Волонтеры Победы благоустроили более 2500 воинских захоронений

Волонтеры Победы дали старт Международному субботнику, добровольцы из России и стран зарубежья очистили от снега и листвы, а также благоустроили памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной и Второй мировой войне.

Также волонтеры навели порядок на захоронениях ветеранов ВОВ, за которыми не могут присматривать члены семьи.

Руководитель волонтеров Победы, депутат Госдумы России Ольга Занко (Амельченкова) вместе с добровольцами провела субботник на Долгопрудненском центральном кладбище и благоустроила могилу Зоновой Анны Марковны, служившей радисткой, принимавшей участие в Сталинградской битве и боях с Японией, освобождала Кенигсберг.

«В 2019 году Анна Марковна посетила обучение тим-лидеров Бессмертного полка в Москве. Там она пожелала всем нам, всему миру всегда помнить о тех, кто защищал нашу Родину и спас мир от нацизма», – рассказала Занко.

Руководитель движения назвала уничтожение памятных мест, посвященные советским солдатам за границей, акты вандализма и снос памятников вопиющими случаями.

Волонтеры Победы Туниса взяли шефство над христианским кладбищем в городе Бизерта, где захоронения российских соотечественников. На регулярной основе активисты поддерживают порядок на кладбище, а недавно они высадили там оливковые деревья в рамках Сада памяти.

В Германии волонтеры Победы регулярно убираются на мемориале «Кронсхаген» в городе Киль, где захоронено 173 советских гражданина, которые во время Великой Отечественной войны были в плену у нацистов.

Благоустройство памятных мест проходит и по всей России. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе волонтеры Победы провели субботник в селе Мыс Каменный, находящимся за Северным полярным кругом.

В Удмуртской Республике волонтеры Победы посетили мемориал на Северном кладбище в Ижевске.

«На данном мемориале волонтеры Победы проводят уборку регулярно. Сегодня в планах было очистить территорию от снега, убрать мусор, побелить деревья, покрасить скамейки. Ребята отлично справились с поставленной задачей», – поделился Роман Санников, руководитель ВОД «Волонтеры Победы» в Удмуртской Республике.

В столице Республики Дагестан субботник провели в ЦПКиО имени Ленинского Комсомола, где находятся Музей боевой славы Махачкалы, памятник воину-освободителю, Аллея славы с портретами участников Великой Отечественной войны и Героев СССР.