Глава СПЧ назвал положительные и отрицательные последствия возможной блокировки Youtube

Хочется заблокировать YouTube за фейки о спецоперации на Украине, но тогда Россия не сможет использовать этот сервис для распространения правдивой информации, заявил глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

«Хочется YouTube заблокировать, но как тогда продвигать свое понимание, свою трактовку, свою правду? У меня здесь нет однозначного ответа», – приводит его слова РИА «Новости».

Фадеев добавил, что с одной стороны, YouTube, конечно, – инструмент по распространению фейков и ложной информации об операции на Украине, с другой стороны, если заблокировать YouTube, тогда мы потеряем инструмент для распространения той информации, которую мы считаем нужной, правдивой информацией. «И это непростая история», – подчеркнул он.

Ранее Роскмнадзор заявил, что видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации. Кроме того, YouTube не борется с распространением информации экстремистских организаций, таких как «Правый сектор*» и националистический полк «Азов» (запрещены в России). На сегодняшний день неудаленными остается свыше 12 тыс. такого рода запрещенных материалов, говорится в сообщении ведомства.

Также с апреля 2020 года выявлено порядка 60 инцидентов, связанных с дискриминацией видеохостингом YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. В частности, были заблокированы аккаунты или контент новостных агентств Russia Today, Россия 24, Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и многих других.