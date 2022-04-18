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Эксперт: Повышение соцвыплат и пенсий поможет гражданам справиться с инфляционной волной
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«Путин поручил поддержать рядовых граждан, помочь им справиться с инфляционной волной, ведь по прогнозам она может оказаться высокой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя итоги совещания президента с руководством правительства и Центробанка.
«У экспертов были опасения, что различные антироссийские решения иностранных государств, разные пакеты санкций приведут к параличу нашей экономической системы, в частности, к тому, что различные финансово-кредитные организации не смогут выполнять свои обязательства внутри страны. Как мы видим, этого не случилось», – напомнил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. По словам эксперта, в этом заслуга не только самих банков и финансовых организаций, но и Центробанка, который в стрессовой ситуации применил различные инструменты, например, упростил ведение отчетности для банкиров.
«Что касается уровня благополучия рядовых граждан, то президент подчеркнул: в этом направлении где-то еще необходима усиленная работа, но где-то есть и достижения – скажем, в той же розничной торговле. Спал ажиотажный спрос на некоторые позиции, когда люди массово покупали сахар. Сейчас отмечается рост товарных запасов, предложение стабилизировалось, товар на полках есть. Но это направление по-прежнему остается в мониторинге», – подчеркнул аналитик.
«Путин поручил поддержать рядовых граждан, помочь им справиться с инфляционной волной, ведь по прогнозам она может оказаться высокой и повлиять на покупательскую способность россиян. Не исключаю, что по этому направлению будут какие-то решения вроде повышения МРОТ, размеров социальных выплат, пенсионных индексаций, контроля за уровнем минимальной оплаты труда», – считает Кирьян.
В понедельник президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам. В нем участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По словам главы государства, Россия выдержала «беспрецедентное» санкционное давление западных стран. «Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась, стратегия экономического блицкрига не удалась», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Президент отметил, что ситуация в экономике стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала года. При этом Путин указал, что за последние полтора месяца потребительские цены заметно выросли – на 9,4%, а в годовом выражении к 8 апреля инфляция составила 17,5%. В этой связи он поручил поддержать рядовых россиян. Правительство готовит конкретные параметры повышения всех социальных выплат, пенсий, зарплат бюджетников, напомнил президент.
Путин указал на восстановление ситуации в российской экономике
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Ситуация в российской экономике стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала года, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Россия выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Товарные запасы в торговых сетях возобновляются, спрос также пришел в норму, заявил президент.
«После недолгого ажиотажа по ряду товаров – а такое бывает в таких ситуациях постоянно, всегда – розничный спрос пришел в норму. Товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются», – указал он.
Президент отметил, что инфляция также стабилизируется, но есть заметный рост.
«Только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли – на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%», – обратил внимание он.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций.
Напомним, Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых.
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Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций
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Российская экономика еще имеет запасы, однако они конечны, Россия войдет в период структурной трансформации во втором – начале третьего квартала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Набиуллина указала, выступая в Госдуме, что «период, когда экономика может жить на запасах, конечен, и уже во втором - начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса», передает ТАСС.
Она заявила также, что Банк России не будет пытаться «любыми методами» снизить инфляцию, так как это «помешало бы адаптироваться бизнесу, для которого сейчас восстановление поставок необходимых импортных компонентов сложнее и дороже, и это неизбежно отразится на цене конечной продукции, а нам обязательно нужно справиться с периодом адаптации».
Вместе с тем ЦБ рассматривает возможность сделать более гибкой продажу выручки экспортерами: «На первом этапе наши ограничения были жестче. Сейчас от части мы отказываемся, как, например, от комиссии за покупку валюты через брокера, часть смягчаем. Рассматриваем возможность сделать и более гибкую продажу выручки экспортерами. Действуя так, мы оперативно реагируем на уровень рисков и по мере их стабилизации снижаем барьеры для ведения внешнеэкономической деятельности».
Набиуллина также сообщила, что после санкций, наложенных Западом на ЦБ, «у нас есть возможность распоряжаться примерно половиной резервов, но это золото, юани и другие не подверженные санкционным рискам активы, но они не дают возможности управлять ситуацией с валютой на внутреннем рынке».
«К началу 2022 года запас капитала банков с учетом накопленных буферов и макронадбавок составил около 7 трлн рублей, что даже больше половины от общего объема капитала. Этого достаточно, чтобы в моменте покрыть до 10% потерь по кредитам, что в два-три раза превышает уровень годовых потерь в прошлые кризисы», – сказала она.
Однако при том, что запас прочности очень высокий, он распределен неравномерно, подчеркнула Набиуллина. Регулятор будет это учитывать при выработке необходимых мер поддержки.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неизбежным дефолт России. До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что запад перекрывает возможности для инвестиций в российские государственные ценные бумаги, пытаясь спровоцировать дефолт в России.
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Путин заявил о предстоящем индексировании соцвыплат, пенсий и зарплат бюджетников
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Президент России Владимир Путин заявил, что правительство в ближайшее время определит, на сколько повысятся социальные выплаты, пенсии и зарплаты бюджетников.
На совещании по социально-экономическим вопросам глава государства напомнил об «уже принятом решении проиндексировать все социальные выплаты, пенсии и зарплаты специалистов, занятых в бюджетной сфере». «Конкретные параметры такого повышения должно подготовить правительство», – сказал Путин, сообщает ТАСС.
Президент констатировал, что инфляция в России «сейчас стабилизируется». Однако при этом он обратил внимание на то, что «только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли – на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%».
«Обращаю внимание коллег из правительства, Центрального банка, мы знаем об этом очень хорошо все – это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», – отметил глава государства.
Он также заявил, что необходимо поддержать граждан, помочь справиться с инфляционной волной.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что короткий период высокой ключевой ставки необходим, чтобы не допустить неуправляемый рост инфляции.
Набиуллина объяснила необходимость высокой ключевой ставки
Короткий период высокой ключевой ставки необходим, чтобы не допустить неуправляемый рост инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина заявила, что «мы должны проводить сейчас такую денежно-кредитную политику, которая не приведет к неуправляемому росту инфляции, значит, нужен достаточно короткий период высокой ставки, иначе мы будем все время пытаться догнать инфляцию, повышать, удерживать ставки на высоком уровне», передает ТАСС.
«Это может потребовать длительного времени, этого длительного времени у нас нет. Нужна структурная перестройка экономики», – добавила она.
Ранее Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций.
Напомним, Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых.
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Путин присвоил звание «гвардейская» 64-й мотострелковой бригаде
Президент Владимир Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде звание «Гвардейская», глава государства подписал соответствующий документ.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное звание «гвардейская» и впредь именовать ее: 64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада», – говорится в указе.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее в апреле командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) России Александр Лапин вручил ордена и медали отличившимся участникам спецоперации на Украине.
Путин поручил ускорить переход на рубли во внешней торговле
Москве нужно ускорить переход к внешнеторговым расчетам в рублях и национальных валютах дружественных России стран, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
По словам президента, ограничения, которые недружественные страны ввели против России, повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчетов.
«Необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах стран — надежных деловых партнеров. Хочу подчеркнуть: в новых, изменившихся, условиях мы должны продвигаться здесь гораздо более высокими темпами», – цитирует ТАСС Путина. Президент попросил доложить на совещании, как организована данная работа, каких результатов в ней планируется достичь.
Ранее Путин заявил о провале санкционной политики экономического блицкрига в отношении России, и подчеркнул, что одним из последствий антироссийских санкций для европейцев станет падение уровня жизни.
Также президент указал на восстановление ситуации в российской экономике.
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Путин подписал указ о дополнительных выплатах пограничникам и их семьям
Семьи российских пограничников на границе с Украиной, ЛНР и ДНР получат дополнительные 5 млн рублей в случае гибели военнослужащих, соответствующий указ дал президент Владимир Путин.
Эти меры приняты для предоставления дополнительной социальной поддержки «военнослужащим пограничных органов Федеральной службы безопасности и членам их семей», передает ТАСС со ссылкой на указ.
«Постановляю установить, что в случае гибели (смерти) военнослужащих пограничных органов Федеральной службы безопасности, непосредственно выполнявших задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, либо смерти указанных военнослужащих до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы, наступившей вследствие увечья или заболевания, полученных ими при выполнении указанных задач, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях», – говорится в документе.
Указ также устанавливает, что пограничники, получившие увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении задач на границе с республиками Донбасса и Украиной, получат «единовременную выплату в размере 3 млн рублей». Получение этих выплат не учитывается при получении иных выплат и предоставлении мер социальной поддержки.
Путин поручил ФСБ в семидневный срок определить порядок назначения и осуществления дополнительных выплат. Указ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля нынешнего года.
В Кремле пообещали соответствующий интересам России ответ на санкции
Ответные меры России на санкции Запада формулируются и прорабатываются в правительстве, они будут соответствовать интересам Москвы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков сказал, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится подготовка ответных мер на санкции в отношении России, что «они формулируются и прорабатываются в правительстве, в правительственном штабе, поэтому будем ждать информацию оттуда, в любом случае мы неоднократно говорили, что ответные меры будут составляться таким образом, чтобы лучше всего соответствовать нашим собственным интересам», передает РИА «Новости».
Говоря о том, будет ли тема подниматься на совещании в понедельник, Песков ответил, что по его данным, этого не планировалось, если только она не будет кем-то поставлена на повестку дня.
За подробностями ответных мер он попросил обращаться в правительство, передает ТАСС.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила о структурной трансформации экономики на фоне санкций.
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Paramount объявила о приостановке вещания своих телеканалов в России
Американская компания Paramount приостанавливает вещание своих телеканалов на территории России на неопределенный срок с 20 апреля.
В группу Paramount входят каналы Nickelodeon, Nick Jr., NickToons, Paramount Comedy, а также MTV Russia и MTV Live HD. Компания объявила о приостановке вещания в России еще в середине марта, но не обозначила точную дату. Теперь же российских операторов уведомили, что вещание прекратится на неопределенный срок с 20 апреля, передает «ФАН» со ссылкой на Telegram-канал «Кабельщик».
Ранее компания Discovery объявила об ограничении вещания. Ограничения коснулись 15 кабельных каналов, в том числе Discovery Channel и Animal Planet.
До этого приостановили вещание в России телекомпания CNN и американское агентство Bloomberg.
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Путин призвал поддержать внутренний спрос в России
Российским властям необходимо поддержать внутренний спрос в экономике страны, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Бюджет России должен насыщать экономику финансовыми ресурсами и поддерживать ее ликвидность, продолжил президент.
«Что касается бюджета, я знаю о дискуссиях, которые идут между Центральным банком и правительством, тем не менее в условиях объективного спада кредитования, конечно, бюджет должен активно поддержать экономику, насыщать экономику финансовыми ресурсами, поддерживать ее ликвидность», – указал он.
Ключевой задачей для правительства должно стать создание долгосрочной устойчивости финансовой системы на федеральном и региональном уровнях.
«Здесь нужны дополнительные решения, и реализовывать их нужно ровно в тот момент, когда это больше всего необходимо экономике. Конечно, нужно быть аккуратным, я понимаю, но при этом ключевым условием, конечно, остается долгосрочная устойчивость финансовой системы как на федеральном, так и на региональном уровне», – подчеркнул глава государства.
Также в понедельник Путин отмечал, что ситуация в российской экономике стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала года.
Мишустин анонсировал появление системы оптовых продовольственных рынков
Правительство намерено создать систему оптовых продовольственных рынков, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Важной темой является развитие оптовых продовольственных рынков. Соответствующую концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов по ее реализации», – передает ТАСС слова Мишустина. Он напомнил о поставленной президентом России Владимиром Путиным задаче на 2022 год об увеличении выпуска и поставок качественных, доступных по цене продуктов питания.
«Реализовывать эти указания правительство будет в том числе создавая систему оптовых продовольственных рынков, чтобы помочь российским сельхозпроизводителям сбывать свою продукцию как можно ближе к потребителям в крупных городах», – отметил Мишустин.
На его взгляд, «это позволит обеспечить широкий выбор продуктов для всех желающих». «Ведь, помимо оптовых продаж, там будут созданы условия и для розничной торговли, а значит, люди смогут сами выбирать, где им выгоднее и удобнее закупаться», – пояснил премьер-министр.
По его словам, «необходимо будет скорректировать законодательство, а также внести изменения в национальные стандарты». Председатель правительства поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко «организовать эту работу совместно с Министерством промышленности и торговли, взять этот вопрос под личный контроль».
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что российский внутренний рынок по основным группам продовольствия полностью обеспечен собственным производством. Путин добавил, что власти должны минимизировать внешние эффекты на продовольственный рынок и увеличить выпуск продуктов питания.
Полпред президента в УрФО призвал свердловский оборонный завод на борьбу с санкциями
Машиностроительный завод имени Калинина (Екатеринбург) и его разработки должны помочь решить вопросы импортозамещения в России, считает полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.
Якушев на встрече с гендиректором предприятия Николаем Клейном обсудил вопросы «работы предприятия по направлению импортозамещения, а также конкурентоспособность выпускаемой продукции и кадровая политика завода», передает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу полпредства.
Якушев «выразил уверенность, что имеющийся научный потенциал позволит предприятию и в дальнейшем вести разработку и производство конкурентоспособной продукции и оперативно решить вопросы с импортозамещением».
Клейн сообщил, что портфель заказов у завода сформирован до 2024 года, а на продукцию есть запрос из зарубежных стран. Якушев, в свою очередь, отметил, что предприятие успешно сотрудничает с кафедрами УрФУ и УрГЭУ.
Помимо гражданской продукции, завод имени Калинина («ЗиК») известен своими разработками специального назначения. В частности, предприятие занимается системами противовоздушной обороны С-300, а также крылатыми ракетами «Калибр», которые были успешно испытаны в Сирии.
Ранее Московская область пообещала поддержку занятым импортозамещением компаниям.
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Путин заявил о низком уровне числа безработных в России
Число официально зарегистрированных безработных в России остается на достаточно низком уровне, необходимо создать новые хорошо оплачиваемые рабочие места, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономике.
По словам президента, ключевым условием для обеспечения реального роста доходов граждан «создание новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, усиление экономической динамики, развитие промышленности и других отраслей», подчеркнув, что «текущая ситуация здесь в целом устойчивая».
«Об этом можно судить, в том числе по такому индикатору, как выработка электроэнергии. Это хороший показатель, который говорит о динамике в экономике. На достаточно низком уровне находится и количество официально зарегистрированных безработных», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин указал на восстановление ситуации в российской экономике.
Путин и президент Алжира подтвердили настрой на продолжение координации в ОПЕК+
Президент России Владимир Путин и его коллега из Алжира Абдельмаджид Теббун в понедельник в телефонном разговоре подтвердили настрой на продолжение координации в ОПЕК+ и в рамках Форума стран-экспортеров газа, сообщила пресс-служба Кремля.
Главы государств обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого в этом году 60-летия установления дипломатических отношений, констатировав стабильное поступательное развитие дружественных связей между Россией и Алжиром, отмечается в сообщении, говорится на сайте Кремля.
«Подтвержден настрой на продолжение двусторонней координации в формате ОПЕК+ и в рамках Форума стран-экспортеров газа в интересах обеспечения стабильности на глобальных рынках энергоносителей», – указали в Кремле.
Ранее Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время телефонных переговоров дали положительную оценку совместной работе в формате ОПЕК+.
Кабмин утвердил концепцию перевода госуслуг в цифровой формат
Правительство утвердило концепцию, которая предполагает перевод в цифровой формат всех процессов при оказании госуслуг, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями.
«Теперь все процессы оказания государственных и муниципальных услуг будут последовательно переводиться в цифровой формат и предоставляться проактивно. Соответствующая концепция утверждена», – цитирует ТАСС Мишустина.
По словам главы кабмина, это позволит к концу следующего года «свести на нет бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для людей, а также значительно сократить сроки предоставления услуг».
«Концепция, которую утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, предполагает, что менее чем через два года большинство востребованных россиянами государственных и муниципальных услуг будет оказываться в непрерывном формате, без личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ)», – сообщила пресс-служба кабинета министров.
Как отмечается в сообщении, эта работа «должна быть завершена к концу 2023 года».
Ранее президент Владимир Путин, выступая на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey) заявил, что российские власти намерены ввести автоматическое оказание большинства госуслуг.