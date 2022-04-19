Шойгу анонсировал запуск спутника связи «Меридиан-М» до конца года

Минобороны запустит до конца года еще один спутник связи «Меридиан-М», сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

Он напомнил, что для поддержания орбитальной группировки связи в марте этого года запущен второй модернизированный спутник связи «Меридиан-М», работа которого позволит обеспечить устойчивую связь в Арктике на площади более 3 млн кв. км.

«Еще один космический аппарат «Меридиан-М» будет запущен до конца года», – передает ТАСС слова министра обороны.

Шойгу напомнил, что в целях наращивания возможностей системы управления ВС России в 2021 году завершено формирование 24-й отдельной бригады связи Верховного главного командования.

За последние пять лет, уточнил министр, создано более 20 новейших средств и комплексов связи, поставлены свыше 110 тыс. единиц современной техники связи, в результате их доля увеличилась до 72%.

Ранее Шойгу заявил, что за счет новых систем связи время доведения целеуказания до ракет «Калибр» и «Кинжал» сокращено в десятки раз.