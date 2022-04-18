Эксперт: Повышение соцвыплат и пенсий поможет гражданам справиться с инфляционной волной

«Путин поручил поддержать рядовых граждан, помочь им справиться с инфляционной волной, ведь по прогнозам она может оказаться высокой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя итоги совещания президента с руководством правительства и Центробанка.

«У экспертов были опасения, что различные антироссийские решения иностранных государств, разные пакеты санкций приведут к параличу нашей экономической системы, в частности, к тому, что различные финансово-кредитные организации не смогут выполнять свои обязательства внутри страны. Как мы видим, этого не случилось», – напомнил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. По словам эксперта, в этом заслуга не только самих банков и финансовых организаций, но и Центробанка, который в стрессовой ситуации применил различные инструменты, например, упростил ведение отчетности для банкиров.

«Что касается уровня благополучия рядовых граждан, то президент подчеркнул: в этом направлении где-то еще необходима усиленная работа, но где-то есть и достижения – скажем, в той же розничной торговле. Спал ажиотажный спрос на некоторые позиции, когда люди массово покупали сахар. Сейчас отмечается рост товарных запасов, предложение стабилизировалось, товар на полках есть. Но это направление по-прежнему остается в мониторинге», – подчеркнул аналитик.

«Путин поручил поддержать рядовых граждан, помочь им справиться с инфляционной волной, ведь по прогнозам она может оказаться высокой и повлиять на покупательскую способность россиян. Не исключаю, что по этому направлению будут какие-то решения вроде повышения МРОТ, размеров социальных выплат, пенсионных индексаций, контроля за уровнем минимальной оплаты труда», – считает Кирьян.

В понедельник президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам. В нем участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По словам главы государства, Россия выдержала «беспрецедентное» санкционное давление западных стран. «Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась, стратегия экономического блицкрига не удалась», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что ситуация в экономике стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала года. При этом Путин указал, что за последние полтора месяца потребительские цены заметно выросли – на 9,4%, а в годовом выражении к 8 апреля инфляция составила 17,5%. В этой связи он поручил поддержать рядовых россиян. Правительство готовит конкретные параметры повышения всех социальных выплат, пенсий, зарплат бюджетников, напомнил президент.