В преддверии Дня Победы детям предложили нарисовать Вечный огонь

Третий всероссийский конкурс семейного творчества «Рисуем с детьми Вечный огонь» посвящен юбилею Вечного огня у Кремлевской стены – 8 мая 2022 года исполняется ровно 55 лет со дня зажжения священного пламени на мемориале «Могила Неизвестного Солдата».

Конкурс пройдет в социальных сетях с 20 апреля по 9 мая 2022 г. в рамках акции ОНФ «Вечный огонь в нашем сердце», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Семья играет ключевую роль в воспитании личности ребенка. Именно родные и близкие первыми раскрывают перед малышами такие важные для каждого россиянина понятия «Родина», «Отечество». Конкурс «Рисуем с детьми Вечный огонь» – это отличный повод для каждой российской семьи поговорить со своими детьми о подвиге дедов и прадедов, о цене, которую заплатил наш народ за победу над нацизмом. А еще – сходить к мемориалу в своей деревне, своем поселке, своем городе, рассказать о его истории и объяснить детям, почему это священное место, рядом с которым неуместны игры и шутки», – рассказала депутат Государственной Думы РФ, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

Фотографии рисунков и поделок для участия в конкурсе необходимо разместить на странице в социальной сети «ВКонтакте» с официальными хештегами #Рисуемсмосгазом, #Вечныйогонь, #ОНФ. Жюри конкурса выберет и наградит авторов самых популярных работ, а также ребят, продемонстрировавших высокое художественное мастерство. В этом году поделки на героическую тему будут оцениваться в отдельной номинации. Кроме того, организаторы наградят авторов самых интересных видео о том, как семьи готовили свои работы на конкурс.

Победителей конкурса АО «МОСГАЗ» по традиции пригласит в Москву на торжественную церемонию профилактики горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата. Это уникальная возможность для ребят своими глазами увидеть, как устроен Вечный огонь, познакомиться с людьми, которые со дня зажжения хранят священное пламя.

«Столичные газовики вот уже более полувека обеспечивают сохранность Вечного огня в Александровском саду. В этом году отмечается 55-летие со дня зажжения священного пламени на Могиле Неизвестного Солдата. Сотрудники МОСГАЗа бережно хранят память об истории создания горелки Вечного огня, в музее предприятия находится факел, от которого Леонид Ильич Брежнев зажег пламя мемориала. Для нас очень важно, чтобы будущие поколения вслед за нами чтили и помнили те события, – подчеркнул Генеральный директор АО «МОСГАЗ» Гасан Гасангаджиев. – Поэтому вот уже третий год подряд мы объявляем этот добрый семейный конкурс. С нетерпением ждем новых, ярких, патриотичных работ наших юных художников».

Напомним, что в 2021 году конкурс объединил более 20 тыс. семей из 83 регионов России и стал одной из самых ярких акций ко Дню Победы в российских социальных сетях. Победители конкурса приехали в Москву на торжественную профилактику Вечного огня накануне 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны.