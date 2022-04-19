Кириенко: Россия сделает все, чтобы нацизм больше не смог поднять голову

Россия сделает все, чтобы нацизм больше никогда не смог поднять голову не только в нашей стране, но и нигде в мире, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Историческая правда является главным оружием в борьбе с нацизмом. Советский Союз уже выполнял эту историческую миссию нашего народа, мы один раз уже обеспечили победу над нацизмом. Наш народ, наша страна точно сделает все для того, чтобы нацизм никогда больше не смог поднять голову не только у нас, в России, но и нигде в мире», – приводит его слова ТАСС. Заявление прозвучало во вторник во время открытия первого Всероссийского школьного исторического форума «Сила – в правде!» в Музее Победы.

«Еще 10 лет назад, даже пять лет назад трудно было поверить в то, что нацизм и фашизм может вернуться на нашу землю. После всех трагедий Великой Отечественной войны, после десятков миллионов жертв, после международного Нюрнбергского трибунала», – отметил Кириенко.

«Тем не менее сегодня это реальность. Да, эта реальность прячется. И международная компания Meta* (признана в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД) говорит, что вообще-то нельзя призывать убивать людей по национальному признаку, но если это русские, то немножко можно», – сказал Кириенко.

«В это трудно поверить, но это происходит прямо на наших глазах», – подчеркнул первый замглавы администрации президента России.

В свою очередь начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что правду о победе российских войск после завершения военной операции на Украине надо будет защищать.

«Нас в будущем ждет много фейков. Специальная военная операция завершится, Луганская и Донецкая народные республики будут полностью освобождены от неонацистов, от влияния националистических батальонов, которые там глубоко засели, забетонировались, забаррикадировались и восемь лет готовились к этой операции. Я уверен, что наши войска, наши Вооруженные силы эту задачу выполнят, но потом нужно будет защищать правду об их победе», – отметил Новиков.

Он привел в пример период после Великой Отечественной войны, «когда в ходе Нюрнбергского трибунала пришлось защищать правду о Победе». «Нацистская пропаганда и тогда уже, почти 80 лет назад, понимала, что если вскроются все их преступления, тогда международной поддержки и одобрения не будет», – добавил Новиков.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.