в составе России, то он обсуждению не подлежит.  

    Заявление Зеленского фактически уничтожает почву для переговоров, и это было предсказуемо, отметил Цеков. «Цель вашингтонских покровителей Зеленского – конфликт на истощение между Украиной и Россией. С учетом этой американской поддержки, украинский президент и говорит все, что ему взбредет в голову – с целью затягивания конфликта. Украина же в такой ситуации выступает лишь как инструмент коллективного Запада в его противостоянии с Россией», – подчеркнул сенатор.

    «Мы в Русской общине Крыма еще около 15-20 лет назад указывали на то, что Украина выступает как орудие в руках Соединенных Штатов в борьбе против России. Как говорят сейчас – вести военные действия до последнего украинца. Они готовы жертвовать боевиками «Азова», блокированными в Мариуполе, и тем более – готовы жертвовать мирными гражданами Украины», – добавил Цеков.

    Поэтому рассуждения Зеленского «можно слушать, но не следует принимать в расчет», добавил собеседник. «После полного достижения результатов специальной военной операции, ему если и придется о чем-то говорить, то только об условиях полной капитуляции. К чему Зеленский и приведет Украину, в конце концов, своими действиями», – подчеркнул сенатор от Крыма.

    Киев отошел от важнейших положений, зафиксированных на переговорах в Стамбуле 29 марта, констатировал в середине прошлой недели глава МИД России Сергей Лавров. В том числе в проекте соглашений, который передала украинская сторона, отсутствует пункт о Крыме. Киев, отойдя от достигнутых на переговорах России и Украины в Стамбуле договоренностей, вернул этот процесс в тупиковую ситуацию, отметил президент России Владимир Путин.

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    Коментарии (49)
    Российские военные показали паспорт убитого в Мариуполе наемника из США
    		    17 апреля 2022, 08:10
    Фото: t.me/RtrDonetsk
    Текст: Антон Никитин

    Военнослужащий Армии РФ с позывным «Керчь» продемонстрировал паспорт убитого наемника из США, воевавшего на стороне националистов в Мариуполе, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.

    «Военнослужащий Армии РФ с позывным «Керчь» показывает паспорт убитого наемника из США, воевавшего на стороне националистов в Мариуполе. На паспорте ручкой нанесены координаты места, где похоронен этот гражданин. Это сделано для того, чтобы его родственники могли найти тело и перезахоронить», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Репортер Руденко V».

    Накануне в СК пообещали допросить очередного пойманного в Мариуполе английского наемника Шона Питера, который служил в 36 бригаде морской пехоты ВСУ. Ранее стало известно, что среди пленных морпехов ВСУ, которые сдались в районе металлургического комбината имени Ильича, оказался британский наемник Эйден Эслин.

    В пятницу замруководителя комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов заявил, что в ходе спецоперации на Украине в плен попали военнослужащие стран НАТО. Кроме того, в СК пообещали изучить данные Минобороны России об участии наемников из Польши и Франции в боевых действиях на стороне Украины. Также хорватские журналисты заявили, что в Мариуполе на стороне ВСУ воюют 200 наемников из Хорватии.

    Российские военные, руководствуясь гуманными принципами, учитывая катастрофическое положение на металлургическом комбинате «Азовсталь», предложили боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие.

    В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя зачищена от боевиков, в плен сдались почти 1,5 тыс. человек, остатки неонацистов заблокированы на «Азовстали». По его данным, к 16 апреля общая численность укрывшихся на «Азовстали» украинских военных, нацистов и иностранных наемников сократилась до 2,5 тыс. человек. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Вооруженных сил России покинуть Мариуполь. По его словам, уничтожение блокированных в Мариуполе «поставит точку на всех переговорах».

    В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от украинских националистов металлургический комбинат имени Ильича (ММК Ильича) в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».

    В минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%». По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.

    В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.

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    Коментарии (104)
    Госдеп выступил с угрозами в адрес Китая

    19 апреля 2022, 04:58

    Текст: Антон Антонов

    Китай ждут «серьезные последствия», если он решит помочь России обойти санкции, заявил глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.

    Прайс заявил, что американцы намерены «отслеживать уровень поддержки России» Китаем. В Госдепе подчеркнули, что Пекин будут ждать «серьезные последствия» как со стороны США, так и со стороны их «союзников и партнеров», если «Китай предоставит вооружения, снабжение или попытается помочь России обойти санкции», передает ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине. Ппремьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Пекин намерен придерживаться независимой позиции в отношении событий на Украине. 

     

    Коментарии (32)
    WSJ: Россия избежала изоляции из-за неприятия санкций США в мире
    		    17 апреля 2022, 07:36
    Фото: Ohde/face to face/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Нежелание многих стран вводить санкции против России по примеру Запада привело к расколу в мире, что, вероятно, позволит Москве обойти ограничительные меры, говорится в статье The Wall Street Journal.

    Авторы статьи подчеркнули, что лидеры западных держав пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, однако они сталкиваются с сопротивлением крупнейших развивающихся стран, включая такие демократии, как Индия, Бразилия и ЮАР, передает РИА «Новости».

    «Этот раскол открывает России возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве говорить, что ее поддерживают по всему миру», – говорится в публикации.

    Обозреватели издания напомнили, что Саудовская Аравия, будучи давним стратегическим партнером США, отказалась осуждать Москву и не последовала призыву Вашингтона увеличить добычу нефти, чтобы сдержать рост цен.

    «Китай видит Россию как союзника в противостоянии США и их западным союзникам. Два соседа стремятся разрушить возглавляемый Штатами мировой порядок и сделать так, чтобы Пекин и Москва контролировали свои регионы», – считают публицисты.

    Авторы заключили, что вторжение США в Ирак в 2003 году породило в некоторых странах мнение о том, что Белый Дом виноват в нарушениях суверенитета, против которых сам выступает.

    Ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Россия и Китай стремятся изменить «основанный на правилах» мировой порядок.

    Напомним, Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани. Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что европейские компании-потребители российского газа изучают вопрос оплаты за поставки из России в рублях, некоторые из них уже согласились с таким подходом. Кроме того, Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о продаже части своей нефти в юанях.

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    Коментарии (13)
    США решили направить делегацию в пять стран убедить «изолировать Россию»

    18 апреля 2022, 09:09

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Американские сенаторы отправятся в пять стран, чтобы убедить власти осудить происходящее на Украине, сообщили СМИ.

    Как пишет The Hill , четыре сенатора и член палаты представителей США собрались в Польшу, Индию, Германию, Непал и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

    Уточняется, что американские представители посетят данные страны в течение девяти дней, передает RT.

    Как пишет газета, по мнению американской стороны, страны, в которые собираются сенаторы, не в достаточной степени поддерживают попытки Запада «изолировать Россию».

    Напомним, российский лидер Владимир Путин по итогам пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме Восточный заявил, что Россия и Белоруссия должны углублять интеграцию в рамках Союзного Государства в условиях санкционной войны, Москва и Минск будут вместе противостоять попыткам изолировать их от глобальной экономики.

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    Коментарии (14)
    Байден отказался ехать на Украину и отправлять туда войска США
    		    19 апреля 2022, 01:43
    Фото: Sarah Silbiger/Pool/CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден не собирается отправлять войска США на Украину и не планирует ехать туда сам, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    Псаки сказала, что «планов поездки президента» на Украину «нет». При этом она заявила, что в интересах безопасности Белый дом или правительство США «не будет заявлять, кто и когда» посетит Украину в текущей ситуации, передает РИА «Новости».

    США продолжают оказывать «беспрецедентный» объем помощи Киеву и не исключают дальнейших санкций в отношении Москвы, сказала она, добавив, что у «президента и его администрации по-прежнему нет планов оправки военных для ведения войны с Россией». Байден «не считает, что это отвечало бы интересам международной безопасности или американцев».

    Комментируя слова сенатора-демократа Криса Кунса о том, что Вашингтону следует рассмотреть вопрос отправки военных на Украину, Псаки заявила, что Байден поддерживает дружеские отношения с сенатором, но не разделяет его мнение по этому вопросу. Как заявила Псаки, США собираются продолжить «оказывать исторический объем оборонной помощи» Киеву.

    Псаки спросили о появившейся в американских СМИ информации о том, что Россия по дипломатическим каналам якобы предупредила США о «непредсказуемых последствиях» на фоне поставок оборонной помощи Киеву. Псаки в ответ отказалась «спекулировать на пустых угрозах или угрозах Путина». Также она не стала высказываться о перспективах включения России в список стран-спонсоров терроризма, в который сейчас входят КНДР, Иран и Судан.

    Напомним, украинский президент Владимир Зеленский считает, что его американский коллега должен посетить Украину. «Я думаю, он приедет», – заявил Зеленский. 

    На прошлой неделе у Байдена состоялось традиционное краткое общение с журналистами «на ногах», в ходе которого его спросили, готов ли он отправить кого-то из членов своей администрации в Киев. В ответ Байден сказал, что решение на этот счет пока не принято. Однако затем президента США попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль. «Вы готовы поехать?» – спросил в шутку Байден журналиста. Услышав в ответ аналогичный вопрос (а вы?), президент утвердительно ответил: «Да».

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    Коментарии (13)
    США захотели принудить весь мир соблюдать санкции против России
    		    19 апреля 2022, 02:30
    Фото: Ohde/face to face/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон стремится к тому, чтобы все государства в мире соблюдали санкции против Москвы, заявил первый заместитель министра финансов США Адевале (Уолли) Адейемо.

    «Со временем наша цель – это добиться, чтобы <...> все страны мира следовали нашим санкциям, потому что так мы окажем влияние на Россию», – сказал Адейемо. США «ожидают, что страны будут делать это, потому что выгоды от ведения дел с широкой коалицией», которую собрал Вашингтон, «значительно превышают выгоды от ведения дел с сокращающейся российской экономикой», передает ТАСС.

    По его словам, чтобы «в конечном итоге лишить» Россию «доступа к ключевым технологиям, которые ей необходимы, особенно к полупроводникам, нужен лишь ряд критически важных стран», включая Южную Корею, Тайвань, США, Японию и Нидерланды. Также «нужно нацелиться на определенные страны», чтобы лишить Москву «доступа к конвертируемой валюте основных экономик». «И вы видели, что эти страны собрались вместе в то, что я называю экономической коалицией, которая привлекает Россию к ответственности», – заявил Адейемо.

    При этом он признал, что звучит «критика некоторых кругов, заключающаяся в том, что опирающийся на санкции ответ на действия России угрожает расколоть мировую экономику», а противников США подталкивает «ускорить усилия по строительству отдельной» системы. «Мой вывод противоположен: мы показываем не только то, насколько незаменимой является нынешняя система и насколько дорогостоящим является исключение из нее, но и тщетность попыток избежать ее», – заявил Адейемо.

    Власти Соединенных Штатов могут отменять санкции при изменении поведения тех, в отношении кого они были введены, сообщил он.

    Напомним, Адейемо заявил, что следующая цель антироссийский санкций – военно-промышленный комплекс России. США, по его словам, собираются «часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок».

    Коментарии (8)
    Пентагон пообещал обучить солдат ВСУ стрельбе из американских гаубиц
    		    18 апреля 2022, 19:29
    Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американские военные продолжат обучать украинских коллег обращению с передаваемыми им гаубицами, также будут проводиться другие тренировки, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

    «Мы добились определенного прогресса с точки зрения организации тренингов для украинцев. В ближайшие дни за пределами Украины будет налажена подготовка конкретно для гаубиц», – цитирует представителя Пентагона РИА «Новости».

    Он пояснил, что рассматриваются варианты и для других систем.

    Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь – десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.

    Коментарии (25)
    Саудовскую Аравию заподозрили в решении примкнуть к альянсу России и КНР

    19 апреля 2022, 08:52

    Текст: Наталья Ануфриева

    Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, так как американское влияние в мире снижается, считает обозреватель Халид аль-Джауси.

    Обозреватель пишет в статье для британской газеты Rai Al Youm, что «(наследный принц Саудовской Аравии) Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что отношения Эр-Рияда с Вашингтоном ухудшились при президенте Джо Байдене, который говорил о нежелании сотрудничать с наследным принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом.

    В частности, он отверг просьбу американского лидера увеличить добычу нефти для снижения цен на фоне введенных западных санкций в отношении Москвы.

    «Саудовская Аравия сделала политический разворот в сторону Китая, когда США отказались от нее, стали обвинять в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джамаля Хашогги», – считает Халид аль-Джауси.

    Ранее в США заметили «мрачные симптомы» смерти американского миропорядка.

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    YouTube заблокировал канал филиала ВГТРК в Чечне

    17 апреля 2022, 01:57

    Текст: Антон Никитин

    Видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал канал ГТРК «Вайнах», являющегося филиалом ВГТРК в Чеченской Республике, сообщил директор телеканала Рузана Веселаева.

    «Канал был заблокирован видеохостингом YouTube без предупреждения и объяснения причин. Я могу твердо сказать, что наш телеканал вел свой аккаунт с соблюдением всех требований, которые выдвигал видеохостинг. Мы не получали в свой адрес ни предупреждения о предстоящей блокировке, ни сообщений о каких-либо нарушениях», – приводит слова Веселаевой ТАСС.

    Как сообщила директор заблокированного YouTube-канала, на нем в основном публиковались материалы о событиях в Чеченской Республике, о деятельности главы региона Рамзана Кадырова и о спецоперации на Украине.

    «Меня не удивило поведение видеохостинга. Его руководство еще раз доказало, что боится правды. Подобные моменты мотивируют нас, как профессионалов, еще более качественно предоставлять наш контент зрителям, которые хотят владеть достоверной информацией», – отметила Веселаева.

    Во вторник институт уполномоченных по правам ребенка призвал видеохостинг YouTube к соблюдению законов России. Во вторник в Госдуме предложили запретить доступ к видеохостингу YouTube на территории России минимум на десять лет.

    Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Вопрос о том, как долго видеосервис еще проработает в России, стоит очень остро. Скорее всего, будут приняты самые жесткие меры». При этом, по мнению Зыкова, YouTube еще может избежать запрета в России. «У них есть для этого все возможности, но они не пользуются ими», – подчеркнул он.

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    СМИ: Глава Минфина США намерена бойкотировать заседания G20 в случае участия России

    18 апреля 2022, 20:56

    Текст: Вера Басилая

    Министр финансов США Джанет Йеллен намерена бойкотировать некоторые сессии встречи глав министерств финансов и центральных банков стран-членов Группы двадцати (G20), если в них будет участвовать Россия, сообщает AFP.

    Агентство Reuters со ссылкой на чиновника Минфина США информирует, что Йеллен пропустит некоторые мероприятия в рамках упомянутой встречи G20, чтобы подчеркнуть, что, по мнению США, Россию следует исключить из глобальных финансовых институтов, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден предложил исключить Россию из G20. При этом он указал, что ряд стран с этим не согласятся.

    В Кремле заявили, что решение об участии президента России Владимира Путина в ближайшем саммите «Большой двадцатки» (G20) будет приниматься в зависимости от развития ситуации.

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    В США российский ВПК назвали следующей целью санкций

    18 апреля 2022, 21:54

    Текст: Ольга Иванова

    Следующая цель антироссийский санкций – военно-промышленный комплекс, заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо.

    «Следующий этап нашей работы будет в том, чтобы разорвать связи с военной машиной. Часть за частью нарушить работу военно-промышленного комплекса (России) и цепочку поставок», – сказал Адейемо в ходе виртуального мероприятия в рамках весенней сессии МВФ, сообщает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США будут готовы изучить возможность отмены ряда антироссийских санкций в случае достижения Москвой и Киевом договоренностей.

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    Представитель Абрамовича опроверг визит бизнесмена в Киев

    17 апреля 2022, 02:45

    Текст: Антон Никитин

    Представитель Абрамовича опроверг информацию о том, что бизнесмен посещал Киев с целью способствовать активизации переговорного процесса между Россией и Украиной, сообщает РБК со ссылкой на представителя предпринимателя.

    «Господин Абрамович не в Киеве и не был там недавно», – приводит утверждение представителя предпринимателя ТАСС.

    Ранее глава рабочей группы американского Минюста по исполнению санкций против России Эндрю Адамс отказался отвечать на вопрос о том, почему США, в отличие от Британии и Евросоюза, не ввели санкции против российского предпринимателя Романа Абрамовича.

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    Активность самолетов-разведчиков НАТО у Калининградской области снизилась

    19 апреля 2022, 03:27

    Текст: Антон Антонов

    В начале российской военной операции на Украине активность самолетов-разведчиков НАТО у Калининградской области выросла, но сейчас снизилась, сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

    Алиханов отметил, что в начале российской операции «разведывательная активность» НАТО «была достаточно большая». Однако, как считает губернатор, в НАТО, «судя по всему, поняли, что надо смещать фокус внимания в другие регионы». По его словам, сейчас активность самолетов-разведчиков «находится на уровне ниже обычного». Алиханов отказался говорить, насколько возросла активность самолетов Балтийского флота. «А вот про нашу я вам ничего не скажу», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, СМИ сообщали, что НАТО активно использует авиацию на восточном фланге альянса на границе с Россией, Белоруссией и Украиной для сбора разведданных. США делятся данными с Украиной, но не предоставляют сведения, которые позволили бы украинской стороне «нападать в режиме реального времени» на российские цели.

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