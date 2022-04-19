Шойгу анонсировал запуск спутника связи «Меридиан-М» до конца года

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19 апреля, вторник | Последнее обновление — 14:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Военный эксперт рассказал о тактике уничтожения укрепрайонов ВСУ
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Для России вопрос надежности подавляющего числа ядерных и термоядерных зарядов при определенных обстоятельствах превратится в вопрос выживания. А проверить их полностью методами компьютерного моделирования нельзя.
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Те, кто переносят страдания с терпением и верой, страдают со Христом – и с Ним будут прославлены. Это вера, которая помогала многим поколениям наших предков пройти через долгие и трагические века нашей истории – и помогает многим сейчас.
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В последние полтора месяца жители России вынуждены привыкать к новой действительности, в которой будет намного меньше Запада. От «импортозамещения» и «расширения географии» своего сознания мы только выиграем.
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Шойгу анонсировал запуск спутника связи «Меридиан-М» до конца года
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Минобороны запустит до конца года еще один спутник связи «Меридиан-М», сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.
Он напомнил, что для поддержания орбитальной группировки связи в марте этого года запущен второй модернизированный спутник связи «Меридиан-М», работа которого позволит обеспечить устойчивую связь в Арктике на площади более 3 млн кв. км.
«Еще один космический аппарат «Меридиан-М» будет запущен до конца года», – передает ТАСС слова министра обороны.
Шойгу напомнил, что в целях наращивания возможностей системы управления ВС России в 2021 году завершено формирование 24-й отдельной бригады связи Верховного главного командования.
За последние пять лет, уточнил министр, создано более 20 новейших средств и комплексов связи, поставлены свыше 110 тыс. единиц современной техники связи, в результате их доля увеличилась до 72%.
Ранее Шойгу заявил, что за счет новых систем связи время доведения целеуказания до ракет «Калибр» и «Кинжал» сокращено в десятки раз.
Рогозин «перевел на русский» слова Харрис о противоспутниковом оружии США
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление вице-президента США Камалы Харрис о приостановке испытаний противоспутникового оружия.
«Перевожу на русский язык ею сказанное: Соединенные Штаты завершили серию испытаний противоспутникового оружия и поставили его на вооружение Космических сил США», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Напомним, Харрис, выступая на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, заявила, что «США берут на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия и призывают другие страны присоединиться к ним». Она объявила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия, так как «эти тесты опасны». По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.
В ноябре министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.
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МВД ДНР показало видео ликвидации прорыва колонны ВСУ из порта Мариуполя
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Группировка украинских боевиков количеством до 400 человек пыталась прорваться со стороны района порта к заводу «Азовсталь», сообщили в пресс-службе МВД Донецкой народной республики (ДНР).
МВД опубликовало видео ликвидации колонны, передает «Донецкое агентство новостей» (ДАН).
Указывается, что «в результате работы артиллерийских подразделений союзников было уничтожено или повреждено 43 единицы транспорта ВСУ, потери личного состава противника убитыми и ранеными составляют до 150 человек, часть украинских военнослужащих в количестве до 100 человек не смогла переправиться на левый берег и продолжает оказывать сопротивление».
Инцидент произошел ночью 15 апреля в районе морского порта Мариуполя, где подразделения оперативно-боевого тактического формирования ДНР зафиксировали около 400 военнослужащих вооруженных формирований Украины и 65 единиц автомобильной и бронетехники, выстраивающихся в колонну.
Далее боевики выдвинулись в направлении меткомбината «Азовсталь».
Вооруженные силы России предлагали боевикам националистических батальонов и заблокированным в Мариуполе иностранным наемникам с 06.00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. Однако украинские боевики, засевшие на территории промзоны «Азовсталь» в Мариуполе, отказались сложить оружие, бои продолжаются.
В пятницу ВС России и ДНР полностью освободили от боевиков металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. После этого украинские военные сбежали с позиций в здании краеведческого музея у завода «Азовсталь».
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В Петербурге простились с погибшим на Украине генерал-майором
В Петербурге простились с заместителем командующего 8-й армии генерал-майором Владимиром Фроловым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«На Серафимовском кладбище с воинскими почестями простились с заместителем командующего 8-й армии Владимиром Фроловым», – приводит текст сообщения пресс-службы администрации губернатора города РИА «Новости».
Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе церемонии прощания сказал: «Мы прощаемся с настоящим героем. Владимир Петрович Фролов пал смертью храбрых в бою с украинскими националистами. Он пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы дети, женщины и старики на Донбассе больше не слышали разрывов бомб. Чтобы перестали ждать смерти и, уходя из дома, прощаться как в последний раз».
Беглов подчеркнул, что Фролов был настоящим патриотом. «Его отец прошел Великую Отечественную и сражался с теми, кто сжег Хатынь. Спустя более чем 70 лет его сын отдал свою жизнь в борьбе с новым поколением нацистов, на руках которых кровь сожженных в одесском Доме профсоюзов. Настоящий патриот, храбрый и отважный человек, он честно и до конца исполнил свой воинский и человеческий долг. Народ не забудет своих героев. Вечная ему память», – сказал губернатор Петербурга в ходе церемонии прощания.
Напомним также, как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ) капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Экипаж крейсера «Москва» продолжит службу на флоте
Главнокомандующий Военно-Морским флотом адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе, пообещав военным морякам продолжение службы на флоте.
В ходе встречи главком Военно-Морским флотом адмирал Николай Евменов довел личному составу экипажа крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу на флоте, заявили в Минобороны России.
Также, главком отметил, что традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» будут бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в Военно-Морском флоте.
Ранее в Минобороны сообщили, что из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.
Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как восполнить потерю крейсера «Москва».
ВС России уничтожили ракетами «Искандер» четыре склада ВСУ
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Вооруженные силы России уничтожили ракетами «Искандер» четыре склада вооружения и военной техники ВС Украины, а также три района сосредоточения живой силы противника, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер», уничтожены четыре склада вооружения и военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск», передает ТАСС.
Также «армейской авиацией уничтожено восемь танков и других боевых бронированных машин, а также до роты живой силы противника в районах Пашково, Веселое и Ильичевка», передает РИА «Новости».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2326 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1004 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 2184 единицы специальной военной автомобильной техники», – проинформировал Конашенков.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале «конкретной» спецоперации на Украине и предложил украинским военным сдаться российским войскам.
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Псаки назвала «пустыми угрозами» предупреждение России о поставках оружия Киеву
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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала сообщения американских СМИ о том, что Москва по дипломатическим каналам направила Вашингтону ноту о «непредсказуемых последствиях» военной помощи Киеву.
«Мы не будем спекулировать на пустых угрозах или угрозах [президента России Владимира] Путина», – приводит ее слова РИА «Новости».
Как сообщали американские СМИ, Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. В МИД подтвердили, что нота была отправлена. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сказала, что что нота направлена «по всем странам».
Отметим, что, согласно статье, опубликованной Bloomberg, западные страны вынуждены выбирать между продолжением поставок оружия Украине и сохранением арсеналов для поддержания собственной обороноспособности.
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Шойгу анонсировал внедрение новых способов боевых действий в ВС России
В Вооруженные силы России внедрят новые способы ведения боевых действий, заявил глава Министерства обороны генерал армии Сергей Шойгу на коллегии ведомства.
Реализация плана деятельности Минобороны предполагает дальнейшее развитие армии и флота, а также их обеспечение передовой военной техникой, заявил Шойгу, передает ТАСС.
«Кроме того, внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства», – указал он.
В августе Шойгу, подводя итоги Единого дня военной приемки, заявлял, что к концу 2021 года доля современных вооружений и техники в российских войсках достигнет 71,9%.
Время прицеливания ракет «Калибр» и «Кинжал» сократили в десятки раз
За счет новых систем связи время доведения целеуказания до ракет «Калибр» и «Кинжал» сокращено в десятки раз, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.
Он подчеркнул, что развитие системы связи ВС России «идет по пути использования передовых телекоммуникационных технологий, в том числе с внедрением элементов искусственного интеллекта».
«Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как «Калибр» и «Кинжал», – передает ТАСС слова министра обороны.
Шойгу добавил, что войска связи успешно выполняют задачи в ходе проведения операций за пределами России, апробированы новые способы организации связи, позволяющие обеспечивать устойчивое управление войсками в сложных географических и помеховых условиях.
Ранее ВС России авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожили заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск в Донбассе.
США отложили поставки Болгарии оплаченных F-16 из-за опасений утечки данных о них России
США затягивают на два года поставку уже оплаченных восьми самолетов F-16 в Болгарию, якобы опасаясь утечки секретных данных об этих самолетах в Россию, сообщил брюссельский интернет-портал EURACTIV со ссылкой на мнение двух бывших болгарских министров обороны.
«У меня есть ощущение, что даже контракт по F-16 притормозился именно по этой причине, поскольку безопасность технологий не может быть гарантирована на 100%, – цитирует издание экс-министра Велизара Шаламанова. – Мы испытываем трудности с процедурами защиты секретной информации».
С ним полностью согласился и его бывший коллега Тодор Тагаев, передает ТАСС. «Болгария должна выстроить систему защиты секретной информации. Мы продолжаем допускать российских представителей компании «МиГ» на авиабазу Граф Игнатьево. Нам необходима гарантия в 110%, что российская нога туда больше не ступит и что сотрудники базы не ходят пить водку с русскими», – считает экс-глава ведомства.
EURACTIV, впрочем, не уточняет, что на вооружении входящей в НАТО Болгарии все еще остаются советские истребители МиГ-29 и страна ранее пользовалась услугами российских специалистов для их лицензированного обслуживания.
В 2019 году София заключила контракт с США на поставку восьми модернизированных F-16 Block 70, внеся за это предоплату в 1,26 млрд долларов. Это позволило сразу поднять оборонные расходы Болгарии за 2019 год выше отметки в 2% ВВП, на чем настаивали США и НАТО. Данное решение вызвало активное одобрение в Брюсселе и Вашингтоне. США обязались начать поставляться самолеты в 2023 году, однако в начале этого года США уведомили Болгарию, что начало исполнения контракта будет отложено до 2025 года «из-за нарушений цепочек поставок в результате пандемии коронавируса».
Серийное производство истребителя F-16 ведется с 1976 года, на это время самолет прошел множество модификаций. Версия F-16 Block 70 считается одной из продвинутых.
Ранее США собрались подарить Болгарии два списанных истребителя F-16.
Напомним, в июле 2019 года правительство Болгарии утвердило проект соглашения с США о покупке восьми истребителей F-16 у компании Lockheed Martin. Однако позже президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закупку истребителей F-16 у США.
Украинский МиГ-29 сбит над Малиновкой в Донбассе
Средства противовоздушной обороны России уничтожили на Украине две ракеты «Точка-У» и истребитель МиГ-29, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой области сбит в воздухе украинский истребитель МиГ-29, в районах населенных пунктов Петрополье и Малая Камышеваха перехвачены две украинские тактические ракеты «Точка-У», передает РИА «Новости».
Кроме того, в районах населенных пунктов Марьинка, Каменка, Семеновка и Синичино уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата.
Ранее сообщалось, что ВКС России подавили 13 опорных пунктов подразделений ВСУ.
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Кремль не смог подтвердить достоверность фото с пожара крейсера «Москва»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог подтвердить или опровергнуть достоверность появившихся фото с якобы крейсером «Москва», на котором в тот момент происходил пожар.
«Мы, действительно, видели кадры, но насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем», – сказал Песков, отвечая на просьбу подтвердить или опровергнуть достоверность указанных материалов, передает ТАСС.
Ранее в Минобороны сообщали, что из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж был эвакуирован.
Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота пообещали экипажу ракетного крейсера продолжение службы на флоте.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как восполнить потерю крейсера «Москва».
Минобороны показало работу Су-34 на Украине
Минобороны опубликовало кадры боевого применения истребителей-бомбардировщиков Су-34, уничтоживших объекты инфраструктуры украинских войск, в том числе с помощью высокоточной управляемой авиационной ракеты Х-29.
На видео, опубликованном на странице МО во «ВКонтакте», показаны рулежка и заправка самолетов, а также загрузка на бомбардировщики боезапаса. Также с разных ракурсов показаны взлет и посадка самолетов, кадры из кабины во время полета и пуск авиационной ракеты.
«Экипажи оперативно-тактической авиации ВКС России в ходе выполнения полетных заданий решают задачи по обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей противника, применяя широкий спектр ракетного и бомбового вооружения», – говорится в комментарии военного ведомства.
«Была поставлена боевая задача на уничтожение вражеской техники. Выполнили задачу с помощью ракет Х-29. Это высокоточное оружие. Цель была уничтожена. По данным объективного контроля также подтверждается уничтожение цели. Боевые полеты – это всегда тяжелая, напряженная и ответственная работа», – сказал командир звена Су-34 Михаил (фамилия не уточняется).
По его словам, во время каждого вылета летчики испытывают большое напряжение и перегрузки. Кроме того, накладывается боевая обстановка, в частности, противодействие ПВО украинских сил. В таких условиях главное – четко и точно выполнить задачу для поражения именно боевых объектов противника, добавил командир звена Су-34.
Накануне Минобороны обнародовало видеозапись запуска баллистической ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» по командному пункту механизированной бригады ВСУ.
Лавров назвал причину спецоперации России на Украине
Причина российской специальной операции на Украине заключается в самодовольстве стран Запада после окончания Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров заявил в интервью телеканалу India Today, что «настоящая причина – самодовольство многих стран после окончания Второй мировой войны, когда наши западные коллеги под руководством США назвали себя победителями и в нарушение их обещаний советскому и российскому руководству начали пододвигать НАТО на восток», передает ТАСС.
При этом, по его словам, НАТО продолжала уверять, что это оборонный союз, это не угроза российской безопасности, «но этот альянс был оборонным, когда существовали НАТО и Варшавский пакт, тогда существовала Берлинская стена как физическая стена, так и геополитическая», и «было совершенно очевидно, где проходит линия обороны этого союза».
Лавров напомнил, что когда Организация Варшавского договора распалась и исчез Советский Союз, страны альянса решили передвинуть эту линию обороны на восток, и сделали это пять раз без объяснений.
«Тем временем они создавали передовые наступательные базы, используя бывшие советские республики, в частности, Украину, как плацдарм против российских интересов», – добавил он.
Лавров указал, что «все эти конкретные события связаны с действиями США и коллективного Запада, с их желанием доминировать во всем мире и продемонстрировать всем, что не будет многополярности, будет однополярный мир».
«Только там, где они могут действовать – в Ираке, Сирии, Ливии, Югославии – удаленные на десятки тысяч километров от США так называемые угрозы, – США могут делать все, что хотят», – добавил он.
Министр напомнил, что «они говорили, что Украина может стать частью НАТО и никто не может остановить ее, если она имеет такое желание».
Ранее Лавров заявил о начале второй стадии российской специальной военной операции на Украине. По его словам, сейчас «будет важный момент» во время этой спецоперации.
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Самолеты Ил-38 провели восьмичасовой полет над Тихим океаном
Экипажи четырех противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н из состава смешанного авиаполка войск и сил на северо-востоке России на учениях провели восьмичасовой полет над акваторией Тихого океана вдоль восточного побережья Камчатки, во время которого искали корабли и подводные лодки «противника», заявили в Тихоокеанском флоте.
«В рамках полетного задания летчики морской авиации в составе отряда выполнили задачи по поиску, классификации и слежению за подводными лодками и надводными кораблями условного противника с комплексным применением новых радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения. Всего за время полета было обследовано более 10 тыс. квадратных километров акватории Тихого океана», – передает РИА «Новости» сообщение ТОФ.
На учениях самолеты Ил-38 и Ил-38Н выставили более 200 гидроакустических буев на наиболее вероятных маршрутах движения подводных лодок условного противника в нейтральных водах.
Кроме того, летчики отработали пилотирование в составе пар самолетов на малых высотах над водной поверхностью Тихого океана.
Для повышения эффективности выполнения задач организовано взаимодействие пилотов с кораблями тральной тактической группы из соединения охраны водного района.
Ранее отряды боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов вместе с противолодочными самолетами морской авиации Ил-38 отработали поиск иностранных подлодок в Средиземном море.
Шойгу пообещал повысить потенциал береговых войск СФ в 1,5 раза
Боевой потенциал береговых войск Северного флота в 2022 году повысится в 1,5 раза; на Северном флоте будет создано сплошное радиолокационное поле, увеличены возможности зенитных ракетных комплексов по контролю воздушного пространства в Арктической зоне, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.
Он отметил, что Минобороны продолжит наращивать боевые возможности группировок сил Северного флота.
«Реализация этих планов позволит поэтапно нарастить боевой состав 14-го армейского корпуса, почти в полтора раза повысить боевой потенциал береговых войск по сравнению с текущим, обеспечив надежную защиту и суверенитет страны на северных рубежах», – передает ТАСС слова Шойгу.
Кроме того, уточнил Шойгу, Северный флот расширит присутствие своих кораблей в различных регионах Мирового океана и обеспечит безопасность морской экономической деятельности России.
По словам министра обороны России, Северный флот в 2022 году получит более 500 единиц современного вооружения. По его словам, Минобороны постоянно контролирует вопросы обеспечения военной безопасности Арктической зоны России.
«Северный флот решает поставленные задачи в условиях резкого обострения военно-политической обстановки в Европе, усиления напряженности и роста угроз. В 2022 году мы продолжаем повышать боевые возможности группировок сил – активно наращиваем боевой потенциал и проводим перевооружение. В текущем году будет поставлено более 500 единиц современного оружия», – сказал министр.
Он напомнил, что в ходе тренировки по управлению ВС РФ, проведенной в феврале под руководством верховного главнокомандующего, Северный флот подтвердил способность гарантированно решать задачи по применению морских ядерных сил.
«В этом году в Южном военном округе проводится 30 организационных мероприятий, осуществляется поставка более трех тысяч единиц современного вооружения и военной техники, завершается строительство и ввод в эксплуатацию около 170 объектов военной инфраструктуры», – передает РИА «Новости» слова министра.
Он также сообщил, что остается в приоритете подготовка органов военного управления и подразделений округа: на этот год запланировано более 400 мероприятий, с начала года уже проведено свыше ста.
Шойгу добавил, что большое внимание уделяется вопросам здравоохранения и выполнению социальных гарантий.
«Продолжаем обеспечивать военнослужащих округа и их семьи служебным и постоянным жильем. На текущий год 758 человек уже заселились в служебные квартиры, а 849 военнослужащих обеспечены постоянным жильем», – рассказал генерал армии.
Он добавил, что наращивание боевых возможностей войск в совокупности с созданием комфортных условий прохождения военной службы способствует повышению эффективности армии.
Ранее во вторник Шойгу заявил, что Вооруженные силы России последовательно выполняют план освобождения ДНР и ЛНР, военнослужащие проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач.
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