Песков пообещал рассказать о реакции Путина на призыв жены Медведчука по обмену

Кремль пообещал сообщить о реакции президента Владимира Путина на призыв жены арестованного на Украине Виктора Медведчука по его обмену, если таковая будет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Если будет реакция президента, мы сообщим», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту России с просьбой о помощи и заявила, что ее супруг дал согласие на обмен и выдачу в Россию, если Москва и Киев договорятся об этом.

Суд во Львове изменил меру пресечения оппозиционному украинскому политику Медведчуку, отправив его под арест без возможности внесения залога.

Также жена Медведчука обратилась к родственникам попавших в плен в Мариуполе британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, призвав их попросить премьер-министра страны Бориса Джонсона обменять их на своего мужа.

Марченко на пресс-конференции в Москве заявила о наличии доказательств применения пыток к арестованным СБУ, в том числе по отношению к ее супругу.

До этого она публично обратилась к президенту Турции Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь и принять участие в судьбе ее мужа, а также потребовала от Зеленского немедленного освобождения ее супруга.

Напомним, Зеленский сообщил, что СБУ задержала главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчука. В качестве подтверждения своих слов Зеленский опубликовал фото Медведчука в наручниках. Глава украинского государства предложил обменять Медведчука на пленных украинских военных.

Политолог Марат Баширов назвал предложение Зеленского государственным терроризмом, выразив мнение, что в реальности он хочет обменять гражданина своей страны не на простых украинских солдат, а на граждан иностранных государств, которые находятся в Мариуполе.

В Кремле напомнили, что Медведчук является иностранным политическим деятелем, он не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции РФ на Украине.

Квартиры, дома, автомобили и земельные участки Медведчука на Украине были арестованы, а деятельность его партии приостановлена.

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