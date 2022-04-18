Полянский оценил перспективы договоренностей с Киевом в нынешних условиях

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что пока не видит «перспектив каких-либо договоренностей между Россией и Украиной».

Полянский в эфире «Соловьев Live» отметил, что предложения о переговорах Москвы и Киева по гуманитарным вопросам «ооновцы делали и раньше», в ООН «в принципе хотят найти какую-то нишу в урегулировании, в сближении позиции сторон». По его мнению, «ниша, наверное, возможна в том случае, если будут перспективы каких-либо договоренностей между Россией и Украиной». Однако сейчас он таких перспектив «не видит, особенно в нынешней ситуации».

Как указал Полянский, ООН представлена в координационном центре по гуманитарным вопросам, который действует в круглосуточном режиме в Минобороны России, а потому в организации «знают о всех инициативах по открытию гуманитарных коридоров» и знают, «когда они не были открыты по вине украинской стороны», передает ТАСС.

Полянский заверил, что «информации у них предостаточно», но ООН «в типичной своей манере пытается неконструктивные шаги и линию Украины заретушировать и выдавать все таким образом, что Украина готова и стремится открывать гуманитарные коридоры, но на самом деле это не так». По его словам, «не очень понятно, в чем может заключаться трехстороннее сотрудничество в такой ситуации без стремления со стороны Украины в гуманитарных вопросах».

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что власти Украины поддержали идею организации работы международной контактной группы с участием Украины, России и ООН. Гриффитс отметил, что он пока ожидает ответа от России на соответствующие предложения.

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Полянский прокомментировал факты шпионажа со стороны сотрудников миссии ОБСЕ в Донбассе: «Наши коллеги-журналисты все это дело раскопали, надо, конечно, детали еще посмотреть, но то, что я видел, это, конечно, вопиющая вещь». По его словам, «сложно даже себе представить, что международная организация, тем более у которой мандат есть, может этим заниматься».

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что обнаружены технические средства и ноутбуки для оборудования и камер ОБСЕ, которые использовались подразделениями украинских войск. Средства видеозаписи оборудования ОБСЕ применялись украинскими войсками для корректировки артиллерийского и авиационного огня по позициям народной милиции ДНР и для контроля за передвижением личного состава и военной техники вооруженных сил республики, передает РИА «Новости».

Напомним, в ДНР возбуждено уголовное дело против шпионивших в пользу Украины сотрудников ОБСЕ. В ДНР сообщали, что несколько сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ передавали украинской стороне составляющие государственную тайну сведения.

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